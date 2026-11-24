El eritritol está presenta en muchas bebidas azucaradas (Magnific)

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Los edulcorantes bajos en calorías se han convertido en una alternativa habitual al azúcar, especialmente entre quienes buscan controlar su peso o reducir el consumo de productos azucarados. Sin embargo, su presencia cada vez más extendida en bebidas, alimentos ultraprocesados y productos etiquetados como saludables ha puesto el foco en sus posibles efectos a largo plazo sobre el organismo.

Ahora, una nueva investigación publicado en la revista científica International Journal of Molecular Sciences apunta a una posible relación entre uno de los sustitutos del azúcar más utilizados, el eritritol, y un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Los investigadores han descubierto una asociación entre los niveles circulantes de este edulcorante y el ictus isquémico, el tipo de accidente cerebrovascular que se produce cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una parte del cerebro. No obstante, los investigadores advierten de que los resultados no demuestran que consumir eritritol provoque directamente esta enfermedad.

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La investigación, encabezada por Ao Zhong, Fangyang Yu y otros científicos del Hospital Liyuan de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en China, utilizó una metodología denominada aleatorización mendeliana. Esta técnica emplea variantes genéticas para estudiar posibles relaciones causales y reducir la influencia de factores que pueden distorsionar los resultados de los estudios observacionales, como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares previas.

Los resultados indican que las personas con niveles genéticamente determinados más elevados de eritritol circulante presentan un 24,6% más de probabilidades de sufrir un ictus isquémico (OR = 1,246; IC 95%: 1,101–1,410). La asociación se mantuvo incluso después de ajustar los resultados por factores de riesgo tradicionales, como la presión arterial, el colesterol LDL y la diabetes tipo 2.

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Los investigadores compararon tres edulcorantes: eritritol, aspartamo y sucralosa. El primero fue el único que mostró una asociación estadísticamente significativa con el ictus tras aplicar los criterios más estrictos de corrección estadística. El aspartamo presentó una señal menos consistente relacionada con el tromboembolismo, mientras que la sucralosa no mostró asociaciones significativas en los diez problemas de salud analizados.

Es importante señalar que el trabajo no midió directamente cuánto eritritol consumían los participantes, puesto que analizó sus niveles en sangre a partir de información genética, que también puede reflejar la producción natural de esta sustancia por el organismo y su eliminación a través de los riñones.

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Tres genes relacionados con el daño cerebral

Para investigar los posibles mecanismos biológicos, el equipo identificó tres genes que podrían estar relacionados con la asociación observada: MMP9, TLR4 y HIF1A. Estos genes participan en procesos vinculados con la inflamación, el deterioro de los vasos sanguíneos y la respuesta del organismo ante la falta de oxígeno. En concreto, MMP9 puede contribuir al deterioro de la barrera hematoencefálica, TLR4 interviene en la activación de la respuesta inmunitaria y HIF1A regula la adaptación celular a situaciones de hipoxia.

El análisis conjunto apunta a un posible mecanismo de daño inflamatorio y vascular. Además, los investigadores desarrollaron un modelo de clasificación basado en estos tres genes que consiguió distinguir muestras de pacientes con ictus y controles sanos, con resultados positivos tanto en el grupo de entrenamiento como en una cohorte independiente de validación.

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Sin embargo, estos hallazgos no demuestran que el eritritol active directamente dichos genes. Los propios autores reconocen que hacen falta experimentos específicos para confirmar esa posible relación.

El ictus: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Más investigaciones antes de sacar conclusiones

El estudio presenta limitaciones importantes, puesto que los datos genéticos proceden de poblaciones de ascendencia europea, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse automáticamente a otros grupos. Además, no se dispone de mediciones directas del consumo de eritritol ni de su concentración en sangre en las muestras utilizadas para estudiar los genes. Por ello, los investigadores insisten en que los hallazgos “no deben interpretarse como prueba directa de que consumir eritritol causa un ictus”.

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El siguiente paso será realizar estudios prospectivos y ensayos de intervención que permitan comprobar si la ingesta de este edulcorante modifica realmente el riesgo cerebrovascular. Hasta entonces, la investigación constituye una señal de alerta que invita a profundizar en la seguridad de los sustitutos del azúcar, pero no permite establecer una relación de causa y efecto ni justificar conclusiones definitivas sobre su consumo.