Disputa entre bandas narco causa “guerrilla civil” en Uruguay, según fiscal: temor de vecinos por salir a la calle

En 2024 fue asesinado el hijo de un líder narco en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

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Más de la mitad de los asesinatos en Uruguay ocurren por disputas y venganzas que se dan entre grupos criminales. Los conflictos en varios barrios de Montevideo han comenzado hace años y se han mantenido en el tiempo: en general, las bandas disputan el control de ventas de drogas y buscan solucionar con la muerte problemas de deudas o traiciones.

Un ejemplo de estos enfrentamientos es lo que sucede con Los Colorados y Los Suárez en el barrio Cerro Norte, en el acceso oeste de la capital uruguaya. Sus disputas a tiros provocan un cambio en la vida cotidiana de los vecinos.

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Así lo describió tiempo atrás la fiscal de Flagrancia Mirna Busich, en una audiencia judicial informada por el diario El País, en la que informó que los enfrentamientos entre Los Colorados y Los Suárez se hayan incrementado en los últimos meses. Los definió como “una guerrilla civil que vulnera derecho de los vecinos”.

Cerro Norte, uno barrio uruguayo atravesado por enfrentamientos entre grupos criminales (Presidencia)

“Temen a salir a la calle, han tenido que abandonar trabajos y ven reducido el valor de su vivienda”, describió Busich. Hay, además, ambulancias que no entran al barrio por este enfrentamiento, expresó.

La banda de Los Colorados sigue operando en Cerro Norte pese a que su estructura fue disminuida porque dos de sus líderes –Axel y Gabriel Mattos– fueron enviados a la cárcel. Cuando se definió su prisión, Busich describió que la banda de Los Colorados está integrada por nueve personas. La banda rival, encabezada por Luis ‘Betito’ Suárez, tiene once integrantes en sus filas.

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“Algunos integrantes de ambas bandas están privados de libertad pero igualmente operan desde las cárceles”, detalló la representante del Ministerio Público.

De hecho, Luis Alberto Suárez es uno de los líderes que está en la cárcel. El delincuente decía estar retirado del mundo delictivo, pero para la Policía nunca dejó de ser una persona a la que prestarle atención. Desde que fue liberado en 2023, se dedicó a trabajar en un supermercado de Cerro Norte. Pero los ingresos que declaraba allí no coincidían con el estilo de vida que llevaba.

El Betito Suárez, líder de una banda narco de Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

El Betito Suárez pasó buena parte de su vida en la cárcel y vinculado al mundo del delito: fue considerado uno de los criminales más peligrosos de Uruguay, llegó a comandar una banda de 50 sicarios, lideró atracos a la salida de bancos y mantuvo contactos con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Antes de ser detenido, en noviembre de 2025, llevaba más de dos años en libertad y, según repetía, retirado de la vida delictiva que lo caracterizó.

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La disputa entre Los Suárez y Los Colorados tiene varias internas. Uno de los integrantes de la segunda banda se había separado con otro de los integrantes del grupo y se alió con la organización rival. Según la crónica de El País, se presume que este escindido opera en el Parque Cauceglia, otra zona del acceso oeste de Montevideo.

La salida de este integrante derivó en que se hayan incrementado los enfrentamientos en los últimos meses, al punto de que fue definido como una “guerrilla civil” por la fiscalía.

Cerro Norte, Montevideo (@LeoPedrouza)

Otra de las claves del enfrentamiento es la cantidad de armas que tienen estas bandas, que ha ido en aumento.

Mattos, líder de Los Colorados, se encargó de “recibir y distribuir armas para ganar poder, responder a sus contrarios y defender su territorio”, describió la fiscal. De hecho, en 20 viviendas se encontraron espacios de acopio de armas, para distribuirlas y disparar.

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Mattos sufrió esta guerra personalmente. En octubre de 2024 fue asesinado su hijo, un bebé de un año, sobre un pasillo angosto de Cerro Norte. El ataque iba dirigido hacia él.