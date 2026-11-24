Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en un viaje de campaña. (PP)

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Cruce de entrevistas este martes a primera hora, recta final de la campaña. Estaba Pedro Sánchez con Juan Ramón Lucas en RNE, donde ha afirmado que tiene miedo de que el PP no acepte el resultado este domingo, guante que ha recogido Rafa Latorre, a la misma hora en Onda Cero al habla con Alberto Núñez Feijóo, al que ha preguntado por esto, al hilo también de una información en ABC que habla de ‘Caos en el voto de nacionalizados y residentes en el extranjero’ y otra en El Mundo que lo hace de ‘Urnas de cartón en Argentina y Venezuela con una participación masiva’.

“¿Usted tiene alguna preocupación al respecto de la limpieza de estas elecciones generales?“, ha planteado Latorre a Feijóo. ”Obviamente", ha respondido el candidato. “Me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se otorgó la nacionalidad pero no cumplen la ley en base a la cual se le otorga esa nacionalidad y el derecho al voto”. Subraya el líder de la oposición que “esto no había ocurrido nunca, jamás en la democracia española”, que Tribunal Supremo y Junta Electoral Central (JEC) hayan detectado irregularidades “a unas semanas” de las generales.

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Rafa Latorre durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo este martes en Onda Cero.

“No haré una chapuza como la de Sánchez”

Ha recordado Feijóo a continuación las primarias que ganó el hoy presidente del Gobierno con sus compañeros de viaje Koldo García, el que tutela los avales, y José Luis Ábalos, “junto con los que iban en el Peugeot que resulta que era un Mercedes”, ambos en prisión. “El señor Sánchez y la limpieza electoral son conceptos bastante contradictorios”, ha concluido. Dicho esto, ha expresado su “confianza” en los cónsules españoles y antepuesto que no está haciendo “una crítica, sino una crónica de los estertores del sanchismo” que, ha insistido, le parecen “muy preocupantes”.

En relación con esto, Latorre se ha interesado por la ley de nietos vasca que propone el PP en su programa, para recuperar el voto de aquellos que tuvieron que huir del terror de ETA. “Nace por la cantidad de ciudadanos que salen y se trata de hacer un acto de reparación, de memoria y de justicia”, ha argumentado Feijóo, que, por si la pregunta iba por ahí, ha puntualizado que no va a hacer “una chapuza como la de Sánchez”. “Lo que pretendo es lo contrario”, ha asegurado. “Se trata de tener un procedimiento para acreditar que se fueron por la barbarie, y no haré nada sin el informe del Consejo de Estado ni información previa de la JEC”.

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El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

Un gobierno “fuerte, sólido y preparado”

Ya en clave estrictamente electoral, Feijóo ha valorado que “España necesita concentrar voto para tener un Gobierno fuerte y producir un cambio”, por lo que “todos aquellos que quieran un cambio, sabrán a quién quieren votar”. Él se compromete a formar un Ejecutivo “fuerte, sólido y preparado” que presente Presupuestos en la primavera de 2027. “Hay gente que dice que es posible sin Presupuestos -en referencia a Sánchez-, pero no conozco ninguna democracia que funcione sin ellos. En Europa no hay precedentes”.

Sin ir más lejos, ha puesto como ejemplo a Felipe González, que “cuando no sacó el presupuesto, convocó elecciones”. El expresidente se expresó este lunes muy duro contra José Bono por haberle pedido reflexionar para votar a Sánchez y como Feijóo, exclamó que sin Presupuestos no se puede gobernar.

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Feijóo ha invitado a los electores, también al votante socialista, a darle una oportunidad el domingo: “La práctica dice que en la recta final se decide un buen porcentaje de votos. Están los que dudas y los indecisos, por tanto, la campaña no ha finalizado; estamos viendo la meta, pero quedan muchas vueltas. La campaña va a finalizar el domingo. Queda trabajo, tenemos todavía muchos actos y reitero la llamada a hablar con la gente, a pedir el voto, a gente que no nos ha votado antes, a pedir prestado el voto de socialistas que no quieren este sanchismo amoral”.