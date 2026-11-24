Una persona apoya la cabeza sobre la mano frente a una hoja de cálculo en su puesto de trabajo de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bajas médicas por trastornos mentales crecieron un 84% entre 2017 y 2024 y alcanzaron una duración media de 98,5 días, más del doble que los 46 días del conjunto de los procesos con prestación económica. Así se desprende un informe de Fedea que analiza la evolución de la incapacidad temporal por contingencias comunes en España a partir de microdatos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El estudio sitúa a la salud mental entre los factores que más presionan sobre el sistema de bajas, junto con las enfermedades musculoesqueléticas. La incapacidad temporal por contingencias comunes supuso un gasto de 16.464 millones de euros en 2024, el doble que en 2017 y el triple que en 2014, según el documento elaborado por J. Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza.

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Crecimiento relativo de las incapacidades temporales por patología (Fedea).

El número total de episodios pasó de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024. La tasa de incidencia, que mide los nuevos procesos en relación con el número de afiliados, aumentó un 58% durante ese período. La duración media de las bajas con prestación económica también subió de 40 a 46 días.

Los trastornos mentales concentran los procesos de incapacidad más prolongados

Los trastornos mentales no son la categoría con mayor número de bajas. Las enfermedades musculoesqueléticas mantienen una incidencia superior. Sin embargo, los procesos relacionados con ansiedad, depresión y otros diagnósticos de salud mental son los de mayor duración entre los grupos analizados.

En 2024, una baja por trastorno mental duró 98,5 días de media, frente a los 77 días de las enfermedades musculoesqueléticas, los 20 días de las digestivas, los nueve días de las respiratorias y los cinco días de las infecciosas. La diferencia se ha ampliado con el paso de los años. En 2017, los procesos por trastornos mentales tenían una duración media de 67 días. Siete años después, la cifra había aumentado en más de un mes.

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El informe sostiene que el crecimiento del gasto se concentra en patologías de larga duración, mientras los procesos agudos tienen un peso menor en el problema estructural de la incapacidad temporal. Las bajas respiratorias e infecciosas, por ejemplo, suelen resolverse en menos de 10 días y no siguen la misma tendencia ascendente en duración.

Los jóvenes registran más procesos, pero los mayores permanecen más tiempo de baja

La evolución también presenta diferencias por edad. Los trabajadores de 25 a 34 años registraron en 2024 una incidencia de bajas por trastornos mentales superior a la del grupo de 55 a 64 años. Sin embargo, la duración de los procesos fue mucho mayor entre los empleados de más edad.

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Una infografía detalla el incremento y la duración media de las bajas por salud mental en España a partir de un informe de Fedea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos recogidos en el estudio, las bajas por salud mental duraron una media de 79 días entre los trabajadores de 25 a 34 años. Entre quienes tenían de 55 a 64 años, la duración ascendió a 130 días por proceso.

Los autores plantean que la diferencia podría estar vinculada a la naturaleza de los cuadros. El documento apunta a una mayor presencia de episodios de ansiedad y estrés agudo entre los trabajadores jóvenes, mientras que entre los mayores tendrían más peso los procesos depresivos o los cuadros de agotamiento laboral con una evolución más prolongada.

Fedea cuestiona la coordinación entre atención primaria y Seguridad Social

El trabajo atribuye parte de la presión sobre el sistema a la organización de la incapacidad temporal. Los autores señalan que los médicos de atención primaria emiten los partes de baja y de confirmación, mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asume gran parte del coste de la prestación a partir del día 16.

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Duración media de los episodios de incapacidad temporal por patología. (Fedea)

Para Fedea, esa separación dificulta el control temprano de los procesos de larga duración. El informe considera que el problema tiene especial relevancia en las patologías de difícil objetivación clínica, entre ellas algunos trastornos mentales y dolencias musculoesqueléticas.

El informe propone unidades especializadas y retornos graduales al empleo

Entre las medidas planteadas figura la creación de unidades provinciales de salud mental dependientes del INSS, con psicólogos y psiquiatras, para evaluar de forma temprana las bajas psicológicas. La propuesta prevé que los médicos de atención primaria deriven esos casos a los nuevos equipos, que podrían confirmar la incapacidad o emitir el alta con efectos sobre la prestación.

Los autores también proponen incorporar los riesgos psicosociales y la sobrecarga de trabajo a las evaluaciones de prevención de las empresas. El informe plantea que los servicios de prevención incluyan especialistas en salud mental y que exista una mayor coordinación entre el sistema público de salud, el INSS, las mutuas y las compañías.

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Otra de las iniciativas consiste en habilitar programas de retorno progresivo para bajas prolongadas, en especial en procesos oncológicos y de salud mental. Esos planes podrían contemplar una reincorporación parcial, adaptaciones temporales del puesto o fórmulas de trabajo a distancia, siempre bajo supervisión médica y mediante acuerdo entre trabajador y empresa.