Una ilustración representa la pugna de sucesión entre Óscar Manuel Gastélum Iribe y los hermanos Mario Germán y Amberto Beltrán Araujo frente a un sillón de mando vacío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, dejó una vacante al frente del Cártel de Guasave que analistas de seguridad y documentos oficiales estadounidenses ya perfilan. El nombre que encabeza las apuestas es Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”, seguido de los hermanos Mario Germán y Amberto Beltrán Araujo.

El Cártel de Guasave, también conocido como Los Mazatlecos, surgió a finales de la década de 2000 como brazo armado de los Beltrán Leyva y se independizó en octubre de 2014 bajo el mando de Meza Flores. El grupo se alió después con La Mayiza, la facción comandada por Ismael Zambada Sicairos, para disputar el control del norte de Sinaloa a Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera.

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La organización ya había sufrido bajas en su cúpula antes de la captura de “El Chapo Isidro”. El 30 de noviembre de 2025 fue abatido Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, hijo de Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” y considerado uno de sus principales operadores logísticos. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia presentó contra ambos la primera acusación por “narcoterrorismo” en la historia de ese cargo.

El 31 de diciembre de 2025, autoridades mexicanas lo detuvieron en Culiacán junto con Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong. Estados Unidos mantiene activa una solicitud de extradición en su contra.

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En la conferencia matutina del 23 de noviembre, el secretario Omar García Harfuch enfatizó que el Cártel de Guasave no ha quedado desarticulado tras la detención de “El Chapo Isidro”: “Hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que esté desarticulado”, declaró.

¿Quién es Óscar Manuel Gastélum Iribe, El Músico?

'El Músico' es el principal líder de los Beltrán Leyva. (OFAC)

Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, nació el 5 de octubre de 1974 y tiene 52 años. Según el investigador especialista en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, este personaje es el perfil con mayor jerarquía para mantener unidas a las células que integran el Cártel de Guasave tras la caída de su líder.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó en diciembre de 2023 junto con Inzunza Noriega. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Gastélum Iribe supervisa el transporte de droga desde Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia estados mexicanos como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, para su distribución final en California, Arizona, Illinois y otros ocho estados estadounidenses. Trabajó, además, junto con José Gil Caro Quintero, primo de Rafael Caro Quintero.

El 4 de septiembre de 2025, un gran jurado del Distrito Norte de Illinois emitió una acusación ampliada que lo señala por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, luego de que el gobierno de Donald Trump designara al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera en febrero de ese año. El Departamento de Justicia precisó que también es acusado de sobornar funcionarios públicos y fuerzas del orden, y de participar en numerosos secuestros y asaltos.

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(Foto: OFAC)

“Como alguna vez presumió El Músico, ‘la vida es curiosa, hoy soy poderoso’, pero pronto su ‘Rancho Querido’ será solo un lejano recuerdo”, declaró el fiscal Adam Gordon al anunciar la acusación, citando una línea de la canción “El Ayudante”, interpretada por el cantante Sergio Vega, “El Shaka”, asesinado en 2010 en una carretera cercana a Los Mochis, Sinaloa, y que habla de este capo.

Gastélum Iribe es señalado, de forma extraoficial, como compositor de narcocorridos: plataformas como Apple Music, Amazon y YouTube registran colaboraciones de un “Óscar Manuel Gastélum Uribe” con intérpretes de regional mexicano, entre ellos el propio Sergio Vega, La Arrolladora Banda el Limón, Los Huracanes del Norte y Relámpago Musical. Es además propietario de Editorial Mercado Ecuestre S.A. de C.V., empresa sancionada también por la OFAC, y aparece vinculado a Los Profetas del Norte, agrupación dedicada a la organización de eventos.

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El administrador de la DEA, Terry Cole, calificó a Gastélum Iribe y su facción como responsables de “convertir la violencia de los cárteles en una campaña de terror, dirigida contra policías, militares y civiles por igual”. La acusación lo señala también por ordenar el asesinato de un policía mexicano y dos personas más, además de armar a sus hombres con ametralladoras, lanzagranadas propulsadas por cohetes y explosivos.

Gastélum Iribe permanece prófugo, con orden de arresto activa en tres distritos judiciales estadounidenses: Illinois, California y Columbia. Se desconoce si estaba presente en Guasave junto con Meza Flores durante el operativo del 20 de noviembre.

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¿Quiénes son los hermanos Beltrán Araujo?

Mario Germán Beltrán Araujo. (OFAC)

Mario Germán y Amberto Beltrán Araujo son hijos de Amberto Beltrán Leyva y sobrinos de los hermanos fundadores de la organización: Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leyva. Ambos fueron designados por el Departamento del Tesoro en la misma sanción de diciembre de 2023 que alcanzó a Gastélum Iribe.

De acuerdo con el comunicado oficial, Mario Beltrán Araujo trabajó junto con José Gil Caro Quintero y, en 2019, fue detenido junto a él en Guerrero por posesión de drogas y armas; las autoridades mexicanas los liberaron poco tiempo después.

Amberto Beltrán Araujo. (OFAC)

El documento del Tesoro señala además que Jesús José Gil Caro Monge, hijo de José Gil Caro Quintero, participa junto con Mario Beltrán Araujo en el transporte marítimo de droga desde Sudamérica. Mario enfrenta cargos federales de narcotráfico en la Corte de Distrito Sur de California.

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Amberto Beltrán Araujo, por su parte, traficó drogas en representación de “El Músico” y supervisó las finanzas de la organización, según el Tesoro estadounidense. Su proceso judicial está abierto en la Corte de Distrito Central de California.

El destino de El Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores ingresó la tarde del lunes 23 de noviembre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que una jueza federal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Junto con él fueron trasladados Germán Rolando Gálvez Meza, “El Serafín”, y José Luis Ortiz Murillo, señalados como su segundo al mando y su operador financiero.

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Foto: Captura de video / Defensa

La audiencia inicial se realizó a puerta cerrada ese mismo lunes ante una jueza federal en Almoloya de Juárez. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los tres por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, y por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La defensa de Meza Flores solicitó la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para que la jueza determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Esa audiencia quedó programada para el sábado 28 de noviembre.

La fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó en conferencia este lunes que Meza Flores no será entregado de inmediato a Estados Unidos, pese a que ese país presentó una solicitud formal de extradición. “Tenemos órdenes de aprehensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país”, declaró la funcionaria.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene contra Meza Flores una acusación federal con seis cargos: narcotráfico, lavado de dinero, narcoterrorismo, apoyo a una organización terrorista, dirección de una empresa criminal continua y uso de armas.