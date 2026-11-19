El Gobierno de Costa Rica confirmó la deportación de 23 extranjeros, entre ellos 18 colombianos y cinco ecuatorianos, como parte de las acciones de control migratorio. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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El Gobierno de Costa Rica confirmó la deportación de 23 ciudadanos extranjeros, entre ellos 18 colombianos y cinco ecuatorianos, como parte de un operativo coordinado entre diferentes instituciones de seguridad e inteligencia del país.

Entre las personas deportadas figuran dos hombres que, según información suministrada por las autoridades costarricenses, estarían relacionados con organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, estructuras vinculadas con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

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El procedimiento fue desarrollado mediante la coordinación de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y diferentes cuerpos policiales que integran la denominada Fuerza Élite.

Las autoridades indicaron que el grupo incluye personas que cumplieron condenas en territorio costarricense, así como extranjeros identificados por su situación migratoria y antecedentes de interés para las instituciones de seguridad.

La Policía Profesional de Migración, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y otros cuerpos policiales participaron en el operativo de deportación. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Deportado estaría vinculado con alias “El Diablo” y el Tren de Aragua

Uno de los casos destacados por las autoridades corresponde a un hombre identificado con los apellidos Prada Lázaro, señalado por sus presuntas conexiones con diferentes organizaciones criminales.

Según la información presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el extranjero mantenía relaciones con estructuras delictivas que operaban en distintas regiones de Costa Rica.

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“Una persona de apellido Prada Lázaro, que en la zona norte operaba con la estructura de alias ‘El Diablo’ y en la zona sur estaba conectado con la estructura del Tren de Aragua”, indicó Pablo Martínez, director de la DIS.

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, cuya expansión hacia otros países latinoamericanos ha generado preocupación entre las autoridades de seguridad regionales.

Otro extranjero estaría relacionado con el Clan del Golfo

Las autoridades también destacaron la deportación de un segundo hombre considerado de interés para el Gobierno de Colombia, debido a sus supuestas conexiones con el Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial, el individuo estaría relacionado con personas cercanas a alias “Chiquito Malo”, identificado como líder de esa organización criminal, y alias “El Gordo”.

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El Clan del Golfo es una de las estructuras criminales más conocidas de Colombia y ha sido relacionado con actividades de narcotráfico y otras operaciones ilícitas.

Fuerza Élite mantiene operaciones coordinadas

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad para identificar extranjeros considerados de interés policial.

“Fuerza Élite sigue con un trabajo coordinado entre los cuerpos policiales, entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad, junto con Migración”, indicó.

Durante el anuncio, las autoridades defendieron las deportaciones como parte de las medidas para impedir que personas vinculadas con actividades criminales internacionales permanezcan en territorio costarricense.

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“No vamos a permitir que ningún extranjero esté en nuestro territorio con asuntos que vengan a alterar nuestra convivencia en paz. ¡Nuestra soberanía se respeta!”, expresaron.

El Gobierno también afirmó que continuará desarrollando operativos de inteligencia, controles migratorios y coordinación con autoridades internacionales para identificar posibles vínculos con estructuras delictivas.

Las autoridades costarricenses aseguraron que continuarán ejecutando acciones coordinadas para identificar y deportar a extranjeros vinculados con actividades criminales. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Investigaciones sobre conexiones criminales internacionales

La deportación de los 23 extranjeros se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades costarricenses por fortalecer la cooperación frente a organizaciones de narcotráfico que mantienen operaciones en diferentes países de la región.

Con este operativo, las instituciones costarricenses mantienen su estrategia de cooperación policial y migratoria para enfrentar la presencia de estructuras criminales transnacionales en el país.

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