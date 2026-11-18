Maquinaria pesada excava una zanja cerca de la frontera con Perú. REUTERS/Alexander Infante

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El Ejecutivo puso en marcha la segunda etapa del Plan Escudo Fronterizo en la Región de Antofagasta (más de 1.000 kms al norte de Santiago), con la excavación de 12 kilómetros de zanjas que tienen como objeto obstaculizar los ingresos irregulares al país y reforzar el control en los sectores fronterizos.

Según información entregada por el gobierno, el proyecto a cargo del Ministerio del Interior, de Obras Públicas (MOP) y las Fuerzas Armadas considera recursos por $200 millones (USD 200 mil) y ya presenta un avance superior a los 1,3 kilómetros.

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De acuerdo al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, las zanjas “forman parte de las medidas que estamos implementando para reforzar la seguridad en la frontera norte, dificultar los cruces por sectores no habilitados y fortalecer las labores de vigilancia y fiscalización”.

La delegada presidencial regional, Katherine López, valoró por su parte la participación de las distintas instituciones y recordó que la medida apunta también a evitar que las organizaciones delictuales extiendan sus operaciones hacia el interior del territorio nacional.

“Estamos enviando una señal clara: como gobierno prometimos tomar el control sobre el crimen organizado y no dejar que este llegue hasta nuestras familias”, complementó.

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Cabe recordar que la primera etapa del plan implementado por el gobierno de José Antonio Kast contempló la construcción de 27,4 kilómetros de zanjas en distintos puntos de la llamada Macrozona Norte, los que también estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Uniformados instalan barreras en la frontera con Bolivia.

Las cifras que deja el Plan Escudo Fronterizo

Junto con anunciar el inicio de las nuevas obras, el Gobierno dio a conocer un balance de los resultados obtenidos por el plan desde el 11 de marzo hasta la fecha, tomando como referencia el mismo periodo de 2025.

Entre los principales indicadores, las autoridades informaron una caída del 87,5% en los registros de inmigración irregular, mientras que los operativos destinados a detectar y desbaratar actividades de contrabando tuvieron un incremento del 226%.

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El tráfico de drogas también presentó un aumento en los procedimientos policiales asociados, con un alza del 200%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Finalmente, el balance consignó que la tasa de reconducciones alcanzó el 68%, superando el 47% registrado durante el periodo equivalente del año pasado.