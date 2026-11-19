La Secretaría de Salud pide reforzar la prevención fronteriza ante un brote de chikungunya en Nicaragua

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El avance de la chikungunya en Honduras preocupa a las autoridades de Salud luego de que los registros oficiales confirmaran un incremento de contagios en diferentes sectores del país.

Homer Mejía, director de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, informó que el territorio nacional acumula 28 casos confirmados, de los cuales 15 fueron detectados durante las últimas dos semanas.

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El departamento de El Paraíso es el más afectado, con 23 pacientes diagnosticados, la mayor concentración de contagios reportados hasta el momento. Ante este panorama, Mejía pidió a la población mantener las medidas de prevención para evitar que la enfermedad continúe propagándose.

Otro factor que mantiene la atención de las autoridades es la situación epidemiológica de Nicaragua, donde Mejía advirtió que se registra un brote de chikungunya. Aunque no proporcionó cifras oficiales sobre los contagios en ese territorio, recomendó reforzar las medidas preventivas en las comunidades hondureñas cercanas a la frontera.

La advertencia cobra relevancia por la circulación de personas entre ambos países y las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito transmisor. Las autoridades insisten en que la prevención debe extenderse a los hogares y comunidades para reducir los criaderos del insecto.

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Síntomas: fiebre y dolor articular intenso

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados y puede presentar manifestaciones similares a las del dengue.

Las autoridades consideran que el contagio ocurrió durante uno de sus frecuentes viajes a Nicaragua.

Entre sus principales síntomas se encuentran la fiebre y el dolor intenso en las articulaciones, que en algunos pacientes puede prolongarse durante semanas o incluso meses. También pueden presentarse dolores musculares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones en la piel.

El principal vector de transmisión es el mosquito Aedes aegypti, aunque también puede intervenir el Aedes albopictus. Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas con fiebre acompañada de dolor articular intenso busquen atención médica y eviten automedicarse.

La temporada lluviosa representa un escenario favorable para la proliferación de los mosquitos transmisores, debido a la acumulación de agua en recipientes, patios, solares y otros espacios de las viviendas, que pueden convertirse en criaderos donde los insectos depositan sus huevos.

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El riesgo no se limita a la chikungunya: los mismos mosquitos también transmiten el dengue y otras enfermedades virales.

Entre las principales recomendaciones para prevenir los contagios están eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los depósitos, limpiar pilas y barriles, cambiar frecuentemente el agua de los floreros y evitar la acumulación de basura.

El paciente es un hondureño de 31 años dedicado al transporte de carga. (FOTO: La Tribuna)

El control del mosquito, clave

La chikungunya fue identificada por primera vez en Tanzania en 1952 y luego se extendió a diferentes regiones de África, Asia y América. Su nombre proviene de la lengua kimakonde y hace referencia a la postura encorvada que pueden adoptar algunas personas debido al intenso dolor articular que provoca la enfermedad.

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Aunque existen vacunas contra la chikungunya autorizadas en determinados países y para grupos específicos, no forman parte de una estrategia de vacunación universal. Por ello, el control del mosquito y la prevención de las picaduras siguen siendo la herramienta central.

Las autoridades hondureñas mantienen el llamado a la población para eliminar los criaderos y acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas.