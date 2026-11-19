Un representante presenta el programa Clínicas del Clima del Insivumeh junto a una estación meteorológica instalada en una zona rural de Guatemala. (Insivumeh)

Guardar

El Insivumeh entregó en Jutiapa más de doce productos científicos para anticipar sequías, inundaciones, sismos y deslizamientos, tras un proceso iniciado el 22 de septiembre con autoridades y comunidades. Las herramientas combinan estaciones de monitoreo, visores digitales y reportes técnicos para fortalecer la prevención ante amenazas climáticas y geológicas.

Jutiapa fue el primer departamento del país en recibir el programa Clínicas del Clima, diseñado en función de su vulnerabilidad frente a la sequía asociada al fenómeno de El Niño. El desarrollo de la iniciativa requirió una inversión de 1,1 millones de quetzales en equipos técnicos, instalación y materiales.

PUBLICIDAD

En la entrega participaron representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los ministerios de Agricultura y de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Bosques, la Secretaría General de Planificación de la Presidencia y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También asistieron autoridades de las municipalidades de Jalpatagua, Zapotitlán, Asunción Mita y Conguaco, junto con las universidades San Carlos y Rafael Landívar.

Un representante presenta el programa Clínicas del Clima del Insivumeh junto a una estación meteorológica instalada en una zona rural de Guatemala. (Insivumeh)

Alertas hídricas para Jalpatagua y Moyuta

Una estación hidrológica fue instalada en la aldea El Jobo, en Jalpatagua, como parte de un sistema de alerta temprana por inundaciones en el río La Paz. El subdirector general del Insivumeh, Mario Mejía, indicó que el equipo beneficiará a unas 600 personas de Jalpatagua y Moyuta al permitir advertir con horas de anticipación las crecidas del caudal.

PUBLICIDAD

Esa anticipación permitirá evacuar infraestructura pública, trasladar ganado y proteger escuelas y centros de salud. La estación automática genera 288 datos diarios, frente a los tres registros por día que antes obtenía un observador local, lo que mejora las modelaciones durante los inviernos de lluvias copiosas.

El programa también incorporó monitoreo satelital de caudales superficiales y un sistema de visualización de pozos de extracción de agua subterránea en Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita, El Progreso y Jutiapa. Las acciones incluyeron controles sobre calidad del agua y del aire, además de un punto de vigilancia oceanográfica satelital para las llanuras costeras y los humedales Ramsar de la región.

PUBLICIDAD

En Conguaco, el instituto instaló una estación sísmica que refuerza la observación de movimientos telúricos. El paquete científico sumó un visor de sismos para Jalpatagua, Comapa, Zapotitlán y Jutiapa, un geoportal con información sobre fallas geológicas, inundaciones y deslizamientos, un reporte sobre la secuencia sísmica del departamento y una plataforma de preregistro de deslizamientos.

El viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Raúl Solares Chino, relacionó la nueva infraestructura con las inquietudes de la población tras varios temblores sentidos en la región. “La nueva estación sísmica en Conguaco fortalece el monitoreo y el reporte ayuda a explicar qué registraron los instrumentos y cómo se comportó esa secuencia de sismos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dos estaciones meteorológicas y acceso permanente a los datos

Dos estaciones meteorológicas automáticas Davis fueron instaladas en centros de formación académica para ampliar la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas. El componente incluye un visor que reúne datos de lluvia diaria, puntos de calor y seguimiento de sequías meteorológicas, agrícolas y domésticas.

Mejía explicó que las plataformas pueden ser consultadas en tiempo real desde computadoras de oficinas municipales y teléfonos celulares mediante enlaces disponibles en la página web institucional. La información permanece activa las 24 horas de los siete días de la semana.

El proyecto movilizó a 40 profesionales: 10 mujeres y 30 hombres. Los técnicos realizaron excavaciones y fundiciones para colocar los instrumentos, y el subdirector del Insivumeh planteó que la continuidad de los equipos dependerá de compromisos compartidos con municipalidades y consejos comunitarios de desarrollo.

PUBLICIDAD

La inspectora general de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, Alessandra Izquierdo, sostuvo que la coordinación entre instituciones científicas y organismos de gestión de riesgo permite orientar la prevención hacia la anticipación. “La información científica adquiere su mayor valor cuando se transforma en decisiones oportunas, mecanismos de alerta temprana y acciones que permitan salvaguardar la vida humana”, señaló.

Las autoridades plantearon que la experiencia de Jutiapa pueda extenderse a otros departamentos. Solares Chino pidió definir qué información podría compartirse en las comunidades y de qué forma, mientras el Insivumeh anunció que coordinará el mantenimiento de los equipos con las municipalidades locales bajo un esquema de responsabilidades compartidas.

PUBLICIDAD