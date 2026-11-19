La operación Atila permitió la captura de tres hombres investigados por tentativa de homicidio en el sector de El Infiernito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hombres fueron aprehendidos durante la operación Atila, desarrollada por las autoridades panameñas para esclarecer un ataque armado registrado en el sector de El Infiernito, corregimiento de Las Mañanitas, en el este de la capital.

Los detenidos son investigados por su presunta participación en una tentativa de homicidio, ocurrida el 29 de marzo de 2026, cuando varios sujetos armados dispararon contra un hombre que regresaba de una fiesta familiar.

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La operación fue coordinada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional de Panamá.

Las aprehensiones se concretaron mediante diligencias de allanamiento en residencias ubicadas en el corregimiento de Las Mañanitas, donde los investigadores también recabaron indicios relacionados con el ataque perpetrado en marzo.

El ataque armado en El Infiernito ocurrió el 29 de marzo de 2026, cuando la víctima se retiraba de una fiesta familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la víctima se encontraba en compañía de su sobrino y otros familiares cuando fue sorprendida por varios individuos que portaban armas de fuego.

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El hombre recibió cinco impactos de bala que pusieron en peligro su vida, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los atacantes y establecer las circunstancias del intento de asesinato.

Transcurridos casi ocho meses desde el ataque, las autoridades lograron la captura de tres sospechosos, aunque el Ministerio Público no ha divulgado sus identidades ni información sobre el posible móvil de la agresión.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de Garantías, donde los fiscales solicitarán la legalización de las capturas, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

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Las autoridades judiciales ordenaron la detención provisional de un hombre de 31 años por tentativa de homicidio agravado en Arraiján. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo en El Infiernito coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con ataques perpetrados con armas de fuego en distintos puntos del territorio panameño, particularmente en las provincias de Panamá Oeste y Colón.

En el distrito de Arraiján, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste consiguió la detención provisional de un hombre de 31 años, imputado por tentativa de homicidio agravado y posesión ilícita de arma de fuego.

El caso está relacionado con un ataque registrado durante la madrugada del 28 de junio de 2026, cuando varios sujetos interceptaron a un hombre de 30 años que conducía un vehículo de transporte colectivo.

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La víctima fue interceptada en las inmediaciones del Municipio de Arraiján por individuos que se desplazaban en un automóvil, quienes la obligaron a bajar del vehículo, la golpearon y le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque registrado en la terminal de buses de Colón dejó a un hombre con heridas que pusieron en peligro su vida. Cortesía

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó cuatro riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga del imputado, la posibilidad de destrucción de pruebas y el riesgo que representaría para la víctima y sus familiares.

El juez también consideró el peligro para la comunidad debido a la naturaleza del hecho y ordenó la detención provisional del investigado, mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión registrada en Arraiján.

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En la provincia de Colón, las autoridades judiciales ordenaron la detención provisional de un ciudadano de 27 años, investigado por los delitos de tentativa de homicidio y robo agravado.

La investigación está relacionada con un ataque ocurrido el 14 de noviembre en la terminal de buses de Colón, donde el imputado, presuntamente acompañado por otro individuo, habría disparado contra un hombre.

Según el Ministerio Público, la víctima sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida y fue despojada de su teléfono móvil mediante intimidación, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para identificar al segundo presunto implicado.

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Los tres casos presentan como elemento común la utilización de armas de fuego en ataques que comprometieron la vida de las víctimas.