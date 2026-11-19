Un visitante recorre uno de los puentes colgantes sobre el exuberante Bosque Nuboso de Monteverde, envuelto en una densa niebla.

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El bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica, ya perdió una especie emblemática hace cuatro décadas. Ahora enfrenta una amenaza más lenta y más profunda: la niebla que sostiene su biodiversidad se aleja de las montañas a medida que el planeta se calienta.

Un hongo invasor y un fenómeno de El Niño extremo acabaron con el célebre sapo dorado de Monteverde a finales de los años 80. Ese episodio, el primero en vincular una extinción directamente al cambio climático, anticipó lo que hoy amenaza a todo el bosque nuboso: la niebla que le da vida se está alejando de las montañas.

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El fenómeno tiene nombre científico: “hipótesis de la elevación de la base de las nubes”. El aumento de las temperaturas globales empuja la capa de niebla cada vez más arriba, hasta que deja de tocar las laderas donde viven miles de especies únicas en el planeta. Así lo documenta BBC Mundo en un reportaje publicado desde Monteverde.

Según la reconstrucción del medio británico, el investigador Alan Pounds, científico de la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, lleva registrando la humedad del lugar desde principios de los años 70. En esa década, explicó a BBC Mundo, era raro superar los 25 días secos al año. En la década de 1990 la cifra trepó a 59.

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Entre 2015 y 2023, el promedio ya alcanzaba los 119 días sin lluvia al año, de acuerdo con un análisis preliminar y aún no publicado de Pounds.

Un ecosistema irrepetible que empieza a vaciarse

El Bosque Eterno de los Niños, una franja de bosque nuboso del tamaño de Baltimore en el noroeste costarricense, concentra unas 400 especies de aves, entre ellas el pájaro campana y el saltarín colilargo.

También hay perezosos, monos araña, jaguares, pumas y tapires de Baird, además de miles de especies de árboles y una cantidad de insectos que ni siquiera se ha logrado contabilizar.

Macho de colibrí colirrayado (*Eupherusa eximia*) libando néctar a través de un orificio perforado en la base de la corola por un pinchaflor plomizo (*Diglossa plumbea*), Costa Rica.

Buena parte de esa riqueza depende de las epífitas: orquídeas, bromelias, musgos, helechos y líquenes que crecen sobre las ramas sin tocar el suelo y se alimentan solo de la niebla. En Monteverde existen cerca de 450 especies de orquídeas, la familia de epífitas más diversa del lugar.

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La niebla alimenta directamente a las epífitas, plantas que no tienen raíces en el suelo y dependen por completo de la humedad del aire. Si esa niebla deja de llegar, explicó a BBC Mundo la ecóloga Nalini Nadkarni, de la Universidad de Utah, institución de educación superior estadounidense, estas plantas pierden su única fuente de agua y nutrientes, y con ellas se desestabiliza buena parte del ecosistema que sostienen.

“A veces estamos sentados sobre ramas que albergan, literalmente, orquídeas por un valor de USD 10,000”, señaló Nadkarni al medio. “Es algo asombroso”.

Las epífitas, el primer aviso del deterioro

Para Sybil Gotsch, ecóloga forestal de la Universidad de Kentucky, institución de educación superior estadounidense, las epífitas funcionan como un “canario en la mina” frente al cambio climático. “Es la primera comunidad vegetal que se verá afectada, ya que sus raíces no llegan al suelo”, dijo a BBC Mundo. “A medida que la atmósfera se reseque, perderemos estas epífitas”.

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Un perezoso de tres dedos trepa por las ramas altas del dosel de un bosque tropical centroamericano cubierto de vegetación epífita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gotsch inició en 2016 un estudio a diez años para monitorear estas plantas, interrumpido por la pandemia de covid-19. Publicará en 2027 un artículo con los primeros cuatro años de datos.

Junto al científico costarricense Elenter Cubero Campos, Gotsch y Nadkarni retiraron las epífitas de varios higuerones estranguladores en Monteverde para comparar su evolución con árboles de control. Buscan medir cambios en temperatura, humedad, viento, flujo de savia y uso por parte de la fauna.

Sin epífitas, los árboles podrían crecer más rápido, pero eso implicaría un mayor consumo de agua, un efecto que no es necesariamente positivo, advirtió Gotsch.

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Especies de tierras bajas avanzan hacia la montaña

A medida que el bosque se reseca, especies que antes no llegaban a esa altitud empiezan a instalarse en Monteverde. Los tucanes piquiverdes, depredadores de huevos y crías, anidan cada vez más cerca de los quetzales resplandecientes, símbolo de los bosques nubosos centroamericanos ya amenazado por la deforestación.

(Foto cortesía INTERPOL)

Se reportan también avistamientos de la serpiente terciopelo, venenosa, y de murciélagos de tierras bajas como el vampiro espectral, que se alimenta de quetzales. El desplazamiento de estas especies puede alterar los microecosistemas del bosque, según detalló BBC Mundo.

Daniela Quesada Cruz, coordinadora de programas comunitarios en el Instituto Monteverde, explicó al medio que cada especie tiene “su propio espacio, sus propios ritmos y sus propios compañeros”. Un ejemplo: las 75 especies de aguacate silvestre de la zona fructifican en épocas distintas, y cualquier desajuste podría dejar frutos sin aves que los dispersen.

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Un sendero de madera cubierto de hojas caídas serpentea a través del denso y exuberante Bosque Nuboso de Monteverde en Costa Rica.

Pounds advirtió sobre una caída “dolorosamente evidente” en la cantidad de insectos nocturnos atraídos por las luces. Debra Hamilton, codirectora de la Fundación para la Conservación de Costa Rica e investigadora de la Universidad de Vermont, observó un fenómeno similar en las aves insectívoras: “Creo que eso es como el canario en la mina de carbón”, dijo al medio.

La amenaza no se limita a Costa Rica

El problema trasciende Monteverde. En toda Mesoamérica, el cambio climático y la deforestación empujan a las especies vegetales de los bosques nubosos hacia mayores altitudes, a un ritmo de entre 1.8 y 2.7 metros por año, según datos citados por BBC Mundo. A escala global, entre 2001 y 2018 se perdió el 2.4% de la superficie de estos bosques.

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Un cálao bicorne permanece posado sobre una rama cubierta de musgo y plantas epífitas en un bosque tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado en el Journal for Nature Conservation y difundido por Mongabay, portal de periodismo ambiental, amplía ese panorama hacia Sudamérica.

La investigación, liderada por la profesora Patrícia Vieira Pompeu, de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul, proyecta que el cambio climático podría eliminar hasta el 91% de los bosques nubosos sudamericanos para 2070 bajo un escenario de altas emisiones. Incluso en el panorama más optimista, calculan una pérdida del 12%, equivalente a una superficie del tamaño de El Salvador.

Según ese trabajo, la desaparición de estos bosques pondría en riesgo el suministro de agua potable de unos 16 millones de personas que dependen de los cursos de agua que ellos regulan.

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Un fenómeno de El Niño extremo agrava el pronóstico

La preocupación inmediata en Monteverde es la llegada de un “super El Niño”. “Se prevé que el próximo año sea muy seco”, dijo Nadkarni a BBC Mundo. “Es probable que el dosel forestal sufra un impacto severo”.

Hamilton señaló que octubre, habitualmente el mes más lluvioso, resultó este año “sorprendentemente seco”. “Es la primera vez que tengo noticia de una alerta meteorológica por sequía durante un mes en el que normalmente recibimos una cantidad enorme de lluvia”, relató al medio.

Pounds reconoció que la velocidad del cambio supera la capacidad científica de documentarlo. “Todo está ocurriendo con gran rapidez y, en realidad, no hemos contado con los recursos necesarios para llevar a cabo un muestreo sistemático de todo lo que deberíamos haber analizado”, afirmó. “Es una situación abrumadora”.

Conservación comunitaria como última barrera

Monteverde está protegida por un mosaico de parques nacionales y reservas privadas creado en las décadas de 1970 y 1980, cuando comenzó el turismo ecológico en la zona.

Ese modelo incentivó a los habitantes a abandonar la ganadería y conservar árboles en sus tierras, explicó Quesada Cruz al medio británico.

Una rama de árbol con frutos colgantes se alza contra un cielo azul claro sobre la exuberante vegetación del Bosque Nuboso de Monteverde.

La propia coordinadora advirtió que el turismo podría estar llegando a un límite: en algunas áreas reforestadas, señaló, los promotores ya talaron bosque para construir hoteles nuevos.

El Instituto Monteverde entrega unos 10,000 árboles nativos por año a los habitantes de la zona, con el objetivo de crear corredores para la fauna y cortavientos para las fincas. Katy VanDusen, coordinadora de la organización climática CorClima, sostuvo ante BBC Mundo que garantizar hábitats conectados sigue siendo esencial para proteger lo que queda del bosque.

Un llamativo puente colgante rojo se extiende sobre el denso follaje del Bosque Nuboso de Monteverde, ofreciendo una perspectiva única de su biodiversidad.

“Lo que hace que este lugar sea realmente único es cómo la comunidad ha colaborado, de maneras creativas y durante décadas, para resolver problemas, siempre con un firme compromiso con la conservación”, afirmó VanDusen.

Hamilton planteó la posibilidad de que los conservacionistas deban trasladar especies arbóreas para ayudarlas a adaptarse al nuevo clima, algo que contradice la formación tradicional de los científicos. “A mi modo de ver, es jugar a ser Dios”, reconoció ante el medio. “Pero, por otro lado, quizá sea necesario hacerlo, porque el cambio climático es una realidad”.