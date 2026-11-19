El IECM aprobó medidas de protección para una concejala tras denuncias de amenazas y retiro de propaganda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador y ordenó medidas de protección para una concejala que denunció la presunta remoción de propaganda sobre su segundo informe de actividades, además de recibir mensajes ofensivos y amenazas en redes sociales y por teléfono.

Dicha determinación, aprobada este 19 de noviembre, busca prevenir riesgos a su integridad y a sus derechos político-electorales mientras se investiga el caso.

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La denunciante presentó la queja ante la Oficialía Electoral del IECM. Señaló que dos publicaciones difundidas en redes sociales por la persona denunciada derivaron en mensajes intimidatorios dirigidos a sus plataformas digitales y a su línea telefónica.

El organismo detectó elementos preliminares para investigar posibles actos de violencia política, luego de constatar el retiro de propaganda relacionada con el segundo informe de la concejala. Según el IECM, esa conducta podría limitar u obstaculizar el ejercicio de su cargo y sus derechos político-electorales.

IECM ordena proteger a la concejala y conservar su propaganda

La tutela preventiva ordenó a la persona denunciada abstenerse de retirar o dañar la publicidad sobre el informe de actividades. Crédito: Cuartoscuro

La Comisión de Quejas aprobó una medida de protección emergente para evitar hechos que pudieran poner en riesgo la integridad de la promovente o afectar sus funciones. También emitió una medida cautelar de tutela preventiva contra la persona probable responsable.

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Esta orden establece que la persona denunciada deberá abstenerse de retirar, sustraer o deteriorar propaganda vinculada con el informe de actividades de la concejala, ya sea de forma directa o mediante terceras personas.

El IECM reservó su pronunciamiento sobre una posible violencia política contra las mujeres en razón de género. La Comisión consideró necesario realizar más diligencias para determinar si existe una relación causal entre las publicaciones señaladas y los mensajes ofensivos, intimidatorios y amenazantes que recibió la denunciante.

Sin embargo, aclaró el IECM, el inicio del procedimiento no acredita una infracción ni anticipa responsabilidad de la persona denunciada. La investigación buscará precisar las circunstancias, el contexto y los posibles efectos de los hechos, además de indagar una eventual participación de terceras personas.

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Un reporte previo documentó el retiro de lonas en Tlalpan

Un reporte previo documenta el retiro de lonas de la concejal Fabiola Cerón Rivera en la alcaldía Tlalpan por parte del activista Samuel Lescas. Crédito: Facebook/Fabiola Cerón Rivera

El comunicado del Instituto no identifica a la concejala involucrada ni detalla el lugar donde habría ocurrido el retiro de propaganda. UnoTV informó el pasado 16 de noviembre sobre un caso en Villa Coapa, alcaldía Tlalpan, donde el estudiante y activista Samuel Lescas denunció agresiones mientras retiraba lonas políticas.

De acuerdo con el medio, Lescas sostuvo que la publicidad correspondía a la concejala Fabiola Cerón Rivera y la calificó como propaganda anticipada rumbo a las elecciones de 2027. En un video afirmó que personal de la funcionaria acudió a agredirlo mientras quitaba las lonas.

Ley de la CDMX prohíbe anuncios en azoteas, puentes y estructuras autosoportadas

La normativa también veta mensajes comerciales con sonido, inflables, diseños tridimensionales y drones, sin importar el sitio donde se pretendan colocar. Crédito: @liliana_sosa / X

La Ley de Publicidad Exterior de la CDMX prohíbe instalar anuncios en azoteas, estructuras autosoportadas, puentes peatonales y formaciones naturales, mientras que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales permite la propaganda de partidos y candidaturas únicamente bajo reglas específicas que protejan la circulación, la visibilidad y el mobiliario urbano.

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El artículo 15 de la norma sobre publicidad exterior veta los anuncios con sonido, los inflables y los que sean modelados, figurativos o abstractos en volumen o tres dimensiones, sin importar el lugar donde se instalen. También impide utilizar drones con fines publicitarios.

Esta restricción alcanza la publicidad colocada o pintada en cerros, rocas, árboles, lomas, laderas, bordes de ríos, bosques, lagos y cualquier otra formación natural. En zonas de conservación ecológica, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y zonas arboladas tampoco se permite instalar anuncios.

Los parques y jardines constituyen una excepción limitada: pueden albergar medios publicitarios si benefician al espacio público o contienen mensajes informativos, cívicos o culturales, en los términos y ubicaciones que establezca el Reglamento.

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Publicidad comercial no puede ocupar fachadas ni vehículos con estructuras ajenas

La legislación prohíbe colocar lonas y mantas en fachadas si obstaculizan la iluminación, la visibilidad o la ventilación de los inmuebles. REUTERS/Henry Romero

La ley prohíbe lonas, mantas y mallas fijadas, clavadas, amarradas o pegadas directamente a elementos arquitectónicos de las fachadas. También veta los anuncios pintados o adheridos a muros, bardas, fachadas o barandillas cuando no sean denominativos.

Tampoco pueden colocarse mensajes envolventes, pintados o adheridos en ventanas, ventanales, puertas, muros ciegos no colindantes y fachadas si afectan la imagen arquitectónica o impiden el paso, la iluminación, la visibilidad o la ventilación natural dentro del inmueble.

La norma permite publicidad de renta, venta o denominativa en esos espacios solamente si no interfiere con la accesibilidad, la visibilidad, la iluminación, la ventilación y la seguridad, conforme a las características previstas en el Reglamento.

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Por su parte, el artículo 4 considera materiales abandonados las lonas, estructuras, soportes, mantas, pantallas electrónicas, equipos de proyección y objetos similares adosados a inmuebles o ubicados en la vía pública que carezcan del mantenimiento exigido, no tengan licencia, permiso o autorización vigente, y cuyo dueño no los reclame ni retire.

El artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México autoriza a partidos políticos, coaliciones y personas candidatas a colgar propaganda en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no dañen esos bienes ni obstaculicen la visibilidad de conductores, la circulación peatonal o la integridad física de las personas.

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La propaganda electoral puede colocarse en inmuebles privados si el propietario entrega un permiso por escrito al partido o candidatura. Ese documento debe registrarse ante el Consejo Distrital correspondiente.