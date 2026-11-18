Durante un allanamiento a GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez, los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta hallaron una bóveda con dinero en efectivo y detectaron un faltante de G. 3.090.600.000 (unos USD 496.200) correspondientes al caso Ueno Bank.
El procedimiento también reveló irregularidades en las cámaras de seguridad y el rastro de un vehículo de la transportadora.
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La bóveda tenía menos dinero del que registraba la contabilidad
Según los registros de Tesorería consignados en informes y en el sistema SGR, en la bóveda de GSR Security debían encontrarse G. 5.700.150.000 (unos USD 911.797) pertenecientes a Ueno Bank y G. 12.402.140.500 (unos USD 1.981.992,95) de Red Digital, además de USD 189.396 de esta última firma.
Sin embargo, el conteo realizado en presencia de representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) arrojó un resultado distinto: faltaban G. 3.090.600.000 (unos USD 496.200) del paquete correspondiente a Red Digital.
El resto de los valores coincidió con los asientos de Tesorería. En total, fueron contabilizados G. 15.011.690.500 (unos USD 1.925.000) y USD 189.396.
Las cámaras de seguridad se apagaron dos veces el 3 de noviembre
Durante las diligencias, los fiscales detectaron interrupciones en el sistema de vigilancia del local.
Los registros indican que el 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00, se produjo un primer apagado que se extendió aproximadamente por una hora. Cerca de las 19:00, las cámaras volvieron a quedar fuera de servicio hasta el día siguiente.
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La coincidencia temporal entre esos cortes y otros elementos recabados en la investigación motivó nuevas medidas.
El GPS de un móvil de la transportadora llevó a un segundo allanamiento
El análisis del registro GPS del móvil 7 de la transportadora permitió establecer que el vehículo salió de la casa central y se dirigió al barrio Trinidad, donde el propietario tiene un negocio junto a su esposa.
El inmueble fue también objeto de allanamiento, y en él se encontró documentación relacionada con el estado de cuenta de la bóveda.
Los datos del GPS, las interrupciones de cámaras y los documentos incautados conforman parte del material de las diligencias investigativas, en atención a la coincidencia temporal entre la salida del vehículo y el apagado del sistema de vigilancia.
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El allanamiento formó parte de la investigación por la quiebra de Ueno Bank
El procedimiento, iniciado en la mañana del martes, se enmarcó en la investigación penal relacionada con Ueno Bank, actualmente en proceso de quiebra.
GSR Security prestaba servicios de seguridad en la casa central y distintas sucursales del banco. Además de los representantes del BCP, participaron de la diligencia agentes del Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros y del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
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