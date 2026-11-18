Varios fajos de billetes en efectivo y máquinas contadoras permanecen sobre mesas durante un allanamiento vinculado a la investigación del caso Ueno Bank

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Durante un allanamiento a GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez, los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta hallaron una bóveda con dinero en efectivo y detectaron un faltante de G. 3.090.600.000 (unos USD 496.200) correspondientes al caso Ueno Bank.

El procedimiento también reveló irregularidades en las cámaras de seguridad y el rastro de un vehículo de la transportadora.

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Una puerta de bóveda de seguridad permanece instalada en una oficina intervenida durante las diligencias judiciales por el caso Ueno Bank

Varios estantes de una bóveda contienen fajos de billetes y bolsas de seguridad precintadas tras un allanamiento vinculado a la investigación del caso Ueno Bank

La bóveda tenía menos dinero del que registraba la contabilidad

Según los registros de Tesorería consignados en informes y en el sistema SGR, en la bóveda de GSR Security debían encontrarse G. 5.700.150.000 (unos USD 911.797) pertenecientes a Ueno Bank y G. 12.402.140.500 (unos USD 1.981.992,95) de Red Digital, además de USD 189.396 de esta última firma.

Varios funcionarios cuentan y organizan fajos de billetes incautados

Sin embargo, el conteo realizado en presencia de representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) arrojó un resultado distinto: faltaban G. 3.090.600.000 (unos USD 496.200) del paquete correspondiente a Red Digital.

El resto de los valores coincidió con los asientos de Tesorería. En total, fueron contabilizados G. 15.011.690.500 (unos USD 1.925.000) y USD 189.396.

Varios paquetes de billetes sellados permanecen sobre una mesa durante el procedimiento judicial vinculado al caso Ueno Bank

Las cámaras de seguridad se apagaron dos veces el 3 de noviembre

Durante las diligencias, los fiscales detectaron interrupciones en el sistema de vigilancia del local.

Los registros indican que el 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00, se produjo un primer apagado que se extendió aproximadamente por una hora. Cerca de las 19:00, las cámaras volvieron a quedar fuera de servicio hasta el día siguiente.

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La coincidencia temporal entre esos cortes y otros elementos recabados en la investigación motivó nuevas medidas.

Varios funcionarios inspeccionan equipos informáticos y paquetes sobre una mesa junto a una bóveda durante un allanamiento vinculado al caso Ueno Bank

Los intervinientes inspeccionan una bóveda con fajos de billetes y bolsas precintadas

El GPS de un móvil de la transportadora llevó a un segundo allanamiento

El análisis del registro GPS del móvil 7 de la transportadora permitió establecer que el vehículo salió de la casa central y se dirigió al barrio Trinidad, donde el propietario tiene un negocio junto a su esposa.

El inmueble fue también objeto de allanamiento, y en él se encontró documentación relacionada con el estado de cuenta de la bóveda.

Los datos del GPS, las interrupciones de cámaras y los documentos incautados conforman parte del material de las diligencias investigativas, en atención a la coincidencia temporal entre la salida del vehículo y el apagado del sistema de vigilancia.

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Dos hombres inspeccionan fajos de dinero en efectivo apilados en estantes

El allanamiento formó parte de la investigación por la quiebra de Ueno Bank

El procedimiento, iniciado en la mañana del martes, se enmarcó en la investigación penal relacionada con Ueno Bank, actualmente en proceso de quiebra.

GSR Security prestaba servicios de seguridad en la casa central y distintas sucursales del banco. Además de los representantes del BCP, participaron de la diligencia agentes del Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros y del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.