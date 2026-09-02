América Latina

Golpe de la sequía a las exportaciones de Uruguay: cayeron 16% en agosto y la soja se hundió 70%

El país vendió al exterior USD 1.121 millones durante el mes y acumula un retroceso de 1% en el año, aunque el gobierno asegura que el resto de los rubros crece

El efecto de la sequía en Uruguay se vio reflejado en las exportaciones del país (Captura Telenoche/Canal 4)
El efecto de la sequía en Uruguay se vio reflejado en las exportaciones del país (Captura Telenoche/Canal 4)
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Las exportaciones de bienes de Uruguay totalizaron los USD 1.121 millones en agosto, una cifra que significó una caída del 16% respecto al mismo mes del año anterior. Así, las ventas al exterior volvieron a terreno negativo después de la recuperación registrada en julio. En lo que va del año, el indicador ha tenido una baja del 1% sobre el 2025.

En el gobierno señalan que esta caída está explicada por la sequía que afectó al país el año pasado.

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El informe de Uruguay XXI, publicado este martes, señala que las mayores ventas en el mes fueron la carne bovina, la celulosa y la soja. En el acumulado de 2026, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron los USD 8.939 millones.

Fuerte caída de las exportaciones en agosto en Uruguay (EFE/Emilio Naranjo)
Fuerte caída de las exportaciones en agosto en Uruguay (EFE/Emilio Naranjo)

En la comparación mensual, dice el informe, los principales productos registraron caídas interanuales (salvo concentrado de bebidas, que tuvo un crecimiento del 31%).

Los cinco productos más exportados de Uruguay son la carne bovina, la celulosa, los productos lácteos y el concentrado de bebidas. En el acumulado del año, en tanto, el panorama fue “más favorable”, según el documento. Tres de los cinco productos tuvieron variaciones positivas.

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La caída del acumulado se explicó casi enteramente por la soja, que disminuyó 46% en lo que va de 2026 a raíz de la mala cosecha provocada por la sequía”, dice el informe de Uruguay XXI, en una línea similar a la que expresó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, días atrás en el Parlamento.

Soja almacenada en un depósito de la ciudad de Montevideo (REUTERS/Andres Stapff)
Soja almacenada en un depósito de la ciudad de Montevideo (REUTERS/Andres Stapff)

La fuerte caída de la soja

La carne bovina fue el principal producto exportado en agosto, con ventas por USD 2.145 millones y una caída interanual del 12%. China y la Unión Europea fueron los principales destinos: acumularon más de la mitad de las exportaciones de esta carne, aunque ambos mercados tuvieron una caída.

Las ventas de celulosa disminuyeron un 9%: fue el segundo producto más exportado por un total de USD 205 millones.

La soja completó el podio de las ventas al exterior de soja, pero “fue el producto que más incidencia negativa tuvo en la evolución mensual”. En agosto de 2026, se vendió por un total de USD 86 millones, lo que significó una reducción del 70% en comparación con el mismo año del año anterior.

Foto de archivo de un campo de soja. EFE/Weimer Carvalho
Foto de archivo de un campo de soja. EFE/Weimer Carvalho

“Esta caída tan marcada fue prevista en las proyecciones del año y la explica la mala cosecha a raíz de la sequía. Se estima que la producción de soja fue 50% menor en esta temporada en comparación con la anterior . Todos los destinos estuvieron comprometidos por la disminución, China representó 80% del total y su reducción también rondó en el 70%”, explica el informe de Uruguay XXI.

La semana pasada, el ministro Oddone estuvo en el Parlamento para hablar de la Rendición de Cuentas, el proyecto de ley en el que se explican los gastos del año pasado y se hacen ajustes para el siguiente. En esa instancia, el jerarca habló de que la economía uruguaya estaba “en movimiento” pese al fenómeno de la sequía.

Oddone señaló que, si se descuenta ese efecto, las exportaciones “están teniendo un crecimiento en torno al 6,2%”.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

“El fenómeno global que están registrando nuestras exportaciones está fuertemente asociado a las consecuencias que el evento climático del primer trimestre ha tenido sobre ellas y, por tanto, el diagnóstico es que se trata de un fenómeno de naturaleza transitoria”, dijo ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica.

Las exportaciones, si bien registran signos negativos, están fuertemente afectadas por la sequía, pero el resto de los rubros están mostrando un desempeño favorable con crecimientos –como señalaba recién– superiores al 6 %. Estas son las razones por las cuales, si bien estamos lejos de tener un escenario económico floreciente, estamos ante una economía en movimiento. Ese es nuestro mensaje principal”, señaló el ministro de Economía.

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