La construcción de los nuevos planteles acumula meses de retraso. (@audelinomacario)

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Petróleos Mexicanos (Pemex) prevé iniciar en diciembre la construcción de dos escuelas que serán reubicadas debido a su cercanía con la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Los nuevos planteles deberán estar listos para el comienzo del próximo ciclo escolar, previsto entre junio y julio de 2027.

El gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, informó que la colocación de la primera piedra se realizará durante los primeros días de diciembre, aunque aclaró que todavía no cuenta con la fecha exacta del acto oficial.

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El anuncio formal estará a cargo del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, en coordinación con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la secretaria de Energía, Luz Elena González. También se prevé la participación de directivos nacionales de Pemex.

Pemex prepara la construcción de dos escuelas en Paraíso

Ojeda Zubieta explicó que los trabajos de preparación del terreno ya comenzaron mediante labores de nivelación y relleno, con el propósito de avanzar en el proyecto y evitar que se prolongue el calendario de construcción.

Pemex anuncia para diciembre el inicio de las obras de reubicación de escuelas en Dos Bocas. REUTERS/Luis Manuel López

Durante sus declaraciones, el funcionario señaló que existe un acuerdo entre las autoridades estatales, federales y la empresa petrolera para concretar la reubicación de los planteles educativos.

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La construcción contempla el traslado del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados en las inmediaciones del complejo petrolero.

Rediseñan proyecto tras solicitudes de padres de familia

El gerente de Responsabilidad Social reconoció que el proyecto original tuvo que modificarse luego de que madres y padres de familia manifestaran inconformidades con algunas características de las nuevas instalaciones.

De acuerdo con su explicación, el diseño inicial contemplaba una distribución que permitiera aprovechar las corrientes naturales de aire dentro de los salones.

Sin embargo, las familias señalaron que, debido a las altas temperaturas de la región, necesitaban que las aulas contaran con aire acondicionado.

Los padres de familia solicitaron incorporar aire acondicionado en las aulas debido a las altas temperaturas de Tabasco.

Por este motivo, se realizaron ajustes a la propuesta arquitectónica para incorporar las condiciones solicitadas por los padres de familia.

El funcionario aseguró que las modificaciones fueron acordadas con las personas involucradas y descartó que los cambios representen la suspensión o cancelación de las obras.

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Entre los principales puntos del proyecto se encuentran:

La reubicación de dos planteles educativos cercanos a la Refinería Olmeca .

La adecuación del diseño original para incorporar aire acondicionado .

Los trabajos de nivelación y relleno del terreno donde se construirán las escuelas.

La colocación de la primera piedra durante los primeros días de diciembre.

La conclusión de las instalaciones antes del inicio del ciclo escolar 2027.

Reubicación de escuelas acumula meses de retraso

El anuncio de Pemex ocurre después de que madres y padres de familia expresaran preocupación por la falta de avances y de información sobre la reubicación de los centros educativos.

Desde marzo, Sheinbaum ordenó trasladar los planteles que colindan con la Refinería Olmeca.

El 18 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el traslado de ambas escuelas, que colindan con las instalaciones de la refinería. Posteriormente, las familias sostuvieron reuniones con autoridades educativas y de infraestructura para revisar los planos y las condiciones de los nuevos planteles.

En junio, más de 200 madres y padres de familia alcanzaron acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre el proceso de reubicación.

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En ese momento, Mario Delgado se comprometió a que las nuevas escuelas estarían listas en noviembre de 2026. Sin embargo, para octubre las obras todavía no habían comenzado y las familias denunciaban que desconocían cuándo iniciarían los trabajos.

Incluso, el 12 de octubre, el gobernador Javier May declaró que no había recibido información de Pemex sobre el avance del proyecto ni sobre la fecha de arranque de la construcción.

Nuevas escuelas deberán recibir estudiantes en 2027

Ante las inquietudes por el retraso, Ojeda Zubieta sostuvo que el compromiso de concluir las instalaciones para el próximo ciclo escolar permanece vigente.

Pemex mantiene el compromiso de entregar los planteles entre junio y julio del próximo año. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

Aunque inicialmente se había previsto que los nuevos planteles estuvieran terminados en noviembre de 2026, el funcionario reiteró que la meta ahora es que puedan recibir estudiantes entre junio y julio de 2027.

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La reubicación responde a las exigencias de las familias por las condiciones de seguridad en las que se encuentran los estudiantes, debido a la proximidad de los centros educativos con la infraestructura petrolera de Dos Bocas.

Con la preparación del terreno y el anuncio previsto para diciembre, Pemex busca avanzar en un proyecto cuya construcción ha permanecido pendiente desde la instrucción presidencial de marzo.