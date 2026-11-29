Un bombardero B-1B Lancer llega a la base aérea de la RAF en Fairford, después de que la policía británica declarara un incidente grave en la base y detuviera a varios hombres como sospechosos de delitos tipificados en la Ley de Explosivos (REUTERS/Toby Shepheard)

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LONDRES — Mientras cinco hombres en furgonetas blancas se dirigían hacia una base aérea británica utilizada por bombarderos estadounidenses poco después de la medianoche del 27 de septiembre, una sexta persona en Irán dirigía secretamente la operación.

Les envió a los conductores una serie de instrucciones a través de una aplicación de mensajería cifrada mientras recorrían carreteras rurales hacia la base, RAF Fairford, según nuevos detalles revelados en procesos penales estadounidenses y británicos. Cámaras de tablero con comunicación bidireccional le proporcionaban una vista en directo de la ruta, así como del interior de las furgonetas, lo que le permitía vigilar a sus reclutas sin entrenamiento para un presunto complot terrorista que él ideó.

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El papel de control remoto de Mohammed Ali al-Hassani, un ciudadano iraquí que residió durante años en Inglaterra, proporciona lo que funcionarios de seguridad describieron como el vínculo más claro establecido hasta la fecha entre el intento de ataque y una red de operativos que supervisa la campaña de represalias de Irán contra Estados Unidos y sus aliados.

Al-Hassani, de 35 años, ayudó a orquestar una ola de casi 20 apuñalamientos, ataques incendiarios y otros complots terroristas en toda Europa este año, trabajando estrechamente con un operativo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán con base en Irak, que ahora se encuentra bajo custodia estadounidense, según una acusación del Departamento de Justicia revelada recientemente.

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La operación de Fairford marcó un esfuerzo por ampliar esa campaña y cumplir una amenaza que el CGRI emitió en julio de tratar cualquier base utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses como un objetivo legítimo, según detalles de la acusación estadounidense y revelaciones de fiscales británicos que ofrecen una notable visión de cómo Irán puso en marcha el complot.

El intento de ataque contra Fairford representa «una expansión significativa de las campañas encubiertas de Teherán que utilizan intermediarios criminales desechables en Europa», dijo Matthew Levitt, director de contraterrorismo e inteligencia del Washington Institute for Near East Policy.

El CGRI ha ampliado su enfoque, dijo Levitt, «más allá de los disidentes, las comunidades judías y otros civiles, hacia objetivos militares fortificados».

El desmoronamiento del complot de Fairford —que terminó con los sospechosos llamando a la policía contra sí mismos y con Estados Unidos evacuando un escuadrón de bombarderos B-1— subraya las ambiciones y limitaciones de Irán mientras busca orquestar, pero también subcontratar, operaciones de alto riesgo, dijeron funcionarios y expertos.

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Cinco hombres fueron detenidos cerca de la base de la RAF en Gloucestershire. (Fotografía: BBC)

El plan para atacar Fairford implosionó en medio de errores y acontecimientos desconcertantes, incluido el aparente fracaso de los presuntos conspiradores en considerar la posibilidad de que pudieran encontrarse con un puesto de control militar durante su recorrido de medianoche hacia un complejo de alta seguridad.

Tras ser rechazados por guardias en un cordón cercano a la base, los presuntos conspiradores abandonaron sus furgonetas y llamaron a la policía contra sí mismos después de que al-Hassani les dijera —falsamente— que los vehículos habían sido preparados con explosivos, según fiscales británicos.

Como muestra de su confusión, uno de los conductores pasó los últimos momentos antes de que llegara la policía enviando mensajes frenéticos a al-Hassani. «¿Qué coño está pasando?», escribió Nouman Essghir, de 25 años, quien fue arrestado en Fairford y acusado de violar las leyes británicas de seguridad nacional.

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Funcionarios de seguridad estadounidenses y británicos han lidiado con sus propias preguntas sobre lo que ocurrió en Fairford, y han llegado a conclusiones divergentes sobre el propósito del complot y el peligro que representaba para una base que se remonta a las operaciones del Día D de la Segunda Guerra Mundial y que está situada en la campiña de los Cotswolds, en Gran Bretaña.

La investigación británica apenas había comenzado cuando el presidente Donald Trump declaró que los sospechosos habían estado bajo investigación durante «mucho tiempo» y que buscaban «causar grandes daños». Días después, el Pentágono trasladó apresuradamente de vuelta a bases estadounidenses los 12 bombarderos B-1 que entonces estaban estacionados en Fairford.

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Funcionarios estadounidenses citaron preocupaciones adicionales por la amenaza de un ataque con drones cargados de explosivos, un escenario que desencadenó una orden de emergencia de permanecer resguardados en otra base a mediados de noviembre tras el presunto avistamiento de un dron.

Pero las autoridades británicas, que encontraron dos bidones de gasolina en las furgonetas de los sospechosos, pero ningún explosivo, aún no ven indicios de que Fairford o alguno de los bombarderos estadounidenses de 300 millones de dólares allí estacionados estuviera en peligro real. Para algunos, la decisión estadounidense de evacuar sus aeronaves dio a Irán una victoria propagandística injustificada, al demostrar que sus dudosas capacidades asimétricas eran suficientes para hacer retroceder a un símbolo del poderío militar estadounidense.

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«Huele a pánico», dijo un exalto funcionario de seguridad británico, que habló bajo condición de anonimato para tratar relaciones diplomáticas delicadas. «Están señalando que tienen miedo».

Meses después, los funcionarios de seguridad todavía tienen dificultades para determinar si los presuntos conspiradores participaban en un engaño o una prueba, si planeaban prender fuego a bidones de gasolina para sembrar el pánico, o si estaban involucrados sin saberlo en algo más siniestro concebido por al-Hassani, a quien se referían como «Ali».

En las semanas posteriores a la amenaza del CGRI del 23 de julio de atacar bases utilizadas por las fuerzas estadounidenses, al-Hassani había reclutado a Essghir para realizar labores de vigilancia en Fairford, según documentos judiciales británicos y estadounidenses. Ambos se conocían en Inglaterra, donde al-Hassani residió desde la década de 1990 hasta 2024, según funcionarios británicos.

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Essghir recorrió Fairford el 22 de agosto, grabando videos de «vallas, puertas y entradas», y observando si podía ver aviones detrás de las barreras de seguridad, según fiscales británicos. Un abogado que representa a Essghir se negó a comentar sobre el caso.

En septiembre, al-Hassani asignó tareas a otros contactos de Londres, incluido Mohmed Abdulkarim, de 24 años, quien dijo a la policía británica tras su arresto en octubre que conocía a Ali desde hacía una década y lo consideraba «un hermano». Abdulkarim también parecía saber que al-Hassani era un agente del Gobierno iraní, según los fiscales, pues escribió en un mensaje de texto a otro sospechoso que «es un espía, creo que está contra Israel y trabaja para Irán».

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Abdulkarim realizó al menos tres visitas a una casa de cambio en Edgware Road, en Londres, donde utilizó palabras clave para recoger bolsas de efectivo que contenían unas 65.000 libras esterlinas, aproximadamente 85.000 dólares, según los fiscales. Un abogado de Abdulkarim se negó a comentar, citando los procesos penales en curso.

Los investigadores de seguridad británicos hallaron bidones de combustible pero descartaron la presencia de explosivos en los vehículos. (REUTERS/Toby Shepheard)

Abdulkarim, que usa silla de ruedas, encargó entonces a otras personas una serie de compras, según los fiscales, incluidas cinco furgonetas de trabajo que posteriormente fueron equipadas con adhesivos para que pareciera que eran operadas por empresas de reparto de combustible y mantenimiento de piscinas.

En las semanas siguientes se realizaron compras adicionales, según los fiscales, incluidos bidones metálicos, «una gran cantidad de gránulos de cloro» y miles de sujetadores metálicos de una ferretería.

Mientras se reunían estos artículos, al-Hassani encargó a reclutas «investigar la compra de acelerantes químicos, incluidas grandes cantidades de cloruro de potasio, y adquirir objetos metálicos que pudieran utilizarse como metralla explosiva», según la acusación estadounidense, que no identifica a quienes recibieron esas tareas.

Dos días antes de la partida de las furgonetas, un alto operativo del CGRI bajo custodia estadounidense utilizó una llamada telefónica desde prisión para transmitir un mensaje críptico a «Ali», según funcionarios estadounidenses.

Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, el presunto líder de una milicia respaldada por Irán, mantiene vínculos de larga data con los rangos más altos del CGRI, según la acusación estadounidense, que incluye fotografías suyas con Qasem Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la élite Fuerza Quds de Irán hasta que murió en un ataque con drones estadounidenses en 2020.

Al-Saadi y al-Hassani estaban «en el mismo lugar en Irak planificando ataques terroristas en Europa» en marzo y abril, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según la acusación estadounidense, que acusa a ambos hombres de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Al-Hassani, a quien se le ha retirado la ciudadanía británica, sigue prófugo y se cree que está en Irán o Irak, dijeron funcionarios. Pero el más alto cargo, Al-Saadi, fue detenido por Turquía a principios de este año y extraditado a Estados Unidos.

En una llamada a familiares el 24 de septiembre, dos días antes de que las furgonetas partieran hacia Fairford, al-Saadi preguntó por Ali e indicó a sus familiares que le enviaran «dinero para que pueda hacerlo», según la acusación, que señala que «tres días después, al-Hassani orquestó el complot terrorista de RAF Fairford».

Al-Saadi ha negado haber enviado mensajes codificados. En una audiencia este mes, su abogado, Andrew Dalack, describió las afirmaciones del Gobierno como «meras conjeturas y especulación».

Funcionarios británicos se muestran escépticos de que las llamadas de al-Saadi con familiares pusieran en marcha el complot de Fairford, señalando que ya se había enviado dinero a los reclutas semanas antes y que al-Saadi llevaba meses en una prisión de Nueva York antes de que se concibiera el complot.

Sigue sin estar claro por qué los presuntos conspiradores llevaron solo tres de las cinco furgonetas que habían comprado cuando partieron hacia Fairford a última hora de la noche del 26 de septiembre. La mayoría de los componentes sospechosos de bombas que habían comprado también fueron dejados atrás.

Los cinco sospechosos arrestados esa noche fueron posteriormente liberados bajo fianza. Essghir fue arrestado de nuevo más tarde y desde entonces ha sido acusado de acercarse a Fairford «con un propósito... perjudicial para la seguridad o los intereses del Reino Unido».

Abdulkarim, el único otro acusado en el caso, ha sido acusado de una conducta que «probablemente ayudaría materialmente a un servicio de inteligencia extranjero».

Ha presentado declaraciones a la policía en las que afirma que «creía que Ali le encargaba ayudar en la creación de dos empresas legítimas» y que creía que el viaje a Fairford era para «la grabación de un video promocional».

A pesar del desenlace en Fairford, las bases militares británicas siguen en alerta máxima. Citando una preocupación particular por la posibilidad de ataques con drones cargados de explosivos, la Real Fuerza Aérea ordenó este mes que los aviones sean trasladados a hangares durante la noche.

© 2026, The Washington Post.