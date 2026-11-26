La economía de Irán sufrirá una contracción de entre un 4 % y un 6 % este año según los cálculos del economista Hadi Kahalzadeh. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

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Irán está racionando la electricidad y reduciendo los subsidios gubernamentales al pan y la gasolina, mientras la economía del país continúa sufriendo bajo la creciente presión económica de Estados Unidos. Los iraníes afirman que las medidas de austeridad, profundamente impopulares, están haciendo la vida aún más difícil, y los analistas dicen que son un indicio de cuán crítica se ha vuelto la crisis económica de Irán tras casi nueve agotadores meses de guerra con Estados Unidos.

Las medidas representan un giro grave para un Gobierno muy consciente de que la estrategia de estrangulamiento económico del presidente Donald Trump tiene como objetivo avivar el descontento popular, menos de un año después de que los líderes iraníes supervisaran una letal represión masiva contra los manifestantes.

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Irán enfrentará “dificultades este invierno”, dijo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje a la nación el domingo para anunciar el racionamiento de electricidad. Afirmó que los apagones durarían hasta dos horas al día, pero podrían prolongarse una vez que se instale el clima invernal.

Los recortes de electricidad siguen meses de medidas de austeridad más discretas por parte del Gobierno iraní para reducir subsidios, entre ellas restringir el acceso a programas de ayuda y desechar planes para aumentar los salarios. Este mes se impusieron nuevos límites sobre la cantidad de pan subvencionado que las personas podían comprar en al menos tres provincias, y el mes pasado millones de personas fueron eliminadas de un enorme programa estatal de vales de alimentos lanzado inicialmente en enero tras las protestas por el costo de vida.

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El presidente Masoud Pezeshkian anunció cortes de electricidad de hasta dos horas diarias ante la llegada del invierno en Irán.

Después de lidiar con una inflación de dos dígitos antes y durante la guerra, los iraníes afirman que las medidas de austeridad están agravando las dificultades económicas y aumentando la ansiedad sobre el futuro a medida que se acerca el invierno.

“Es indignante”, dijo sobre los apagones una profesora de idiomas de 40 años de Teherán. Su familia se ha visto obligada a adaptarse a dificultades sucesivas, primero cuando su esposo perdió el trabajo al comienzo de la guerra y, en los meses posteriores, mientras la inflación erosionaba lo que su familia podía permitirse con un solo salario.

“La gente está demasiado cansada, pero también está como insensibilizada”, dijo durante una videollamada desde Teherán. Al igual que otros iraníes entrevistados para este reportaje, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del Gobierno.

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Cuando comenzó la guerra, la profesora de idiomas dijo que ella, al igual que su familia y amigos, dedicó toda su energía a prepararse para lo peor y a abastecerse de suministros, pero que ahora no puede molestarse en hacerlo.

“Si no hay electricidad ni gas, supongo que podemos salir al coche para mantenernos calientes”, dijo.

Irán se encuentra bajo una presión económica mayor que en cualquier otro momento de las últimas décadas, según el economista iraní Hadi Kahalzadeh, investigador asociado de la Universidad Brandeis especializado en el mercado laboral.

El impacto del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, combinado con los daños sufridos por la infraestructura del país durante la guerra, podría obligar a la economía iraní a contraerse entre un 4 % y un 6 % este año, según Kahalzadeh. Sin embargo, algunos elementos de la economía del país siguen siendo resilientes, afirmó.

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La administración Trump ha recurrido a la presión económica en su intento de obligar a Irán a capitular en las conversaciones sobre poner fin a la guerra y adoptar restricciones a su programa nuclear. Después de que una tregua provisional entre Estados Unidos e Irán se desmoronara en julio, Estados Unidos volvió a imponer un bloqueo a las exportaciones petroleras iraníes y, desde entonces, las medidas han privado a Irán de entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares al mes en ingresos.

El Gobierno de Irán limitó la venta de pan subvencionado en tres provincias y retiró a millones de beneficiarios del programa estatal de vales. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Pero el bloqueo por sí solo no logrará provocar un colapso económico, dijo Kahalzadeh. Como un país grande de más de 90 millones de habitantes, Irán sigue recaudando ingresos fiscales y ha mantenido exportaciones terrestres con muchos de los siete países con los que comparte fronteras. “A pesar de todos los daños causados por la guerra, el bloqueo y las sanciones, Irán aún tiene cierto margen de maniobra, cierta capacidad para sobrevivir”, afirmó Kahalzadeh. Pero advirtió: “Esta supervivencia será muy costosa”.

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A largo plazo, al permitir que la inflación continúe aumentando, Irán está infligiendo daños duraderos a su fuerza laboral. A medida que las personas pierden sus empleos, si no pueden encontrar otro trabajo, sus habilidades se deterioran y, con el tiempo, pueden perderse por completo, dijo Kahalzadeh.

Los iraníes contactados para entrevistas por The Washington Post dijeron que, de todas las recientes medidas de austeridad, la decisión del Estado de reducir algunos subsidios a los combustibles ha tenido el mayor impacto negativo en su vida cotidiana. Como en muchos países, los subsidios a los combustibles son un asunto particularmente sensible en Irán. Su eliminación motivó las protestas de 2019 y fue un factor que impulsó los disturbios nuevamente en diciembre pasado.

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Pero después de que las protestas se encontraran con una brutal represión gubernamental en enero, que mató a miles de personas, muchos iraníes tienen demasiado miedo para organizarse. Un músico de 26 años de Teherán que marchó contra el deterioro de la situación económica en diciembre y enero dijo que, en su opinión, el nivel actual de descontento entre el pueblo iraní es mayor ahora que entonces.

“La gente tiene miedo, pero las condiciones son insoportables”, dijo, y predijo que, a medida que las condiciones empeoren, la gente volverá a asumir el riesgo y movilizarse.

La reducción estatal de los subsidios a los combustibles perjudica los ingresos y la actividad del sector comercial en Teherán. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS)

En otros sectores de la sociedad iraní, la ira está saliendo a la superficie. Los medios de comunicación locales han publicado relatos de dificultades generalizadas. Y en los pasillos del Gobierno, los legisladores critican abiertamente las medidas de austeridad del Estado. El legislador reformista iraní Ahmad Bigdeli celebró este mes un seminario web en el que lanzó una dura reprimenda contra la inacción del Gobierno respecto de los salarios de los trabajadores ante el deterioro de las condiciones de vida de docentes, agricultores, militares y fuerzas del orden.

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“Los trabajadores no pueden respirar hoy”, dijo, según un resumen de sus declaraciones en Nour News, afiliada al Estado.

Después de un anuncio de que el Gobierno no podría aumentar algunos salarios, la activista laboral Somayeh Golpour acusó al Estado de revelar una “injusticia estructural” y de traicionar la “confianza pública” en un ensayo publicado en Mehr News, afiliada al Estado. Y el jefe de la comisión económica del Parlamento iraní, Shamseddin Hosseini, advirtió en medios estatales sobre la escasez de combustible y calefacción este invierno como resultado de los daños sufridos por la infraestructura energética del país durante la guerra.

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Al describir la escasez prevista como un “desequilibrio energético”, advirtió que no debería “producirse a costa del cierre de unidades industriales y de dejar desempleados a los trabajadores”.

Una propietaria de una pequeña empresa de 25 años en Teherán dijo que la reducción de los subsidios a los combustibles disminuyó sus ganancias en aproximadamente un tercio. Trabajando desde su automóvil, distribuye huevos de minoristas a supermercados y carnicerías de toda la ciudad.

Las sanciones de Estados Unidos al comercio internacional priva a Irán de hasta cuatro mil millones de dólares cada mes. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cuando piensa en cuánto más caro se ha vuelto todo en apenas unos meses, le sorprende que algo en el país logre seguir funcionando, dijo. Sus compradores siguen realizando compras y, cuando hace sus rondas de entrega, todavía ve a personas de compras.

“No sé cómo, pero seguimos funcionando”, dijo. Estos días, describe cómo se siente con un proverbio persa: “entre la tierra y el cielo”, una expresión de sentirse atrapada entre dos situaciones sin una dirección clara sobre lo que viene después.

Pero, dijo, “la gente de Irán es realmente diferente a la de cualquier otro lugar; podemos soportar más dificultades”.

© 2026, The Washington Post.