La terapia cognitivo-conductual alivia los síntomas del insomnio en hasta un 80% de los pacientes sin recurrir a fármacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La terapia cognitivo-conductual para el insomnio mejora el descanso en entre el 70% y el 80% de los pacientes, según décadas de estudios citados por The Washington Post. El método, conocido como CBT-I, busca modificar hábitos y pensamientos que sostienen las dificultades para dormir, sin los efectos adversos asociados a algunos fármacos.

Los especialistas estiman que cerca del 10% de los adultos cumple los criterios de insomnio crónico: problemas para conciliar o mantener el sueño al menos tres noches por semana durante tres meses o más. Para casi la mitad de quienes prueban CBT-I, los síntomas desaparecen por completo, de acuerdo con la información recogida por el diario estadounidense.

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El enfoque puede parecer paradójico para quien pasa horas despierto: durante sus primeras etapas, la persona puede dormir menos. Sin embargo, la reducción temporal del tiempo en la cama busca aumentar la necesidad biológica de dormir y volver más eficiente el descanso nocturno.

El insomnio crónico puede consolidarse después de una crisis puntual

Luisa Palloni, trabajadora social clínica especializada en medicina conductual del sueño, ya tenía dificultades para dormir antes de convertirse en madre. Tras el nacimiento de sus hijos, esas dificultades y la ansiedad se intensificaron. Luego de recibir un diagnóstico de insomnio crónico, contó que cuanto más se esforzaba por dormirse, más se angustiaba.

Después de iniciar CBT-I, Palloni atravesó una primera fase de menos horas de descanso. Con el correr de las semanas, señaló que su preocupación por el sueño disminuyó y comenzó a dormir mejor. La experiencia la llevó a certificarse posteriormente como terapeuta del sueño.

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Los acontecimientos traumáticos y situaciones familiares como la llegada de hijos detonan episodios de insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Philip Gehrman, profesor de Psicología Clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, explicó que los investigadores suelen describir el origen del insomnio a partir de tres factores, conocidos como las “tres P”.

La primera es la predisposición, que puede incluir componentes genéticos, rasgos de personalidad o hábitos poco favorables. La segunda corresponde a los factores desencadenantes, como el estrés laboral, una enfermedad, un acontecimiento traumático o, como en el caso de Palloni, la llegada de hijos.

La tercera categoría reúne los factores que perpetúan el trastorno. Acostarse demasiado temprano, dormir siestas extensas o vigilar obsesivamente el sueño puede transformar una sucesión de noches difíciles en un problema persistente. La CBT-I está diseñada para intervenir sobre esos patrones.

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Reducir el tiempo en la cama busca reforzar la necesidad de dormir

El tratamiento suele comenzar con un diario del sueño. Allí, el paciente registra la hora en la que se acuesta, cuánto tarda en dormirse, los despertares nocturnos y el momento en que se levanta. Esos datos permiten estimar cuánto tiempo pasa realmente dormido y cuánto permanece despierto en la cama.

A partir de ese registro, el profesional puede limitar de forma temporal el período destinado al descanso. Si una persona se acuesta a las 21 y se levanta a las 7, pero pasa cinco horas despierta durante la noche, la recomendación puede ser retrasar la hora de ir a la cama hasta las 2.

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El registro en un diario de sueño permite a los terapeutas calcular el tiempo real de descanso del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

J. Todd Arnedt, profesor de Neurología y Psiquiatría y director del Programa de Medicina Conductual del Sueño de la Universidad de Míchigan, reconoció que la indicación parece poco intuitiva. El objetivo es aumentar la presión de sueño, un impulso biológico que se acumula durante el día a medida que el cerebro genera adenosina.

Cuando la mayor parte del tiempo en la cama se convierte en sueño efectivo, se adelanta gradualmente el horario de descanso. El proceso continúa hasta alcanzar una cantidad de sueño adecuada para cada persona.

Otro componente central es el control de estímulos. Si alguien lleva más de 20 minutos despierto, al inicio de la noche o después de un despertar, los terapeutas recomiendan salir de la cama y realizar una actividad tranquila con luz tenue, como leer o tejer. La indicación busca romper la asociación entre el dormitorio y la vigilia.

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La ansiedad nocturna alimenta el círculo de falta de sueño

Las personas con insomnio prolongado suelen anticipar consecuencias negativas después de una mala noche. Pensamientos como “mañana no voy a poder funcionar” o “nunca volveré a dormirme” elevan la activación y dificultan todavía más la relajación.

Judith Owens, profesora de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard, señaló que la tendencia a imaginar el peor escenario incrementa la ansiedad y complica el inicio del sueño. Parte de la terapia consiste en identificar esas interpretaciones y reemplazarlas por respuestas menos alarmantes.

Pensamientos como la imposibilidad de rendir al día siguiente elevan los niveles de activación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arnedt explicó que aceptar la posibilidad de no dormir de inmediato puede contribuir a disminuir la tensión. En lugar de concentrarse en cada minuto de vigilia, el paciente aprende a evaluar la situación con una perspectiva más amplia y a utilizar recursos de relajación.

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Los estudios también relacionan la mejoría del descanso con cambios favorables en la calidad de vida, el estado emocional y la salud física. Kelly Baron, directora del Programa de Medicina Conductual del Sueño de la Universidad de Utah, destacó que el alcance del tratamiento excede el número de horas dormidas.

La terapia no sustituye la evaluación de otros trastornos del sueño

La CBT-I no funciona igual para todas las personas ni reemplaza la consulta médica ante síntomas persistentes. Algunos pacientes pueden requerir intervenciones específicas por apnea del sueño, alteraciones del ritmo circiano u otras condiciones. En determinados casos, los medicamentos pueden ser una alternativa indicada.

Para quienes desean probar el método, los especialistas consultados por The Washington Post sugieren buscar profesionales certificados o recurrir a herramientas gratuitas, como la aplicación Insomnia Coach del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

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Gehrman advirtió que una mala noche ocasional forma parte de la experiencia normal. La meta es que las personas cuenten con estrategias para evitar que una racha de insomnio vuelva a convertirse en un problema crónico.