Un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que las personas con mayor estabilidad económica registran menor variabilidad y más minutos de descanso por noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Estados Unidos, la riqueza y el estatus socioeconómico son factores determinantes de la salud. Por ejemplo, el 1% de los hombres con mayores ingresos vive, en promedio, 15 años más que el 1% con menores ingresos. (En el caso de las mujeres, la diferencia ronda los 10 años). Las razones de esta brecha son numerosas: acceso a la atención médica, inseguridad alimentaria y de vivienda, estrés y contaminación ambiental.

Pero un nuevo estudio revela otra diferencia significativa entre ricos y pobres: la calidad y la cantidad del sueño.

PUBLICIDAD

Un nuevo estudio publicado este mes en la revista JAMA Network Open, con más de 12.000 participantes, reveló que la duración del sueño está fuertemente asociada con la estabilidad económica; los participantes con mayor estabilidad económica presentaban mucha menos variabilidad en la cantidad de sueño y también dormían más minutos en total por noche.

La investigación corrobora otros análisis que han encontrado una fuerte relación entre los ingresos de las personas y la cantidad de sueño.

Un análisis realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2015 reveló que el 35 por ciento de las personas con ingresos por debajo del umbral de pobreza federal dormían menos de seis horas por noche, en comparación con el 27 por ciento de las personas con ingresos familiares superiores a tres veces dicho umbral.

PUBLICIDAD

Una mujer permanece recostada en un sillón con una compresa fría de tela colocada sobre los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dayna Johnson, profesora de epidemiología en la Universidad de Emory y una de las autoras del nuevo estudio, afirmó que la falta de sueño puede dañar muchos sistemas del cuerpo.

“La falta de sueño afecta nuestra vida y nuestro bienestar”, declaró. “Se asocia con peor salud cardiovascular, obesidad, hipertensión y diabetes. Además, existen datos recientes que indican que se relaciona con un mayor riesgo de cáncer”.

Muchos estudios se basan en informes de sueño autodeclarados, que pueden verse sesgados por la percepción de los participantes sobre la cantidad adecuada de sueño que deben reportar.

Sin embargo, el nuevo análisis utilizó datos de dispositivos portátiles, como Fitbit, para registrar con precisión la cantidad de sueño que obtuvieron los participantes.

PUBLICIDAD

Los investigadores afirman que existen muchas razones por las que un bajo nivel socioeconómico puede dificultar un sueño reparador. “El sueño es un proceso opuesto a la vigilia”, declaró Lauren Hale, profesora de medicina preventiva en la Universidad de Stony Brook, quien no participó en el estudio.

Los especialistas recomiendan establecer rutinas fijas y levantarse de la cama si surgen dificultades para conciliar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es necesario desconectar por la noche. No se puede lograr eso si uno está preocupado por qué comerá su hijo mañana o cómo llegará al trabajo”.

Los altos niveles de contaminación del aire también pueden aumentar la probabilidad de que los pacientes desarrollen apnea del sueño, lo que a su vez deteriora la calidad del sueño. Además, las familias de bajos ingresos suelen vivir en zonas con mucho ruido o tener trabajos con horarios variables.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los estudios han concluido que mayores ingresos conllevan una mejor calidad del sueño. Algunos economistas han descubierto que, de hecho, los salarios más altos pueden provocar menos horas de sueño, ya que las personas sacrifican horas de descanso a cambio de más horas de trabajo.

Sin embargo, los investigadores del sueño afirman que, según diversos estudios, las personas con ingresos muy bajos o que viven en la pobreza tienden a dormir menos, lo que pone en riesgo su salud. “La pobreza te lleva a una situación en la que conciliar el sueño se vuelve difícil”, declaró Michael Grandner, director del programa de investigación sobre el sueño y la salud de la Universidad de Arizona.

PUBLICIDAD

Diversos análisis médicos determinaron que dormir menos de siete horas diarias incrementa en un 14 por ciento el riesgo de muerte prematura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en los patrones de sueño pueden tener graves consecuencias para la mortalidad. Diversos estudios han demostrado que las personas que duermen menos de siete horas por noche tienen un 14 % más de riesgo de morir prematuramente que quienes duermen entre siete y ocho horas.

Curiosamente, también se ha observado que las personas que duermen más de nueve horas por noche presentan un mayor riesgo de mortalidad, probablemente debido a una correlación entre las enfermedades crónicas y la mayor cantidad de horas de sueño.

Grandner afirma que la falta de sueño constante y estable crea una deuda a largo plazo de la que el cuerpo necesita recuperarse. Ofrece algunas sugerencias para quienes sienten que no duermen lo suficiente de forma crónica. Aconseja intentar, al menos, establecer un horario regular, lo que ayudará al cuerpo a recuperarse incluso si la cantidad de sueño es insuficiente. Si tienes dificultades para conciliar el sueño, añade, es mejor levantarse y hacer otra cosa, en lugar de acostumbrar al cuerpo a estar en la cama como algo estresante.

PUBLICIDAD

“Si te saltas un cambio de aceite durante unos kilómetros, tu coche no se averiará en la cuneta”, dijo. “Pero si sigues ignorando el mantenimiento, te arriesgas a sufrir un accidente”.

© 2026, The Washington Post · Shannon Osaka ·