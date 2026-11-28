El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el fundador y director ejecutivo de SpaceX AI, Elon Musk, posan en la entrada de la Casa Blanca tras un almuerzo para líderes del sector tecnológico celebrado en el Salón Este, en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

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Elon Musk estaba furioso. Era la primera semana de marzo, y Estados Unidos e Israel habían comenzado a bombardear Irán. En represalia, Teherán estaba lanzando salvas de misiles balísticos y drones contra bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio.

A principios de esa semana, Musk se enfureció al enterarse de dos usos no autorizados de su servicio de internet satelital. Irán, concluyó su equipo, estaba aprovechando Starlink para librar su campaña militar contra las fuerzas estadounidenses, según dos personas familiarizadas con las conversaciones internas de la empresa.

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El magnate multimillonario también se enteró de que el Ejército estadounidense estaba operando drones de un solo uso con la versión militarizada de Starlink, denominada Starshield, pero utilizaba un plan más barato que se suponía era únicamente para operaciones terrestres, dijo una de las personas. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de Musk.

El uso de Starlink por parte de Irán para respaldar sus operaciones militares, del que no se había informado anteriormente, fue confirmado a The Washington Post por cuatro personas familiarizadas con las operaciones que, como otras entrevistadas, hablaron bajo condición de anonimato por temor a repercusiones de Musk o de sus organizaciones.

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La ira de Musk por esa explotación y su frustración por el uso, por parte del Ejército estadounidense, de la versión terrestre de Starshield para operaciones con drones tampoco se habían informado anteriormente.

La noticia sobre Irán enfureció aún más a Musk porque, menos de dos meses antes, había tomado medidas para impedir que otro adversario de Estados Unidos utilizara Starlink para hacer la guerra, dijeron las dos personas familiarizadas con las conversaciones internas de la empresa.

En enero, el Ejército ucraniano pidió a Musk que su empresa SpaceX, matriz de Starlink y Starshield, restringiera el uso de las terminales de comunicaciones después de que Ucrania obtuviera imágenes de video y los restos físicos de un dron ruso armado Italmas de largo alcance equipado con una terminal Starlink en su ala, dijo un exfuncionario ucraniano familiarizado con esas conversaciones.

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Para finales de esa semana, al menos dos ejecutivos habían sido despedidos por los incidentes de uso indebido del servicio, dijo una de las personas familiarizadas con las conversaciones internas.

Las revelaciones arrojan nueva luz sobre cómo la red global de dispositivos móviles de comunicación satelital de Musk se ha convertido en una herramienta fundamental de la guerra moderna.

El Gobierno estadounidense ha facilitado el acceso de aliados a Starlink y Starshield, incluido el Ejército ucraniano y disidentes en Irán. Pero los adversarios de Estados Unidos también han encontrado formas de desplegar Starlink de maneras que Musk no puede controlar, incluso cuando ha tomado medidas para prevenir el uso indebido.

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“Todo se reduce a quién tiene el control sobre un activo militar significativo: ¿Estados Unidos o un particular?”, dijo Steven Feldstein, investigador sénior y director del Programa de Democracia, Conflicto y Gobernanza del Carnegie Endowment for International Peace.

Los actores maliciosos “han podido aprovechar esta tecnología y utilizarla de formas que perjudican específicamente la seguridad nacional de Estados Unidos”, añadió.

SpaceX y Musk no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios sobre el uso indebido del sistema y las restricciones impuestas al servicio posteriormente.

Durante el último año, Musk ha tomado varias medidas para restringir el uso no autorizado de dispositivos Starlink, que proporcionan conectividad móvil a internet mediante una constelación de miles de satélites en órbita baja.

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Starlink está disponible en más de 160 países a través de un programa global de cientos de distribuidores externos autorizados, que deben ser evaluados antes de ser aceptados en el programa.

Trump y el vicepresidente JD Vance saludan durante una ceremonia de traspaso de los restos mortales de un soldado estadounidense fallecido en marzo durante un ataque con drones iraníes en Port Shuaiba, Kuwait, celebrada en Delaware (REUTERS/Kevin Lamarque)

En enero, en respuesta a las solicitudes de Ucrania, SpaceX interrumpió las comunicaciones de las terminales Starlink que se desplazaran a más de 70 kilómetros —o unas 45 millas— por hora en Ucrania. Trabajó con el Ejército ucraniano para crear una “lista blanca” de antenas satelitales aprobadas exentas de los límites de velocidad.

Los límites significaban que “el sistema civil de Starlink no podía utilizarse técnicamente para operaciones con drones [rusos]” porque las armas de Rusia necesitan volar más rápido que eso para mantenerse en el aire, dijo Serhil Sternenko, quien asesoró al entonces ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

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El 1 de marzo, un ataque iraní con drones alcanzó una instalación militar estadounidense en el puerto de Shuaiba, Kuwait, y mató a seis miembros del servicio estadounidense. En cuestión de horas, SpaceX impuso requisitos de verificación de identidad para aeronaves que volaran a más de 161 kilómetros por hora (100 millas por hora), según pilotos de aviación general o de aviones privados, así como avisos enviados por correo electrónico a los clientes.

“Todos estaban enfadados porque Starlink cuadruplicó el precio [de una antena] y nos obligó a registrarnos y a pasar por todos los trámites de verificación de identidad”, dijo un piloto privado de la zona de Charlotte que recibió el correo electrónico a las 7 a. m. del 2 de marzo.

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El piloto dijo que solo pudo volver a utilizar la terminal después de proporcionar a Starlink su número de pasaporte, número de licencia de conducir y matrícula de la aeronave, así como su código de transpondedor y el aeropuerto donde tiene basada su aeronave. La tarifa mensual, que antes era de 60 dólares, aumentó a 200 dólares.

Musk también estaba enojado a principios de marzo por el uso de su servicio satelital por parte del Ejército estadounidense en sus drones de ataque de combate no tripulados de bajo costo, conocidos como LUCAS. El Pentágono había estado pagando una suscripción terrestre de Starshield, pero no el plan aéreo, que costaba cinco veces más.

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El 1 de marzo, Musk respondió a una publicación en su plataforma de redes sociales, X, sobre afirmaciones rusas de que el Ejército estadounidense estaba utilizando Starlink en drones LUCAS, y dijo que hacerlo era una “violación de los términos de servicio comerciales de Starlink utilizar la terminal para sistemas de armas. Esto se aplica a todos los usuarios y se desactiva cuando se descubre”.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, declinó responder a preguntas detalladas sobre el incidente de Starshield y cualquier uso de Starlink por parte de Irán, incluido el posible uso indebido en el ataque al puerto de Shuaiba.

El Pentágono no ha divulgado las conclusiones de su investigación sobre el ataque.

Una actualización clasificada sobre la guerra proporcionada este verano al secretario de Defensa Pete Hegseth describió brevemente el uso de la tecnología por parte de Irán para permitir el mando y control de las fuerzas y supervisar operaciones de drones de ataque de un solo uso, entre otros asuntos, dijo a The Post una persona familiarizada con el informe.

Starlink parecía ser un modo alternativo de comunicación para Teherán mientras las fuerzas estadounidenses se concentraban en degradar los “sistemas de comunicación tradicionales”, dijo la persona. El informe fue elaborado por el Comando Central, señaló.

Consultada para comentarios, la portavoz del Pentágono Kingsley Wilson dijo a The Post: “No tenemos conocimiento de la existencia de un informe del Comando Central dirigido a [la oficina del secretario de Defensa] relacionado con este tema”.

Declinó comentar sobre si Irán, de manera más general, estaba utilizando Starlink en sus operaciones militares —incluido el ataque al puerto de Shuaiba— o sobre la cuestión de los precios de Starshield.

Musk ha difundido en X su conocimiento de los desafíos relacionados con el acceso no autorizado a Starlink. Cuando Fedorov expresó su gratitud a finales de enero por que SpaceX respondiera “en cuestión de horas” a los “informes de que drones rusos equipados con conectividad Starlink estaban operando sobre ciudades ucranianas”, Musk respondió: “Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por Rusia han funcionado. Avísennos si es necesario hacer más”.

En mayo, el conflicto entre SpaceX y el Ejército estadounidense por los precios de Starshield salió a la vista pública cuando Musk acusó al Pentágono en X de hacer “uso indebido del sistema civil Starlink con fines militares”, después de que Reuters informara que la empresa había solicitado un aumento significativo de precio —de 5.000 a 25.000 dólares por una suscripción mensual— para actualizar Starshield con el fin de guiar drones LUCAS.

Una de las personas familiarizadas con el aumento de precios dijo que cierto personal militar sentía que SpaceX los mantenía “como rehenes” durante las negociaciones.

Un médico ucraniano en una base del distrito de Bakhmut en 2023 (Ed Ram/For The Washington Post)

Tomar medidas contra el mercado gris

En las semanas posteriores al ataque del 1 de marzo en el puerto de Shuaiba, Musk y SpaceX impusieron restricciones adicionales a la red de ventas de Starlink para intentar mantener las terminales fuera de manos no deseadas.

Impuso nuevos requisitos a los distribuidores para demostrar que conocen las identidades de cada cliente que compra una terminal y activa su servicio.

SpaceX también suspendió su Programa de Reventa Indirecta, que había permitido a distribuidores autorizados distribuir terminales a subdistribuidores, que podían vender y activar el servicio satelital Starlink.

“El enfoque actual ha creado riesgos de cumplimiento y reducido la visibilidad sobre los clientes finales”, dijo Starlink en una página de soporte de su sitio web publicada en abril, después de que se anunciaran los nuevos requisitos.

Antes de estos cambios, por lo general un cliente solo necesitaba una tarjeta de crédito para contratar el servicio, dijeron dos ejecutivos de la industria de las comunicaciones por satélite.

“Se podía activar en un país y usarlo en otro, como era común entre los disidentes iraníes, que podían registrarse en el extranjero y pasar de contrabando la terminal a través de la frontera”, dijo uno de los ejecutivos del sector, y añadió que habilitar el servicio no requería “controles estrictos para conocer al cliente”.

Rusia ha introducido de contrabando y desplegado terminales Starlink en el campo de batalla ucraniano para comunicaciones en el frente y sistemas de armas, pese a los esfuerzos de SpaceX y el Pentágono por restringir el uso del sistema por parte de Moscú, informó previamente The Post.

Esa dinámica cambió en febrero, cuando funcionarios de defensa ucranianos recopilaron los detalles de registro de terminales Starlink con uso autorizado dentro del país, la lista blanca, y los proporcionaron a SpaceX. Las terminales que no estaban en la lista quedaron sin acceso.

El Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación, una organización analítica independiente proucraniana, dijo a The Post que Rusia “sigue intentando obtener acceso a terminales de comunicaciones registradas en Ucrania mediante el reclutamiento de ciudadanos ucranianos” con cuentas de Starlink.

SpaceX tiene la capacidad técnica de restringir el uso de sus terminales, ya sea mediante límites de velocidad o restricciones geográficas. Por ejemplo, en octubre, Musk redujo abruptamente el acceso de Ucrania a Starlink, poniendo en peligro la capacidad de Kyiv para repeler ataques rusos y provocando indignación mundial.

Equilibrar el acceso y el riesgo en Irán

En enero, Starlink puso la conectividad a disposición sin costo de cualquier persona en Irán que tuviera una terminal, después de que el Gobierno impusiera un apagón de las comunicaciones en el país mientras llevaba a cabo una violenta represión contra residentes que protestaban contra el régimen, según The New York Times.

Los analistas dicen que SpaceX podría, si así lo decidiera, desactivar cualquier terminal que detecte dentro de Irán, pero que probablemente no lo hace porque sus antenas satelitales son utilizadas por disidentes y por iraníes comunes que buscan eludir los estrictos controles de internet.

“Internet y las redes sociales son la única forma que tienen los iraníes de expresar lo que ocurre dentro del país”, dijo Holly Dagres, investigadora sénior del centro de estudios Washington Institute.

Las fuerzas ucranianas participan en unas maniobras militares de 2024 en la región de Donetsk (Alice Martins/For The Washington Post)

“Mi comprensión es que la administración Trump no quiere cortar esa conectividad precisamente por esa razón”, dijo Dagres. “Esa inteligencia de fuentes abiertas proveniente de las redes sociales y de los canales de aplicaciones de mensajería es importante para entender lo que está sucediendo sobre el terreno porque no hay Embajada de Estados Unidos en Teherán y los periodistas no pueden informar libremente dentro del país”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el estado actual de Starlink en Irán.

Dos personas familiarizadas con el servicio Starlink dijeron que, una vez que las terminales están en la esfera pública, es casi imposible para la empresa eliminar el riesgo de que caigan en manos de adversarios o sean utilizadas contra las fuerzas estadounidenses.

“El dilema que tienen es que o bien cierran por completo el servicio sobre el país, lo que significa que ni siquiera los disidentes pueden utilizarlo”, dijo un ejecutivo de la industria satelital, “o mantienen el servicio abierto para el país, lo que significa que los Guardianes de la Revolución [islámica iraní] pueden potencialmente utilizarlo en sus sistemas de armas”.

Un segundo ejecutivo del sector estuvo de acuerdo. “Si eres Estados Unidos y quieres ayudar a los disidentes, necesitas que el servicio esté activado sobre Irán”, dijo este ejecutivo. “Así que, inevitablemente, si las autoridades iraníes confiscan una terminal, pueden utilizarla”.

Ambos ejecutivos hablaron bajo condición de anonimato para abordar operaciones comerciales sensibles.

A diferencia de Ucrania, no existe una capacidad viable para certificar, o incluir en una “lista blanca”, terminales individuales en Irán, dijeron los ejecutivos.

La lista blanca de Ucrania es “realmente ingeniosa”, dijo el primer ejecutivo de la industria, y señaló que es el único país con este sistema que utiliza identificadores únicos. “Pero en el caso de Irán, no hay ninguna autoridad de los ‘buenos’ en la que SpaceX pueda confiar para administrar una lista blanca. Ese es el verdadero problema. ¿En quién confías?”

Irán ha operado durante décadas una extensa red de contrabando para evadir las sanciones estadounidenses y de otros países occidentales, así como los controles a las exportaciones. “A menudo hay una empresa pantalla en un tercer país neutral que parecía legítima y que hacía las adquisiciones para los malos”, dijo Cari Stinebower, exabogada del Departamento del Tesoro que trabajó en la aplicación de sanciones. “Los iraníes son realmente buenos en esto”.

La organización de seguridad militar iraní, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y su fuerza de élite Quds tienen empresas pantalla en Sudamérica, el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Europa, “por lo que su sistema de adquisiciones muy fácilmente podría haber engañado a un exportador estadounidense legítimo”, dijo Stinebower, actualmente socia del bufete de abogados Steptoe.

“Es realmente difícil vigilarlo”, dijo.

© 2026, The Washington Post.