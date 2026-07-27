Los letales ataques estadounidenses contra embarcaciones no han logrado frenar el suministro de cocaína, según funcionarios del Pentágono y la DEA

La DEA advirtió que los contrabandistas se adaptaron a la presión militar y que el precio y la disponibilidad de la cocaína volvieron a los niveles previos en Estados Unidos.

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Los letales ataques militares de la administración Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos, pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, y socavando los métodos de investigación tradicionales, según una evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas (DEA), una reunión informativa a puerta cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto en activo como retirados.

En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus métodos de transporte, más allá de las lanchas rápidas, y a evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a Sudamérica y Centroamérica no habían reducido la pureza de la droga.

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Según la evaluación de la DEA, los narcotraficantes también están recurriendo más a las aeronaves, que despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen al este, a Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses.

“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro”, declaró un funcionario de la DEA a The Post. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

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La DEA advirtió que los ataques letales solo han obligado a los narcotraficantes a cambiar de rutas. (REUTERS/Brendan McDermid)

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la Operación Lanza del Sur estaba logrando “exactamente su objetivo: detectar, desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes que utilizan para traficar con narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

“Las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas durante décadas”, declaró Parnell a The Post. “Eso no significa que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos ejerciendo una presión sistémica sobre sus operaciones”.

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La DEA no hizo comentarios. Un portavoz del senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, no respondió a la solicitud de comentarios.

Los hallazgos preliminares, dos meses después del inicio de los ataques en septiembre pasado, mostraron que estos habían interrumpido las rutas de contrabando, según informaron los analistas de la DEA, lo que provocó aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, los precios han vuelto a los niveles anteriores. “Los contrabandistas se han adaptado a la presión intensificada”, escribieron. “El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”.

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En un ejemplo, alegan que los narcotraficantes en la península de La Guajira, en Colombia, pagan a funcionarios para que revelen la ubicación de los barcos estadounidenses y luego lanzan sus embarcaciones “una vez que los activos militares estadounidenses se han retirado de la zona”.

El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a la solicitud de comentarios.

Los ataques a embarcaciones causaron al menos 221 muertes desde septiembre y analistas legales los denunciaron como ejecuciones extrajudiciales.

Funcionarios del Pentágono informaron a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado que el análisis de la DEA de la cocaína confiscada mostró altos niveles de pureza, según un asesor del Congreso familiarizado con la reunión informativa. La alta pureza sugiere que el suministro se mantiene constante, dijo el funcionario de la DEA; los traficantes no necesitan diluir la droga para aumentar su inventario.

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Los informes contradicen las declaraciones públicas del presidente Donald Trump. Trump ha dicho al menos 15 veces, incluso el mes pasado, que los ataques han reducido el narcotráfico marítimo hacia el país en un 97 o 98 por ciento. “¡El 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por océano o mar se han detenido!”, escribió en Truth Social en abril. Trump ha transformado la tradicional lucha antidrogas estadounidense en una campaña militar que fusiona los enfoques legales y estratégicos de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. En el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones, capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, asesinado al líder del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero, y atacado un presunto campamento de disidentes de las FARC en Ecuador.

Los ataques a embarcaciones han causado la muerte de al menos 221 personas desde septiembre. Analistas legales los han denunciado como ejecuciones extrajudiciales. Funcionarios del gobierno afirman que tienen como objetivo reducir el flujo de “veneno mortal” hacia el país.

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La Casa Blanca defendió la estrategia.

“Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país, en caso de que corran la misma suerte”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado a The Washington Post. “El presidente Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para salvar vidas del flagelo de los narcóticos ilícitos, y cualquier insinuación de que estos esfuerzos no han sido efectivos es ridícula”.

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La Guardia Costera de Estados Unidos descarga en Florida un cargamento de drogas incautadas, valorado en más de 63 millones de dólares. (United States Coast Guard)

La militarización estadounidense de la guerra contra las drogas, que dura décadas, ha comenzado a influir en Europa, donde una importante agencia de seguridad insta a las naciones a adoptar tácticas más agresivas.

Sin embargo, un alto funcionario de seguridad colombiano afirmó que los ataques a embarcaciones han tenido un impacto mínimo.

“Hubo un efecto disuasorio en un tipo de transporte”, dijo el funcionario. “Así que los ha obligado a buscar otros métodos. El tráfico de drogas a través de los puertos ha aumentado, almacenándolas en grandes buques”. El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

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Trump y otros funcionarios describieron inicialmente los ataques como parte de una guerra más amplia contra el fentanilo, la principal causa de muertes por drogas ilícitas en Estados Unidos, un tema que Trump convirtió en su principal campaña. Sin embargo, la mayor parte del fentanilo ingresa a Estados Unidos por tierra, no por mar. En las rutas marítimas objetivo de la Operación Lanza del Sur, la principal carga ilícita es la cocaína.

Cuando el ejército comenzó a destruir embarcaciones, el sheriff del condado de Monroe, Florida, Rick Ramsay, se mostró entusiasmado. Su jurisdicción incluye los Cayos de Florida, durante siglos refugio de contrabandistas.

“Esto es una guerra, y están trayendo muerte a Estados Unidos cada vez que logran que un barco llegue aquí”, dijo. “Cada barco que no llegue salvará vidas estadounidenses”.

Los “ataques cinéticos” no han detenido el flujo de cocaína en la zona, añadió. “Vemos drogas flotando cada semana”, dijo. “Flotando en las playas, detrás de las casas… La situación sigue empeorando”.

Aun así, afirmó que son un “mal necesario”.

“No te rindes solo porque estés perdiendo la batalla”.

El general de la Infantería de Marina, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. y oficial superior a cargo de la Operación Lanza del Sur, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en marzo que los ataques “probablemente no sean la herramienta más eficaz” y “no son la solución”.

“Pero al generar una fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega”, dijo, “creo que los ataques cinéticos serán una de las muchas herramientas”.

Sin embargo, según un funcionario de la DEA, los ataques han dificultado la investigación del narcotráfico. Los investigadores suelen depender de informantes de bajo nivel para obtener información sobre rutas y puntos de encuentro y así reunir pruebas contra los altos mandos y jefes. Según un funcionario, esas fuentes están siendo retiradas del terreno para protegerlas de posibles ataques estadounidenses.

Según los precios, es posible que ahora circule más cocaína en Estados Unidos. En Florida, la cocaína se vende entre 13.000 y 15.000 dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA, lo que representa una caída de aproximadamente el 50% en los últimos cinco años.

La producción mundial de cocaína, concentrada en Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, ha alcanzado un máximo histórico, informó el mes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-DG). Entre 2014 y 2024, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2026, la superficie cultivada de coca se triplicó, superando los 1.480 kilómetros cuadrados, y la producción ilícita de cocaína se cuadruplicó, llegando a las 4.100 toneladas.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete cinco o incluso diez veces mayores”, declaró un oficial de inteligencia naval ecuatoriano. “Saben que, si bien Estados Unidos puede destruir una lancha rápida, lograrán pasar diez semisumergibles —u otras lanchas rápidas que evaden la detección—”.

Xinming Du, economista de la Universidad Nacional de Singapur, informó en marzo que el auge de la cocaína en Colombia estaba vinculado a entre 1000 y 1500 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos.

Añadió que es poco probable que los ataques a embarcaciones disminuyan el suministro de cocaína en Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que los ataques frenaron hasta el 98% del narcotráfico marítimo, pero los informes oficiales contradijeron esa afirmación. (REUTERS/Carlos Osorio)

“El cultivo de coca en origen en Colombia es el factor de suministro más directamente vinculado a las muertes por sobredosis [de cocaína] en Estados Unidos”, afirmó. “Con la producción en origen en niveles récord, el flujo total está impulsado principalmente por lo que se cultiva, más que por lo que se intercepta en tránsito”.

Derek Maltz, administrador interino de la DEA durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, ha pedido una mayor intervención militar para combatir el narcotráfico. Afirmó que los ataques envían un mensaje necesario al mundo.

“Estados Unidos está ahora mismo inmerso en una verdadera guerra contra las drogas”, declaró Maltz, quien se retiró de la DEA en mayo de 2025, al Washington Post. “Durante años hablamos de una guerra contra las drogas, pero no las combatimos como si fueran enemigos”.

“Estamos viendo incautaciones muy importantes de cocaína dentro de Estados Unidos”, dijo. “Hemos vuelto a ver incautaciones de cientos de libras de cocaína”.

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa deteniendo y abordando embarcaciones que sospecha que transportan drogas.

Como comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach, el teniente Matthew Ross es responsable de las operaciones en más de 4000 millas cuadradas de océano. En diciembre, el personal de la estación encontró 3715 libras de cocaína en una embarcación, la mayor incautación realizada por una estación de la Guardia Costera de embarcaciones pequeñas en 30 años, dijo Ross. Encontraron 1535 libras en otra en mayo, y 900 libras en una tercera ese mismo mes.

“Los contrabandistas han estado introduciendo contrabando en el sur de Florida durante 400 años”, dijo Ross. “No van a parar”.

© 2026, The Washington Post.