Video: un conductor se grabó haciendo trompos en una estación de servicio, casi atropella a una empleada y escapó

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Olivos y la Ruta 197, en Malvinas Argentinas, mientras sus acompañantes grababan y cantaban canciones de cancha. El video lo difundieron ellos mismos en redes sociales

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En un nuevo caso de imprudencia al volante, un conductor realizó trompos con un automóvil dentro de una estación de servicio de Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y estuvo a punto de atropellar a una empleada. El video, filmado desde el interior del vehículo por uno de los ocupantes, fue difundido por los propios protagonistas en redes sociales.

El episodio tuvo lugar en la noche del domingo, en la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la avenida Olivos y la Ruta 197. Las imágenes muestran al conductor dar vueltas a gran velocidad dentro del predio, con empleados y clientes presentes en el lugar.

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En uno de los momentos de mayor tensión, el auto pasó a escasa distancia de una playera —empleada de la estación—, que logró esquivar el vehículo por muy poco. Instantes después, el auto quedó al borde de impactar contra uno de los surtidores de combustible.

Mientras el conductor ejecutaba las maniobras, el resto de los ocupantes grababa la escena con evidente euforia. En la filmación se los escucha entonar “Hoy te vinimos a alentar”, una canción del repertorio popular del fútbol argentino.

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El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Olivos y la Ruta 197, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas

Tras completar los trompos, el conductor abandonó el lugar a toda velocidad junto con sus acompañantes, quienes se reían de lo ocurrido.

El video comenzó a circular en redes sociales y generó un repudio generalizado entre los usuarios, dado el riesgo al que fueron expuestos la trabajadora y las demás personas que se encontraban en la estación al momento del hecho.

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Hasta el momento, ninguno de los involucrados fue identificado y no trascendió ninguna intervención policial relacionada con el episodio.

Un auto chocó tras pisar un pozo en el medio de la calle y se incendió en Berazategui: hay dos jóvenes heridos

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo pasó sobre una alcantarilla sin tapa.

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados con heridas de gravedad tras un brutal accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve como el auto en el que viajaban perdió el control al pasar sobre una boca de tormenta sin tapa, chocó contra un árbol y se incendió. El hecho ocurrió en Berazategui y el video recién se difundió días después, en medio del reclamo de los vecinos que llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de esa alcantarilla.

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El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Según informó El Nacional de Matanza, el Peugeot 206 en el que circulaban los dos jóvenes pasó sobre la boca de tormenta, cuya tapa estaba suelta tras una refacción anterior, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. El auto impactó contra un árbol y, a continuación, colisionó contra otro vehículo que avanzaba en el mismo sentido.

Las imágenes captadas por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.

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Las autoridades debieron intervenir de forma inmediata para rescatar a los dos ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud. Ambos continúan hospitalizados en estado grave. El video del accidente no se conoció sino hasta días después del hecho, y su difusión reavivó el reclamo de los residentes del sector.

Los vecinos sostienen que la tapa de la alcantarilla quedó suelta luego de una refacción y que, pese a los pedidos reiterados, nadie la reparó. Según reportaron medios locales, la boca de tormenta aún no fue arreglada al momento de conocerse las imágenes. A más de una semana del accidente, las marcas del siniestro permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.

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