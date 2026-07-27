Capturan a gatillero de la pandilla 18 acusado de homicidio en la zona central de El Salvador

La PNC capturó en La Libertad Oeste a Ezequiel Esaú Palacios Placidon, señalado como gatillero de la pandilla 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este lunes, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron sobre la captura de un gatillero de la pandilla 18 acusado de homicidio y agrupaciones ilícitas. La detención fue posible tras un operativo de seguridad en la zona central del territorio salvadoreño.

El sujeto fue identificado como Ezequiel Esaú Palacios Placidon, de 35 años, conocido como “Bliky” o “Pliky”, según detallaron los agentes durante un patrullaje realizado en la madrugada en el cantón El Limón, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad Oeste.

De acuerdo con el informe oficial, Palacios Placidon fue identificado como miembro activo de la pandilla 18, específicamente de la clica Taynys Locos Sureños, de Lourdes.

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Las autoridades confirmaron su vinculación con esta estructura criminal a través del sistema ONI, tras verificar su historial delictivo. Palacios Placidon cuenta con antecedentes que datan desde 2014 por delitos como homicidio, intento de homicidio y agrupaciones ilícitas. También detallaron que el arresto se realizó en el marco de los operativos constantes contra organizaciones catalogadas como terroristas.

El detenido, conocido como “Bliky” o “Pliky”, fue identificado en un patrullaje en el cantón El Limón, municipio de Colón. (Foto cortesía PNC)

El detenido será remitido a las instancias correspondientes, acusado del delito de pertenencia a organización terrorista, conforme a la legislación salvadoreña que reconoce a las pandillas como estructuras criminales. La acción forma parte de la estrategia de la PNC para combatir y desarticular las agrupaciones ilícitas en el país.

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La captura se produjo en el marco del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad implementada en El Salvador desde junio de 2019 con el objetivo de reducir los índices de violencia y criminalidad en el país.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha involucrado el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo, la intervención en centros penales y la inversión en tecnología para el combate al crimen organizado.

Desde su puesta en marcha, las autoridades salvadoreñas han reportado una disminución significativa en la tasa de homicidios.

Interpol en Guatemala capturó al salvadoreño Nelson Alberto Mármol, acusado de femicidio agravado en El Salvador y prófugo desde 2012. (PNC de Guatemala)

Captura de un salvadoreño prófugo acusado de femicidio en Guatemala

Horas antes, las autoridades informaron sobre la captura de Nelson Alberto Mármol, ciudadano salvadoreño de 59 años. Fue detenido en Guatemala por la Interpol tras permanecer prófugo durante más de catorce años. Mármol era buscado desde 2012, acusado de femicidio agravado por la muerte de su exconviviente en una playa pública del Cantón Las Hojas, en San Pedro Masahuat, El Salvador.

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Según los informes del Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz y la Policía salvadoreña, el crimen ocurrió en mayo de 2012, cuando Mármol, conocido como “El Viejo Tino”, persiguió, agredió y amenazó a la víctima con un corvo. La mujer intentó huir y pidió auxilio, pero fue alcanzada y asesinada a machetazos tras caer en la arena.

El arresto se produjo tras la emisión de una alerta roja internacional el 22 de mayo de 2026. Mármol fue localizado en Guatemala en situación migratoria irregular, lo que permitió activar un procedimiento de expulsión inmediata y evitar un proceso de extradición ordinaria. La entrega se efectuó en el paso fronterizo de Valle Nuevo, en el municipio de Jalpatagua, Jutiapa, donde Mármol fue puesto bajo custodia de la Policía de El Salvador.

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Este caso destacó la cooperación entre las autoridades de Guatemala y El Salvador, así como el aumento de capturas con fines de extradición en 2026. Ese año, Guatemala registró treinta detenciones internacionales, muchas de ellas de ciudadanos centroamericanos buscados por delitos graves como homicidio, violencia de género y trata de personas.