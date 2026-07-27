Economía
GoogleAgregar Infobae en Google

El consumo de carne de cerdo casi se triplicó en los últimos 20 años y ya compite con el asado vacuno

La diferencia de precio con la carne vacuna llegó al 120% este año y un informe del INTI confirmó las propiedades nutritivas de la proteína porcina, que hoy supera los 20 kilos per cápita anuales

Imagen YCZLHFNXDZA6NHJEBKYEVXJIIU
Guardar

El consumo de carne de cerdo en Argentina ya supera los 20 kilos por persona al año, una transformación que convirtió a la proteína porcina en protagonista de la mesa argentina. Así lo afirmó Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina, en una entrevista en Infobae en Vivo, donde atribuyó el fenómeno a una combinación de precio, ciencia y cambio de hábitos.

La brecha de precios con la carne vacuna es lo más visible del cambio. El kilo de carne vacuna promedia los $18.564, mientras que el pechito de cerdo se consigue a $8.944 —menos de la mitad—, y el pollo fresco, a $4.822. “La puerta de entrada al cerdo siempre fue el precio”, reconoció Seijas y sumó: “Históricamente la relación entre la carne vacuna y la de cerdo era una diferencia del 30%; en este año llegamos a tener hasta 120% de diferencia.”

PUBLICIDAD

Ese diferencial se hizo especialmente evidente en febrero de 2026, cuando tres kilos de pechito de cerdo equivalían en precio a uno solo de asado vacuno.

Según comentó el ejecutivo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó un informe para respaldar con evidencia científica lo que el mercado ya venía señalando. Según ese relevamiento, las grasas del cerdo son saludables y comparables a las del aceite de oliva, lo que refuta una percepción negativa arraigada durante décadas. “Podemos afirmar, a través de la ciencia, cuál es el valor nutritivo de la carne de cerdo para que todos los consumidores lo sepan”, dijo Seijas.

PUBLICIDAD

Fotografía macro de carne de cerdo cruda fresca mostrando la textura de las fibras musculares y el veteado de grasa blanca, con tonos rosados.
Un corte de carne de cerdo cruda exhibe su textura de fibra muscular con veteado de grasa blanca y tonos rosados bajo una iluminación suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe del INTI también identificó otros atributos: la carne porcina aporta proteínas de alto valor biológico, minerales esenciales y creatina natural, lo que la posiciona como una alternativa válida para deportistas. “Hay carne magra para los deportistas que necesitan una alimentación de ese estilo. Aporta creatina natural, lo que evita el uso de suplementos o cualquier tipo de complemento”, explicó el directivo de la Federación Porcina.

El boom del consumo también transformó la oferta en el mostrador. Cortes que antes se destinaban casi en su totalidad a la industria chacinera —como la nalga, la bola de lomo, la cuadrada, el cuadril y el carré— hoy llegan frescos a las carnicerías. “Toda la parte de la pata, por lo general, antes se destinaba a la industria que realiza los chacinados y los fiambres. Actualmente el boom de consumo que se está dando es por la carne fresca; todo eso se tracciona al mostrador”, explicó Seijas.

El pechito de cerdo, en particular, se consolidó como el reemplazo directo del asado vacuno. “No hay ningún asado que hoy no tenga un corte de cerdo. El pechito es el reemplazo del asado vacuno”, afirmó el directivo. Las milanesas de cerdo —elaboradas con bola de lomo, nalga, cuadrada o cuadril— también ganaron terreno en la cocina cotidiana.

La irrupción del cerdo en la dieta argentina tiene un hito político que Seijas no esquivó: en 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó públicamente que la grasa de cerdo era menos nociva que la de vaca y que mejoraba la actividad sexual. “Desde que lo dijo Cristina, hubo un boom de consumo”, recordó. La carne porcina, añadió, “aporta vitalidad y eso hace que uno tenga mucha más energía para la vida diaria.”

El trasfondo macroeconómico del fenómeno queda claro con los datos de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha): en 2025, la carne vacuna aumentó 56,8% frente a una inflación del 31,5%, mientras que el cerdo subió 29,4% y el pollo, 19,2%. “Es una de las carnes que menos aumenta; combate la inflación porque mantiene precios estables, por lo menos desde el punto de vista productivo”, señaló Seijas.

Ese escenario se enmarca en una tendencia más amplia. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo de carne porcina creció 171% en los últimos 20 años: pasó de 6,22 kilos por habitante en 2006 a 18,89 kilos en 2025. Al mismo tiempo, el consumo de carne vacuna cayó a 47,3 kilos per cápita, el nivel más bajo en dos décadas, según datos de Ciccra. “Lo que estamos tratando de mostrar es que, además de que ayuda al bolsillo, aporta un montón de nutrientes a la dieta que son esenciales para el desarrollo”, cerró Seijas.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

carne de cerdoproteinacarne vacunainflaciónpreciosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: el desplome del precio del petróleo marcó el pulso de las bolsas y subió el riesgo país

Wall Street cerró dispar, el S&P Merval subió 0,7% y también rebotaron los ADR. El indicador de JP Morgan subió a 442 puntos, máximo en seis semanas. El dólar quedó a $1.520 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 27 millones en el mercado

Jornada financiera: el desplome del precio del petróleo marcó el pulso de las bolsas y subió el riesgo país

Caputo habló sobre la reunión con Georgieva: “Está impresionada con los resultados del programa”

El ministro de Economía dio detalles sobre el encuentro con la titular del FMI y negó que su presencia en la Argentina sea un espaldarazo político para el Gobierno

Caputo habló sobre la reunión con Georgieva: “Está impresionada con los resultados del programa”

La industria no repunta: la producción volvió a caer en junio, según la UIA

El informe del CEU de la Unión Industrial mostró que, pese a leves avances puntuales en distintos rubros, el escenario general se mantuvo estancado y sin señales claras de recuperación

La industria no repunta: la producción volvió a caer en junio, según la UIA

El dólar operó estable y se volvió a alejar del techo de las bandas cambiarias

El mayorista quedó a $1.497, aún en récord nominal, y a $343 o 22,9% del límite superior del esquema oficial. Al público en el Banco Nación se transó a $1.520

El dólar operó estable y se volvió a alejar del techo de las bandas cambiarias

La desafiante arenga de la titular del FMI a los argentinos: “¿Están listos?”

La funcionaria internacional instó al público a dejar atrás la incertidumbre y a impulsar un nuevo ciclo de desarrollo basado en reglas claras y compromiso colectivo

La desafiante arenga de la titular del FMI a los argentinos: “¿Están listos?”

DEPORTES

“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

El guiño de Nicolás Tagliafico a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno por sus dichos sobre el posteo del club en el que no estaba Messi

El polémico lugar que le asignaron a Colapinto en el ranking de un medio inglés tras el GP de Hungría de F1: la diferencia con Gasly

La lista de los Pumas para enfrentar a Sudáfrica y Australia

TELESHOW

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

Tensión y reproches en la noche de nominados en Gran Hermano: Mariela y Cola marcaron el clima de la casa

Lali Esposito opinó sobre el polémico gesto de Rosalía antes de su visita a la Argentina: “Yo prefiero creerle”

INFOBAE AMÉRICA

El inicio del año escolar en República Dominicana está marcado por avances y nuevos retos

El inicio del año escolar en República Dominicana está marcado por avances y nuevos retos

Omán impulsa una negociación con Egipto, Irán y los países del Golfo para lograr un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa, rechazó las versiones sobre una disputa familiar por la sucesión de su imperio

Los letales ataques estadounidenses contra embarcaciones no han logrado frenar el suministro de cocaína, según funcionarios del Pentágono y la DEA

Laura Fernández presenta seis proyectos para endurecer la lucha contra el crimen y presiona a diputados para acelerar su aprobación