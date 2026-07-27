Jornada financiera: el desplome del precio del petróleo marcó el pulso de las bolsas y subió el riesgo país

El mercado siguió pendiente de los precios del crudo.

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La volatilidad se impuso en la operatoria financiera en Wall Street, entorno en el cual aprobaron las acciones argentinas, que exhibieron tendencia alcista, aunque la debilidad de los bonos soberanos encumbró al riesgo país a un máximo en seis semanas.

Un escenario de distensión en Medio Oriente presionó a una caída en torno al 9% en la cotización del petróleo, mientras que los principales indicadores de las bolsas de Nueva York fueron de mayor a menor este lunes, con un cierre dispar que contagió a los activos emergentes.

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El índice Dow Jones de Industriales de EE.UU. subió 0,5%; el S&P 500 quedó neutro y el panel tecnológico Nasdaq recortó 0,2% debido a que los mercados entraron en la semana más ajetreada del trimestre, repleta de nuevos resultados de las grandes tecnológicas y una decisión de la Reserva Federal de los EEUU.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,7%, a 3.305.316 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas lideradas por Corporación América (+4,6%) y Globant (+4,3%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron con baja de 0,1% en promedio, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan avanzó cinco unidades para la Argentina, en los 442 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.

En el marco de su visita institucional en la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, junto al titular de esa cartera, Luis Caputo. La funcionaria celebró el fortalecimiento de la posición externa del Gobierno y la acumulación de reservas por parte del BCRA: “Sigan comprando”, dijo.

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“En la plaza local, los activos argentinos operaron con un sesgo de cautela pero positivo en el segmento de renta variable. Mientras los bonos soberanos en dólares cotizaron con ligera disparidad”, resumió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El petróleo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, cayó 9,5%a USD 87,62 el barril para entregar en septiembre, ante el optimismo que genera la pausa de ataques de EEUU a Irán por segundo día consecutivo. El barril WTI (West Texas Intermediate), de referencia en EEUU, también cayó 8,5% hasta los USD 81,73 el barril.

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“La mejora de la calificación no alcanzó para desacoplar la deuda argentina de la dinámica internacional. No obstante, en la medida en que el proceso de estabilización macroeconómica continúe, una mejor calificación podría ampliar el universo de inversores con capacidad de comprar estos activos y favorecer una compresión adicional de spreads“, señaló GMA Capital en un informe.

“El entorno macroeconómico global navega entre la desescalada geopolítica y la tensión previa a los datos esperados de la semana. Las señales de una pausa en los ataques militares entre Estados Unidos e Irán para dar margen a la diplomacia, trajeron un contundente respiro a los precios del crudo”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

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“Si hay un cese el fuego entre Estados Unidos e Irán, y se libera el Estrecho de Ormuz, habrá más oferta de petróleo, y todo puede cambiar para bien. Si el conflicto sigue escalando, estamos ante un problema serio. Lo mejor para Argentina es que el conflicto termine rápido, si eso no ocurre, habrá que repensar estrategias para morigerar el impacto de la guerra en el mercado interno. Para los inversores, lo mejor pasa por bonos en dólares, cortos medianos o largos. Las acciones seguirán muy volátiles, solo para expertos o inversores bien asesorados”, estimó el analista Salvador Di Stefano.

La continua caída de los precios del petróleo podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal de EEUU, que anunciará su decisión sobre las tasas de interés el miércoles 29. Se espera que el banco central norteamericano mantenga los tipos estables mientras sus funcionarios siguen de cerca la evolución de la inflación, aunque no se descarta una subida de tipos en una de las decisiones de la Fed menos anunciadas de los últimos años.

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Mientras tanto, la atención se centró en la publicación de informes de ganancias, incluyendo los de varias grandes tecnológicas como Microsoft (+1,9%), Meta Platforms (-0,2%), Apple (+1,2%) y Amazon (-0,3%). Todas las miradas estarán puestas en las previsiones de inversión de capital y la monetización de la IA, después de que las inversiones de capital de Alphabet (+2,3%) y Tesla (-1,2%) provocaran un desplome en el sector tecnológico. Asimismo continuó el desplome de los títulos de Space X (-1,3%), para acumular una caída del 29,5% desde su salida a cotización hace seis semanas.

La plaza cambiaria doméstica recuperó el volumen, con USD 596,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó sin variantes, a 1.497 pesos, igualmente en un máximo nominal.

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“Tras alcanzar un máximo intradiario de $1.500, encontró una resistencia que permitió descomprimir la cotización a medida que aparecía la oferta. Si bien llegó a tocar un mínimo de $1.495,50, la demanda se mantuvo presente durante toda la rueda, dando lugar a una operatoria relativamente equilibrada”, definió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va de julio la suba de la divisa se ajusta a 15 pesos o 1%, mientras que en 2026 el dólar mayorista asciende 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación del período, estimada en torno al 18 por ciento.

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El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.839,93, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 342,93 pesos o 22,9% de ese límite de flotación, lo suficientemente amplio como para permitir compras del BCRA en la plaza de contado sin mayores presiones devaluatorias.

El dólar al público finalizó estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,47 para la venta y $1.469,88 para la compra.

El dólar blue ganó 15 pesos o 1%, a $1.560, tras haber anotado un récord intradiario en los $1.565 por la mañana. En julio el dólar informal gana 45 pesos o 3%, mientras que en 2026 anota un alza de 30 pesos o 19,6 por ciento.

Por su parte, el BCRA compró hoy al mercado USD 27 millones, apenas el 4,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 18 millones, a 49.163 millones de dólares.