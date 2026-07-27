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Santiago, República Dominicana: se duplica la demanda de atención por trastornos del neurodesarrollo en los últimos años

En cinco años, la Unidad de Psicología Especializada de la Clínica Corominas pasó a programar unas 132 citas al día, con predominio de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo y dificultades de aprendizaje

Trastorno obsesivo compulsivo TOC niños
La demanda de atención por trastornos del neurodesarrollo en Santiago duplicó en cinco años los pacientes de la UPSE de la Clínica Corominas. (FOto: Freepik)
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El aumento de la demanda de atención por trastornos del neurodesarrollo en Santiago ha llevado a una transformación en la dinámica de los servicios de salud mental infantil y adolescente.

En los últimos cinco años, la Unidad de Psicología Especializada (UPSE) de la Clínica Corominas ha duplicado el número de pacientes, lo que refleja una mayor conciencia social y una búsqueda activa de ayuda profesional por parte de las familias.

Actualmente, la UPSE programa cerca de 132 citas diarias, con un 70 % destinadas a niños y adolescentes. La agenda de los sábados permanece llena desde las 8:00 hasta las 15:00. Según la neuropsicóloga clínica Saray Espinal Gómez, fundadora de la unidad, predominan los casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista (TEA), dificultades de aprendizaje y alteraciones conductuales. Este panorama ha sido detallado recientemente por Listín Diario al analizar la situación en la provincia.

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La escuela y la familia en la identificación de los casos

El entorno escolar es el principal punto de detección, ya que los docentes suelen ser quienes observan las primeras señales de dificultades en el aprendizaje, la atención o la socialización. Espinal Gómez señala que “la mayoría de los niños vienen referidos por las escuelas”, aunque cada vez más padres, al comparar el desarrollo de sus hijos, deciden buscar ayuda de manera preventiva.

Los menores que llegan a consulta normalmente tienen entre 3 y 12 años. Todavía se reciben adolescentes de hasta 14 años que no fueron diagnosticados a tiempo y presentan problemas de habla, aprendizaje o síntomas de autismo no identificados previamente.

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En cada caso, la UPSE realiza una evaluación científica antes de iniciar cualquier tratamiento. El diagnóstico permite diseñar un plan integral que puede incluir terapias conductuales, del habla, ocupacionales, estimulación temprana, terapia familiar o rehabilitación cognitiva.

Salón de clases infantil vacío. Contiene mesas y sillas de madera para niños, carteles educativos coloridos, un pizarrón verde y un estante con materiales.
Las escuelas y los docentes son la principal vía de detección de problemas de aprendizaje, atención y socialización en niños con trastornos del neurodesarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso clínico y la importancia del entorno

El acompañamiento emocional a los padres es el primer paso tras el diagnóstico. Espinal Gómez enfatiza que “un diagnóstico no limita el futuro de un niño, sino que nos da las herramientas para potenciar sus capacidades”. La colaboración entre el consultorio, la familia y el colegio, junto a rutinas claras en el hogar, es fundamental para el éxito terapéutico.

La especialista destaca la urgencia de fortalecer la detección temprana desde el sector médico, en especial entre pediatras: “Debemos seguir trabajando con los pediatras para que hagan más referencias tempranas; mientras más rápido evaluemos a un niño, mayores serán sus oportunidades”, precisó a Listín Diario.

Adolescencia: salud mental y factores de riesgo

Al llegar a la adolescencia, las consultas cambian de foco y se concentran en la salud emocional, con la ansiedad, la depresión y los trastornos de la conducta en primer plano. Muchos de estos casos están relacionados con conflictos familiares, dificultades de adaptación y acoso escolar.

Espinal Gómez advierte que “muchas familias llegan pensando que el adolescente tiene depresión, pero al profundizar descubrimos que ha sido víctima de bullying durante mucho tiempo”.

Una chica joven tiene un ataque de ansiedad (Shutterstock)
En la adolescencia, la salud mental se centra en ansiedad, depresión y trastornos de la conducta vinculados a conflictos familiares, adaptación y acoso escolar. (Foto: Shutterstock)

La aparición temprana del consumo de sustancias como marihuana, vapeadores y alcohol agrava los cuadros de ansiedad y afecta el desarrollo cerebral en esta etapa.

Redes de apoyo y participación familiar

En la clínica, es frecuente ver a madres solteras y abuelas tomando la responsabilidad principal en el proceso terapéutico y logístico de los menores. Espinal Gómez reconoce que “vemos a muchas mujeres haciendo el rol de madre y padre al mismo tiempo, realizando un trabajo extraordinario para sostener las terapias y la crianza”. Además, observa una tendencia positiva con más padres participando activamente en consultas y reuniones escolares.

Los signos de alerta más frecuentes incluyen retrasos en el habla, cambios abruptos de conducta y dificultades para socializar. Una intervención oportuna y la detección precoz son claves para transformar las perspectivas de desarrollo de los niños con trastornos del neurodesarrollo.

Un diagnóstico temprano permite acceder a recursos y estrategias que favorecen el crecimiento y la integración plena.

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