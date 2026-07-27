Congresistas estadounidenses instaron a rechazar la eliminación de las elecciones anunciada por Ortega en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, levanta el puño mientras asiste a una reunión de líderes de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), celebrada en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

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Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar instaron este 27 de julio a la comunidad internacional a rechazar las reformas electorales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ambos legisladores sostuvieron que las medidas buscan legitimar una dictadura y advirtieron sobre su impacto en la libertad y la seguridad regional.

Díaz-Balart dijo que las recientes acciones del régimen Ortega-Murillo son “una farsa” orientada a perpetuar su permanencia en el poder.

Díaz-Balart y María Elvira Salazar llaman a frenar las reformas electorales en Nicaragua: “farsa” en X, libertad religiosa y presión internacional.

En un mensaje en la red social X, afirmó: “Por demasiado tiempo, esta dictadura ha sido una malignidad que se alinea con adversarios peligrosos y antiamericanos, amenazando nuestra seguridad nacional y aplastando la libertad religiosa. Estados Unidos está observando de cerca quién se pone de lado de estos tiranos desvergonzados, y quién se pone de lado del pueblo de Nicaragua en sus demandas de libertad”.

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María Elvira Salazar instó a los gobiernos democráticos a rechazar la convocatoria del régimen y no prestarse al “macabro espectáculo” de Ortega y Murillo. “Ortega pretende reunir al cuerpo diplomático en Managua para obligarlo a escuchar otra farsa del régimen. No legitimen una dictadura”, escribió la congresista en sus redes sociales.

María Elvira Salazar afirmó que Ortega busca “obligarlo a escuchar otra farsa” y pidió a gobiernos democráticos no prestarse al encuentro.

El anuncio de Ortega y la reacción oficialista

Las declaraciones de ambos legisladores surgieron después del anuncio de Ortega del 19 de julio sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua, una decisión que la Asamblea Nacional bajo su control acató de inmediato.

El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, defendió la postura oficialista y reiteró que “aquí no volverán a haber elecciones”, con lo que descartó cualquier posibilidad de alternancia democrática.

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Rechazos desde distintos sectores

Diversos sectores políticos y gobiernos condenaron las decisiones del régimen nicaragüense. Desde Washington, además, se reiteró el respaldo a los ciudadanos nicaragüenses que demandan libertad.

Díaz-Balart también ha respaldado sanciones y promovido iniciativas para aumentar la presión internacional sobre el régimen.

Por su parte, la Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

AME926. MANAGUA (NICARAGUA), 19/07/2026.- Personas caminan detrás de camisetas estampadas con la imagen de varios líderes políticos de la izquierda latinoamericana durante la celebración del 47 aniversario de la revolución que derrocó por la vía armada a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, este domingo, en Managua (Nicaragua). EFE/ STR

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

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En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Algunos gobiernos de la región han tomado alertas ante la decisión de la dictadura, como pedirle a sus embajadores informes sobre la situación actual del país, como los de Costa Rica y República Dominicana. México en cambio no condenó la medida, en cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a manifestar en conferencia de prensa: “Lo que decida el pueblo de Nicaragua. Lo que decida el pueblo de Nicaragua”.

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