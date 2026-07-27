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El inicio del año escolar en República Dominicana está marcado por avances y nuevos retos

La apertura del ciclo lectivo incluye la expansión de aulas y la entrega de materiales, pero el gremio docente señala retos que podrían afectar la cobertura

La fabricación nacional de calzado escolar se consolidó como prioridad del Gobierno de República Dominicana para el próximo ciclo lectivo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
La fabricación nacional de calzado escolar se consolidó como prioridad del Gobierno de República Dominicana para el próximo ciclo lectivo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
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El próximo 24 de agosto, la República Dominicana dará comienzo al ciclo escolar 2026-2027 con una amplia movilización de recursos para mejorar la infraestructura educativa y la provisión de útiles escolares. El Ministerio de Educación (Minerd) junto a diversas entidades del sector han puesto en marcha acciones para asegurar que estudiantes y docentes cuenten con los materiales necesarios desde el primer día de clases.

Provisión de materiales y mejoras en infraestructura

El Ministerio de Educación de República Dominicana, en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Dirección de Infraestructura Escolar, ha desplegado un plan para distribuir 3,071,765 libros de texto en los diferentes niveles educativos. Según el cronograma oficial, 127,746 libros corresponden al nivel Inicial, 2,273,714 a Primaria y 670,305 a Secundaria.

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Además, se han entregado 4,532,609 cuadernos de trabajo para Primaria y Secundaria, utilizando centros logísticos ubicados en Haina, Pedro Brand y Santiago como puntos de distribución, según datos oficiales.

El Inabie reporta la entrega de 678,925 kits de utilería escolar, cifra que representa el 38 % del total previsto para el año académico. Estos insumos han llegado a 33 distritos educativos, abarcando 1,574 centros distribuidos en distintas provincias. La meta gubernamental apunta a garantizar útiles y uniformes sin costo a 1,806,872 estudiantes de 6,577 escuelas, lo que se traducirá en un ahorro familiar estimado de entre 3,864 y 5,433 pesos por alumno.

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Escuela República Dominicana. (Foto: Ministerio de Educación)
Escuela República Dominicana. (Foto: Ministerio de Educación)

En materia de infraestructura, la Dirección de Infraestructura Escolar planea habilitar 1,500 nuevas aulas en agosto y agregar otras 2,500 antes de finalizar el año. Esta expansión busca atender el crecimiento de la matrícula disponible, de modo que la cobertura educativa esté asegurada para el inicio de las clases.

Retos persistentes del sector educativo

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado su preocupación por carencias estructurales que persisten a pocos días del regreso a clases.

El dirigente magisterial Sixto Gabín advirtió sobre un déficit de 28 mil aulas, cifra que podría dejar sin cupo a más de 200 mil estudiantes en todo el país, según declaraciones brindadas al Diario Libre. Además, más de 600 centros educativos presentan problemas de infraestructura y no han sido intervenidos durante el receso escolar.

La ADP cuestiona que el Ministerio de Educación no haya aprovechado las vacaciones para atender los retos pendientes del ciclo anterior. El déficit de personal docente se mantiene, con más de 3,000 maestros faltantes, junto con la escasez de conserjes, guardianes y personal de apoyo, especialmente en las escuelas que implementan la Jornada Escolar Extendida.

Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Básica Minerva Mirabal como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para fortalecer la educación pública. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Básica Minerva Mirabal como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para fortalecer la educación pública. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Sobre la distribución de materiales, el representante del gremio señaló que los libros de texto para el nuevo ciclo aún no han llegado a muchos centros. Además, cerca del 70 % de las escuelas carece de laboratorios de ciencias, lo que limita la experiencia educativa.

La ADP advierte que la Jornada Escolar Extendida enfrentará el inicio del ciclo con déficit de monitores de artes, educación física y personal de apoyo, lo que afecta la formación integral de los estudiantes. El gremio solicita al Minerd mayor transparencia sobre la situación y la adopción de medidas inmediatas antes del inicio de clases, especialmente en cuanto a la evaluación docente.

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