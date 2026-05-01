Qué dice la Ley de Poderes de Guerra en Estados Unidos: la fecha límite para el conflicto con Irán llega a su fin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubi. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El viernes marca un momento significativo en la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, ya que el presidente Donald Trump se enfrenta a un plazo crucial para poner fin a los combates o extenderlos, según la Resolución sobre los Poderes de Guerra. Sin embargo, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que el alto el fuego vigente “detiene” la cuenta regresiva para el 1 de mayo, y mientras el Congreso inicia un receso de una semana, no está claro cómo la Casa Blanca responderá a las reiteradas demandas de los demócratas del Congreso para que detenga la guerra.

La ley exige que el presidente obtenga la aprobación del Congreso para continuar las hostilidades más allá de 60 días. Tras dos meses de combates, Estados Unidos e Irán permanecen en un punto muerto, y cada uno confía en poder resistir más que el otro en medio de los crecientes costos para la economía global.

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Entonces, ¿qué significa este plazo y es importante? Esto es lo que debe saber.

1. ¿Qué es la Resolución sobre los Poderes de Guerra y qué establece?

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. REUTERS/Nathan Howard

La ley de la era de Vietnam, también conocida como Ley de Poderes de Guerra, está diseñada para garantizar que se aplique el “juicio colectivo” del Congreso y el presidente cuando las fuerzas armadas estadounidenses entran en hostilidades.

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Establece que, como comandante en jefe, el presidente puede activar las fuerzas armadas estadounidenses en ciertas situaciones, incluyendo una “emergencia nacional provocada por un ataque contra Estados Unidos”. El uso de las fuerzas armadas debe cesar en un plazo de 60 días, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o extendido dicho plazo. Este plazo de 60 días puede extenderse por 30 días más si se considera necesario para la retirada segura de las fuerzas estadounidenses.

La administración Trump no solicitó la aprobación del Congreso antes de lanzar ataques conjuntos con Israel contra Irán el 28 de febrero. La administración notificó al Congreso el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, lo que dio comienzo a la cuenta regresiva de 60 días hasta el 1 de mayo.

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La ley, aprobada en 1973 a pesar del veto del presidente republicano Richard M. Nixon, ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia entre la Casa Blanca y el Congreso debido a que restringe el poder ejecutivo.

2. ¿Qué ha dicho la administración Trump?

Donald Trump. Alex Brandon/via REUTERS

Un alto funcionario de la administración declaró el viernes que, a efectos de la Ley de Poderes de Guerra, “las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado”. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder expresar libremente la postura de la administración, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses e iraníes no han intercambiado disparos desde el alto el fuego de dos semanas que comenzó el 7 de abril y que posteriormente se prorrogó.

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Esta afirmación se hizo eco de los comentarios realizados el jueves por Hegseth, quien argumentó que el alto el fuego vigente entre Washington y Teherán “suspende” la cuenta regresiva de 60 días. Hegseth hizo esta declaración en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado y se negó a decir si la Casa Blanca solicitaría la aprobación del Congreso para la guerra.

Scott Lucas, profesor de política estadounidense e internacional en el Instituto Clinton del University College de Dublín, declaró que preveía que la administración Trump utilizaría el alto el fuego como “pretexto” para el plazo de 60 días y argumentaría que el bloqueo forma parte de la presión económica continua sobre Irán. “No estoy seguro de cuánta gente va a aceptar ese argumento”, dijo, añadiendo que la situación podría complicarse si se reanudan los ataques aéreos o si Estados Unidos despliega tropas terrestres.

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La Casa Blanca declaró que la administración mantenía “conversaciones activas con el Congreso” respecto al plazo límite y advirtió a los legisladores que no intentaran “obtener réditos políticos usurpando la autoridad del Comandante en Jefe”.

Trump y los funcionarios de su administración han defendido la guerra como crucial para impedir que Irán obtenga un arma nuclear, y han intentado presentarla como una operación militar breve que terminaría en cuatro a seis semanas, contrastándola con la prolongada intervención estadounidense en Irak y Afganistán.

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Pero Trump también declaró el miércoles que estaba dispuesto a mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta que los líderes de Teherán “se rindan”.

3. ¿Qué han dicho los legisladores?

La senadora estadounidense Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) sale de una reunión informativa clasificada del Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos sobre la Operación Furia Épica y la situación en Irán, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

El plazo del 1 de mayo ha generado división entre los legisladores: algunos argumentan que Trump ha llegado al límite de su poder, mientras que otros parecen estar abiertos a una prórroga. Aunque los demócratas han liderado en gran medida la campaña para detener la guerra, los republicanos han expresado creciente preocupación por la falta de participación del Congreso, y algunos han pedido a Trump que consulte al Congreso antes del 1 de mayo, incluso mientras se oponen a las resoluciones para bloquear nuevos ataques.

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El jueves, el Senado rechazó la última de las numerosas resoluciones destinadas a detener la guerra. La senadora republicana Susan Collins (Maine), quien se unió a casi todos los demócratas para votar a favor de la resolución, afirmó en una publicación en X que la autoridad de Trump como comandante en jefe “no es ilimitada”. El plazo de 60 días “no es una sugerencia; es un requisito”, declaró, y agregó que cualquier acción militar adicional “debe tener una misión clara, objetivos alcanzables y una estrategia definida para poner fin al conflicto”.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), declaró el jueves que Estados Unidos “no está en guerra”, compartiendo aparentemente la opinión de Hegseth de que un alto el fuego constituye una pausa en las hostilidades a efectos de la Ley de Poderes de Guerra. “No creo que estemos realizando bombardeos militares activos, disparos ni nada por el estilo. En este momento, estamos intentando negociar la paz”, declaró a NBC.

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Otros republicanos dijeron que esperarían una comunicación formal de la Casa Blanca, mientras que el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) afirmó que los comentarios de Hegseth demostraban que la administración estaba buscando una laguna legal. “Saben que tienen un problema con el plazo de 60 días y están intentando encontrar una justificación para sortearlo”, declaró a Axios.

4. ¿Qué sigue?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el sábado 21 de junio de 2025 después de que el Ejército estadounidense golpeara tres instalaciones nucleares y militares iraníes, sumándose a los esfuerzos de Israel por decapitar el programa nuclear del país, junto al vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

Según la resolución, Trump puede obtener una prórroga de 30 días, y algunos esperan que la solicite. “Me sorprendería que no pidiera una prórroga de 30 días”, declaró a CNN el senador Mike Rounds (republicano por Dakota del Sur). “Durante ese tiempo, haremos preguntas”.

Por ahora, los senadores tienen una semana de receso. Cuando regresen la semana del 11 de mayo, “creo que debemos empezar a hablar con la administración y, en cooperación con ella, obtener una autorización para el uso de la fuerza militar”, dijo a la prensa el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte), “para que el pueblo estadounidense entienda que el Congreso apoya lo que el presidente está intentando hacer”.

La senadora Lisa Murkowski (republicana por Alaska) declaró el jueves que planea presentar una medida sobre si autorizar formalmente la guerra si no recibe un “plan creíble” de la Casa Blanca la próxima semana.

Mientras tanto, la agencia estatal iraní IRNA informó el viernes que Teherán había enviado su última propuesta a los mediadores paquistaníes, en medio del estancamiento de las conversaciones de paz con Estados Unidos. El estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo, permanece cerrado al tráfico marítimo y el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes sigue vigente. Esta semana, los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en cuatro años después de que Trump declarara estar dispuesto a mantener el bloqueo y a no llegar a un acuerdo que no restringiera el programa nuclear iraní.

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