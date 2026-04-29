El autor del tiroteo en la cena de corresponsales de EEUU dirigía un grupo cristiano en la universidad (EP)

Elizabeth Terlinden esperaba que se tratara de un caso de identidad equivocada. ¿Por qué el hombre que ella conocía como un cristiano devoto planearía asesinar al presidente? Pero al leer el supuesto correo electrónico del presunto pistolero, reconoció la voz de su antiguo compañero de universidad.

“Sí”, pensó para sí misma, “ese es Cole”.

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Su tono —metódico, salpicado de lo que ella interpretó como humor negro— le resultaba inquietantemente familiar nueve años después de haber perdido el contacto. Terlinden había sido colíder de la Fraternidad Cristiana de Caltech junto con Cole Tomas Allen, el hombre de 31 años acusado de intento de asesinato tras irrumpir en una ostentosa gala de prensa donde el presidente Donald Trump tenía previsto hablar el sábado.

Allen no había tenido miedo de defender sus convicciones a los 20 años, aunque en 2015, según recuerda Terlinden, no había mostrado ninguna inclinación por la violencia. Habían discutido sobre si enviar sus donaciones a niños en el extranjero o a un albergue local para personas sin hogar, y su insistencia en enviar juguetes la había enfadado tanto que ella salió de la habitación frustrada. Sin embargo, en aquel entonces, Terlinden lo respetaba.

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“La idea de hacer lo que consideraba su deber religioso y moral, sin importar las consecuencias personales, sí, eso parece encajar con su personalidad”, dijo.

Ahora, aquel antiguo estudiante de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que había dedicado su gran concentración al estudio de la Biblia en el Instituto Tecnológico de California, estaba tergiversando la fe que tanto apreciaba, dijo ella, “como un ingeniero que optimiza un problema de diseño en términos de segmentar a las personas”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es escoltado fuera de la sala después de que un hombre abriera fuego con una escopeta contra el personal de seguridad en el exterior, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada en Washington (REUTERS)

En una nota que, según las autoridades, envió a sus familiares justo antes de intentar irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, e intercambiar disparos con agentes del Servicio Secreto, Allen aparentemente hizo referencia al Sermón de la Montaña de Jesús.

El New York Post publicó por primera vez ese mensaje el domingo. Dos agentes de la ley informados sobre la investigación confirmaron posteriormente su autenticidad al Washington Post.

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“Objeción 1”, decía la misiva, “como cristiano, debes poner la otra mejilla”.

El autor procedió a rechazar esa idea, alegando que aquellos a quienes pretendía ejecutar estaban perjudicando a otros.

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“Poner la otra mejilla cuando *otra persona* es oprimida no es un comportamiento cristiano”, decía el mensaje. “Es complicidad en los crímenes del opresor”.

En los días posteriores al ataque, que fue rápidamente frustrado y en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido pero nadie murió, los antecedentes religiosos de Allen han atraído la atención nacional, y Trump y miembros de su administración han descrito al sospechoso como anticristiano.

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“Ese tipo es un enfermo. Si lees su manifiesto, verás que odia a los cristianos”, dijo Trump el domingo en Fox News. “De eso no hay duda: odia a los cristianos, un odio profundo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

Sin embargo, varios de los antiguos compañeros de clase de Allen lo recuerdan como una persona genuinamente devota. En sus escritos, agradecía a su familia, tanto a la de sangre como a la religiosa, por el amor que le profesaban. Su estructura de objeción y refutación invoca el Evangelio, lo que algunos estudiosos de la religión interpretan como un intento de justificar el derramamiento de sangre.

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Allen parecía adoptar las enseñanzas cristianas, aunque las interpretaba erróneamente de forma grave, afirmó Ed Stetzer, decano de la Facultad de Teología Talbot de la Universidad Biola en el sur de California.

Según Stetzer, el llamado de Jesús a “poner la otra mejilla” tenía como objetivo la desescalada. Añadió que ninguna parte de ese sermón justifica el asesinato.

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“Jesús hablaba de amar al enemigo”, dijo Stetzer, mientras que el discurso de Allen parecía centrarse en la “eliminación del enemigo”.

El padre de Allen fue nombrado anciano de la Iglesia Grace United Reformed en su ciudad natal, Torrance, que se describe en línea como una iglesia confesional que cree en la Biblia. (No quedó claro si Allen seguía asistiendo a los servicios religiosos allí, y los responsables de la iglesia no respondieron a las solicitudes de entrevista).

El Post habló con otros dos exalumnos de la Fraternidad Cristiana de Caltech, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Es difícil creer que el hombre acusado de intentar dispararle a Trump pueda ser el mismo estudiante piadoso que conocieron”, dijo uno de los exmiembros.

Allen parecía adoptar las enseñanzas cristianas, aunque las interpretaba erróneamente de forma grave, afirmó Ed Stetzer, decano de la Facultad de Teología Talbot de la Universidad Biola en el sur de California

“Hace nueve años, estábamos aprendiendo a ser jóvenes adultos disciplinados, humildes y amorosos, guiados por nuestro estudio de la Biblia y el ejemplo de Jesús”, dijo. “Cole estudió la Biblia con diligencia”.

El grupo, que solía contar con un máximo de 20 estudiantes, se reunía semanalmente para estudiar la Biblia. Compartían comidas y realizaban actividades para animar el ambiente en el campus, como el último día para inscribirse en las clases, cuando repartían batidos gratis.

Los miembros también dejaron espacio para debates acalorados. En otoño del último año de Allen, se reunieron para una “interesante discusión sobre la creatividad, el cerebro y la inteligencia artificial”.

El Instituto Tecnológico de California podía ser un lugar estresante, con clases exigentes. La comunidad cristiana ofrecía la oportunidad de compartir tiempo con estudiantes decididos a dedicar tiempo a Dios.

“Como escuela de ciencias e ingeniería, Caltech seleccionó un alumnado donde los cristianos se sentían como una minoría”, dijo el exmiembro. “Todos teníamos el típico horario académico frenético de Caltech, y cada estudiante dedicaba un tiempo precioso a lo que consideraba prioritario”.

Una de las principales prioridades de Allen, añadió, era claramente su fe. Además de asistir a la iglesia todas las semanas, participaba regularmente en los estudios bíblicos de la congregación. La exmiembro lo recordaba como un participante entusiasta en las discusiones grupales, pero sin ser autoritario. No recordaba que Allen hubiera expresado jamás opiniones políticas contundentes.

Allen mencionó que provenía de un entorno calvinista. En aquellos tiempos, el grupo a veces debatía sobre principios clave de esa teología, especialmente la “elección de la iglesia”, o la idea de que Dios eligió condenar a algunos seres humanos y salvar a otros.

Agentes del FBI salen de la residencia vinculada a Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington (REUTERS)

Allen asistió a la Iglesia Unida Reformada de Pasadena mientras estudiaba en Caltech, según Movses Janbazian, el pastor de la iglesia. Janbazian recordó a Allen como un “joven encantador” que acudía a los servicios dominicales durante sus años universitarios y parecía estar muy ocupado con sus estudios.

Terlinden, de 31 años, veía a Allen como un centrista. De hecho, recordó que él pensaba que ella estaba demasiado centrada en la política mundana.

Durante el tiempo que pasaron juntos, ella observó cómo evolucionaban sus posturas. Sabía que se oponía a la homosexualidad y recordaba que había apoyado una propuesta para prohibir que los líderes de la comunidad salieran con personas del mismo sexo. Pero tras escuchar críticas, cambió de opinión. Sabía que ella era bisexual, dijo Terlinden, pero la trataba como a cualquier otra persona.

Así que parecía flexible. ¿Pero lo suficientemente flexible como para llegar a matar?

“Podía imaginarlo muriendo por sus creencias”, dijo. “Simplemente no podía imaginarlo matando por ellas”.

© 2026, The Washington Post.