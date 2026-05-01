Dónde se registran más visitas a urgencias por picaduras de garrapatas en Estados Unidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llega el buen tiempo a Kentucky, Ryan Stanton, médico con amplia experiencia en urgencias, se prepara para afrontar el mismo enigma primaveral: pacientes con fatiga, dolores corporales y fiebre baja que aún no se dan cuenta de que la culpa puede ser de una garrapata.

Este año, esos casos están llegando antes, como parte de un aumento mayor de lo habitual en las visitas a urgencias relacionadas con picaduras de garrapatas en gran parte de Estados Unidos, según datos comunicados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las visitas semanales son las más altas registradas desde 2017 en todas las regiones, excepto en el área que incluye Texas, Nuevo México, Oklahoma, Luisiana y Arkansas, según el rastreador de datos de picaduras de garrapatas de los CDC.

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Los expertos en garrapatas afirman que varios factores están impulsando este aumento. Una primavera temprana ha hecho que las garrapatas salgan antes de lo habitual. Además, su supervivencia y abundancia varían de un año a otro.

“Siempre que la temperatura está por encima de cero, es un buen momento para que salgan las garrapatas”, afirmó Alison Hinckley, epidemióloga de los CDC. Hinckley señaló que el hecho de que las temperaturas superen los cero grados antes de lo habitual en EE. UU. podría ser una de las razones del aumento de la actividad de las garrapatas.

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La población de garrapatas también se está expandiendo a nuevas zonas geográficas debido a inviernos más suaves, primaveras más tempranas y temperaturas más cálidas. La creciente concienciación sobre las picaduras de garrapatas y las enfermedades que transmiten también podría estar cambiando la forma en que las personas buscan atención médica, según los expertos.

“Así que es complicado”, dijo Hinckley.

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Múltiples garrapatas se aferran a tallos de hierba cubiertos de rocío, destacando el riesgo de exposición a estos parásitos en entornos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa nacional que recopila datos de los servicios de urgencias observó un aumento de los casos a partir de marzo: según los datos más recientes, el 15 de marzo se registraron 28 incidentes relacionados con picaduras por cada 100.000 visitas, cifra que ascendió a 114 por cada 100.000 visitas el 12 de abril. Según los datos del programa, la temporada de garrapatas suele alcanzar su punto álgido a finales de mayo.

Es demasiado pronto para saber si la tendencia se mantendrá. Pero los expertos en salud pública están utilizando los datos para concienciar a la población.

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“Marzo es cuando realmente empezamos a ver que las cifras aumentan, y [la actividad de las garrapatas] se prolonga hasta aproximadamente octubre”, dijo Stanton, que lleva 21 años trabajando como médico de urgencias. “La mayoría de nosotros hemos estado encerrados en casa durante el invierno y estamos ansiosos por salir al aire libre. Hay muchas más posibilidades de exposición a principios de primavera: las garrapatas están activas y la hierba crece rápidamente”.

Las mascotas también salen al aire libre y pueden traer garrapatas, añadió. “No hace falta salir al aire libre para que te pique una garrapata”.

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Para prevenir las picaduras de garrapatas, los expertos aconsejan que, si sales al aire libre, prestes atención a las zonas boscosas y a las propiedades con césped que se adentran en zonas boscosas. Las garrapatas suelen posarse en la vegetación a la altura de los tobillos con las patas delanteras extendidas, a la espera de aferrarse a un perro o a un humano desprevenido.

Intente caminar por el centro de los senderos. Lleve ropa de colores claros tratada con el insecticida permetrina. Y utilice repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental.

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Si utiliza protector solar, aplíquese primero el protector solar y después el repelente de insectos.

Tipos de garrapatas y riesgos de enfermedades

Primer plano de unas pinzas metálicas removiendo una garrapata de la piel humana, un procedimiento crítico para prevenir enfermedades transmitidas por vectores y proteger la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La garrapata de patas negras, que transmite la enfermedad de Lyme, está muy extendida por todo el este de Estados Unidos y se está propagando hacia el noreste, la región donde los hospitales se han visto más afectados por las consultas relacionadas con las garrapatas. La garrapata de patas negras también se está expandiendo a zonas como Míchigan y Ohio, y en los Montes Apalaches a través de Virginia hasta Carolina del Norte, según Hinckley.

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Otro culpable habitual es la garrapata estrella solitaria, que se asocia con mayor frecuencia a una alergia a la carne roja que puede poner en peligro la vida, y que se ha ido extendiendo hacia el norte. La hembra adulta tiene un punto blanco o “estrella solitaria” en el dorso. La garrapata estrella solitaria suele ser más dominante en el sureste y en las regiones del centro-sur, señaló Hinckley. Pero durante la última década, los expertos han observado cómo su población se ha expandido hacia el norte por la costa este hasta los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, dijo.

Para los residentes de la región del Atlántico Medio, “hay más solapamiento” de ambas garrapatas, señaló Hinckley.

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Cada año, se estima que 31 millones de personas en Estados Unidos sufren una picadura de garrapata. Algunas garrapatas están infectadas con gérmenes que pueden causar enfermedades graves, como la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y el síndrome alfa-gal, la alergia a la carne roja. La enfermedad de Lyme es la más común, con unas 476.000 personas tratadas por esta cada año, según los CDC.

Si alguien encuentra una garrapata adherida a su cuerpo, debe retirarla lo antes posible. Según los expertos, por lo general no es necesario acudir al servicio de urgencias. Normalmente, basta con unas pinzas normales o incluso con las yemas de los dedos para retirar la garrapata, explicó Hinckley. Cuanto más tiempo permanezca adherida la garrapata, mayores son las posibilidades de contraer una enfermedad transmitida.

El mayor reto para médicos como Stanton es que muchas personas con enfermedades relacionadas con las garrapatas no recuerdan haber estado expuestas a ellas ni haber tenido una garrapata adherida. Las garrapatas jóvenes, o ninfas, son diminutas: del tamaño de la cabeza de un alfiler o de una semilla de amapola.

“A menos que las busques, no las vas a ver”, dijo.

Cuando las personas acuden al servicio de urgencias con síntomas que se asemejan a los de un virus, como dolores corporales y fiebre baja, es difícil diagnosticar rápidamente a menos que haya la erupción en forma de diana asociada a la enfermedad de Lyme o la erupción relacionada con la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Los análisis de sangre para detectar enfermedades transmitidas por garrapatas pueden tardar unos días en dar resultados.

Si Stanton sospecha de una enfermedad relacionada con las garrapatas —una exposición a una garrapata o síntomas tempranos—, comienza un tratamiento con antibióticos, normalmente doxiciclina.

“Es un proceso de la enfermedad que tratamos de forma preventiva y presuntiva, porque cuanto más se espera, más difícil es tratarla”.

A veces, las garrapatas pueden encontrarse en lugares de difícil acceso. El año pasado, Stanton extrajo una garrapata incrustada en el conducto auditivo de un paciente. El paciente no podía verla, pero oía cómo le arañaba. Stanton aplicó una cantidad generosa de lidocaína, un anestésico tópico, y utilizó un instrumento especial con unas pinzas diminutas en la punta para extraer la garrapata.

(c) 2026, The Washington Post