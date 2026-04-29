El increíble caso del padre que adoptó a su propia hija a los 66 años

Jennifer Skiles y Paul Lonardo en un viaje familiar a Washington en mayo de 2024. (Cortesía de Jennifer Skiles)

Jennifer Skiles miraba el reloj, esperando las 7 de la tarde. Era la hora en que Paul Lonardo, su padre biológico, a quien nunca había conocido, le había dicho que la llamaría.

Skiles, que ahora tiene 46 años, no tenía ni idea de cómo sonaría la voz de su padre. Pero se la había imaginado —se lo había imaginado a él— incontables veces.

PUBLICIDAD

Cuando Lonardo, ahora de 66 años, finalmente habló, Skiles dijo que no parecía que estuviera hablando con un desconocido. Su voz sonaba familiar al instante.

“Me sentí como en casa”, dijo Skiles. “Como si lo conociera de toda la vida”.

PUBLICIDAD

La llamada de 2022 llegó tras años de búsqueda en registros y bases de datos de ADN, y de recopilar información fragmentaria. Skiles, que vive en Knoxville, Tennessee, fue adoptada a los 3 años y comenzó a buscar a sus padres biológicos cuando tenía 19.

Skiles en 2022, escuchando la voz de su padre por primera vez. (Cortesía de Jennifer Skiles)

Lonardo, residente de Cranston, Rhode Island, desconocía por completo la existencia de Skiles. A principios de ese mismo año, su hijo recibió un mensaje de una mujer que buscaba a un hombre llamado Paul Lonardo, quien había estado destinado en Fort Dix, Nueva Jersey, a finales de la década de 1970. La mujer, Skiles, afirmaba ser su hija.

PUBLICIDAD

“Obviamente fue bastante impactante”, dijo Lonardo.

Prestó servicio en el Ejército de 1975 a 1979, estando destinado en Nueva Jersey, California y Rhode Island. Se casó poco después de dejar el Ejército y se dedicó a la carpintería. Él y su esposa tienen tres hijos.

PUBLICIDAD

Skiles y Lonardo concertaron rápidamente una cita para hablar.

“¿Cuánto mides?”, recordó Lonardo haber preguntado durante la llamada.

PUBLICIDAD

La protagonista de una conmovedora historia de adopción, quien descubrió y adoptó a su hija a los 66 años, sonríe durante una comida en un restaurante.

“Cinco y medio”, dijo Skiles.

Lonardo se rió. Su difunta madre medía 1,50 metros y a menudo decía que medía 1,55.

PUBLICIDAD

“Esa media pulgada claramente significó mucho para ambos”, dijo Lonardo.

Luego surgieron más similitudes.

PUBLICIDAD

“¿Con qué mano escribes?”

A la izquierda, dijeron ambos.

PUBLICIDAD

“¿Tipo de sangre?”

Afirmativo, respondieron todos.

“Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar, simplemente lo sabíamos”, dijo Lonardo. “No sé cómo explicarlo”.

Esa noche hicieron un pacto: hablarían todos los días, dijo Skiles. “Ya habíamos perdido demasiado tiempo”.

Skiles con su recién encontrada hermana, Kayla. (Cortesía de Jennifer Skiles)

Poco después, se hicieron una prueba de paternidad y los resultados llegaron el Día del Padre de 2022. Los leyeron por teléfono, confirmando lo que ya sabían.

“Fue tan emocionante”, dijo Skiles. “Sabía que lo amaba”.

“Somos familia; nunca se tiene suficiente de eso”, dijo su padre. “No fue difícil tomar la decisión de que ella formara parte de nuestra familia”.

Aproximadamente dos meses después, Lonardo voló a Knoxville para encontrarse con su hija. Ella lo recogió en el aeropuerto y se abrazaron como si lo hubieran hecho un millón de veces. Casualmente, ese día ambos vestían de un tono de azul similar.

“Teníamos una conexión muy sincronizada”, dijo Skiles.

Lonardo conoció a la madre biológica de Skiles, Cheryl Brown, a finales de la década de 1970, cuando ambos estaban destinados en Fort Dix. Durante un fin de semana libre, decidieron viajar juntos a la ciudad de Nueva York.

Skiles junto a su esposo, Patrick Skiles, y su padre el 22 de enero, día en que Lonardo la adoptó. (Cortesía de Jennifer Skiles)

Se hospedaron en el Hotel Chelsea, recordó Lonardo, y visitaron el Empire State Building y la Estatua de la Libertad. Tuvieron un romance fugaz, y poco después de regresar a Fort Dix, tomaron caminos separados y nunca más volvieron a hablar. Pero durante casi cinco décadas, Lonardo ha conservado una pastilla de jabón del hotel.

“Me gusta guardar recuerdos para rememorar una ocasión”, dijo. “Era un lugar muy bonito y fue una experiencia divertida”.

Aun así, no tenía ni idea de que aquella pequeña pastilla de jabón algún día conectaría ese fin de semana con una hija que no sabía que tenía.

Skiles nació en 1979 en una base militar en Alemania. Pasó los primeros tres años de su vida con su madre biológica y luego se mudó a Virginia Beach, donde fue adoptada por una familia de Bristol, Virginia.

Skiles guarda recuerdos felices de su infancia con su familia adoptiva, como sentarse a la mesa con sus padres y sus cuatro hermanos, compartiendo comidas caseras. Era la única hija adoptada de la familia.

Lonardo aún conservaba la carcasa de una pastilla de jabón casi cinco décadas después de una visita a la ciudad de Nueva York con la madre biológica de Skiles. (Jennifer Skiles)

“Era una vida sencilla e idílica”, dijo Skiles, quien no supo hasta los 7 años que era adoptada.

Skiles describe una vida familiar que comenzó a desmoronarse cuando tenía 12 años. Luego, a los 18, su padre adoptivo falleció de un ataque al corazón. Unos siete años después, su madre adoptiva murió de cáncer y dos de sus hermanos rompieron todo contacto con ella, según relata.

“Sentí que había perdido a todos a la vez”, dijo. “Fue muy doloroso”.

El año anterior, en 2004, Skiles había viajado con su entonces esposo a Alemania para obtener una copia de su certificado de nacimiento original, con la esperanza de encontrar a sus padres biológicos. En aquel momento logró encontrar el número de la Seguridad Social de su madre, aunque el nombre de su padre no figuraba en el certificado de nacimiento.

Aproximadamente un año después de la muerte de su madre adoptiva, Skiles utilizó la información para encontrar la que creía que era la dirección de su madre biológica en Texas y le escribió una carta.

“Al llegar a casa, encontré un mensaje de voz tembloroso en mi contestador automático. Me pidió que la llamara y así lo hice”, dijo Skiles. “Fue maravilloso”.

Lonardo pescando con dos de los hijos de Skiles, es decir sus nietos: Tanner, a la izquierda, y Ean. (Jennifer Skiles)

Skiles supo que su madre la dio en adopción porque estaba en una relación abusiva y temía por la seguridad de su hija. Brown no tuvo más hijos.

Según Skiles, madre e hija se volvieron inseparables. Hablaban a diario y se fueron de vacaciones juntas en varias ocasiones.

Pero en 2017, Brown falleció en un accidente automovilístico.

“Solo la tuve conmigo durante 12 años”, dijo Skiles, quien tiene tres hijos de 19, 23 y 24 años. “Fue horrible”.

Antes de su muerte, Brown reveló el nombre del padre biológico de Skiles y relató la historia de su fin de semana en la ciudad de Nueva York. Skiles lo buscó en internet y en las redes sociales, pero no pudo encontrarlo.

“Me di cuenta de que deseaba muchísimo que lo encontrara”, dijo Skiles. “Me apoyó muchísimo”.

Entre los rasgos que comparten Skiles y Lonardo: ambos escriben con la mano izquierda y tienen el mismo grupo sanguíneo. (Jennifer Skiles)

Tras la muerte de su madre, Skiles redobló sus esfuerzos para encontrar a su padre. En 2022, se hizo una prueba de ADN con Ancestry y, tres meses después, descubrió que estaba emparentada con una familia Lonardo de Rhode Island.

“Si lo hubiera sabido, nunca la habría dado en adopción”, dijo Lonardo.

En los cuatro años transcurridos desde que se conocieron, Lonardo y Skiles se han visitado cada pocos meses. Lonardo ha acogido con los brazos abiertos al marido y a los tres hijos de Skiles, y Skiles ha entablado una estrecha relación con la esposa de Lonardo y sus tres hermanos recién encontrados.

Skiles se refiere a Lonardo como papá desde su primera llamada telefónica, y sus hijos lo llaman abuelo.

“Estamos recuperando el tiempo perdido”, dijo Lonardo, quien colocó fotos de bebé de Skiles por toda la casa. “Nos lo pasamos de maravilla”.

Skiles también ha realizado dos viajes a Italia para aprender más sobre sus raíces italianas por parte de su padre.

“Me ha estado contando cosas que yo desconocía sobre mi propia familia”, dijo Lonardo. “Es genial”.

Hace unos meses, Lonardo le hizo a Skiles una pregunta que ella llevaba mucho tiempo queriendo escuchar.

Una selfie de padre e hija. (Jennifer Skiles)

“¿Qué te parece si lo arreglamos?“ le preguntó Lonardo. ”¿Te importaría si te adopto?“.

Skiles se emocionó hasta las lágrimas.

“Siempre quise que su nombre figurara en mi partida de nacimiento, y ahora así será”, dijo.

Toda la familia extendida acudió al ayuntamiento de Cranston el 22 de enero, y Lonardo fue oficialmente reconocido como el padre de Skiles. Todo el público en la sala estalló en aplausos, muchos con lágrimas en los ojos.

“Tenías que estar allí”, dijo Lonardo. “Estaba muy feliz… Espero que otros tengan la misma suerte que yo”.

Skiles, quien narró su historia sobre cómo encontró a sus padres biológicos en un libro llamado “Bóveda de tesoros”, dijo que ella también se siente afortunada.

“Quiero dar esperanza a la gente”, dijo Skiles. “Que algo realmente hermoso aún podría estar a la vuelta de la esquina”.

(c) The Washington Post