El éxito ucraniano en el campo de batalla niega a Rusia una ciudad clave como moneda de cambio

Las fuertes nevadas en Ucrania han dificultado las condiciones en el frente. En la región de Járkov, los soldados ucranianos han visto cómo las tropas rusas visten camuflaje blanco para intentar camuflarse. También buscan calor y refugio, lo que puede revelar sus posiciones. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

Las tropas ucranianas habían abatido al resto de su tripulación varias horas antes, bombardeándolos desde drones mientras salían de un gasoducto en desuso en Kupyansk, buscando una vía de acceso al centro de esta ciudad en disputa en el noreste de Ucrania, que Rusia afirma falsamente controlar.

A primera hora de la tarde, probablemente buscando refugio del intenso frío invernal, el único superviviente entró en una casa abandonada y encendió una fogata, que expulsó humo de la chimenea hasta la vista de los drones que aún sobrevolaban.

Los reporteros del Washington Post observaron el desarrollo de la operación en tiempo real en las pantallas de una base subterránea a las afueras de la ciudad, donde comandantes y analistas de la Brigada Khartia de Ucrania daban órdenes a los pilotos de drones, ubicados en refugios cerca de la línea del frente. Uno finalmente atrapó al ruso cuando intentaba refugiarse bajo un árbol.

“¡Está frito!”, gritó un ucraniano en el sótano cuando una bomba de un dron cayó sobre el soldado.

Esta intensa persecución de soldados rusos que intentaban infiltrarse en Kupyansk ha sido clave en la estrategia de Ucrania para consolidar el control sobre la mayor parte de la ciudad en los últimos meses, un cambio notable después de que pareciera estar a punto de caer el verano pasado.

Rusia se apoderó inicialmente de Kupyansk, un centro ferroviario clave ubicado en una importante ruta de reabastecimiento logístico, en 2022, pero perdió el control de la ciudad durante un avance ucraniano más tarde ese mismo año. Nunca desistió de recuperarla e intensificó sus esfuerzos el año pasado a medida que las defensas ucranianas flaqueaban y se iniciaban las conversaciones de paz.

Esta contraofensiva en el noreste, que aún continúa, constituye uno de los pocos éxitos concretos de Kiev en el campo de batalla del último año y demuestra, según las tropas presentes, que el ejército ucraniano, cuando está bien armado y organizado, aún puede hacer retroceder a las fuerzas rusas.

En una base subterránea en la región de Járkov, las tropas ucranianas colgaron fotos de gasoductos y otros objetivos en las paredes. Rusia ha utilizado un gran oleoducto inutilizado para trasladar tropas a través del río Oskil hacia Kupyansk. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

La disposición de Moscú en los últimos meses a invertir inmensos recursos en personal y equipo para intentar tomar la ciudad indica que los objetivos bélicos del presidente ruso, Vladimir Putin, se extienden mucho más allá de la región del Donbás, que sigue siendo el foco de las conversaciones de paz de la Casa Blanca.

Es posible que Rusia también haya intentado utilizar la ciudad como moneda de cambio para presionar a Kiev a negociar territorio ucraniano en otros lugares, un objetivo que Ucrania ha frustrado desde entonces. Kiev también ha insistido durante mucho tiempo en que rechazará cualquier iniciativa de intercambio de territorio con Rusia.

“Entendemos que necesitamos crear las condiciones adecuadas para dar a nuestro presidente mayor influencia en las conversaciones, ya que nuestra política exterior se basa principalmente en nuestro éxito en el campo de batalla”, declaró el coronel Maksym Golubok, jefe de Estado Mayor del 2.º Cuerpo de la Guardia Nacional, que incluye la Brigada Khartia. El éxito de Ucrania en Kupyansk, añadió, “le da a nuestro presidente una de esas cartas”.

-

El verano pasado, con Ucrania centrada en intensos combates en otros lugares, incluyendo la región de Donetsk, Rusia identificó puntos débiles en las defensas de Kupyansk. El repentino avance tomó por sorpresa a las tropas ucranianas y el frente casi colapsó.

Comandantes ucranianos, incluyendo a varias brigadas y unidades prominentes que ni siquiera estaban desplegadas en Kupyansk en ese momento, dieron la alarma urgentemente, advirtiendo a altos oficiales militares que la ciudad sería rodeada y caería si no se enviaban refuerzos cualificados de inmediato. Tal pérdida habría cortado rutas logísticas clave que Ucrania necesita para otras secciones del frente y habría supuesto una importante victoria para Putin, quien intentaba socavar la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones.

“‘Si no nos dan unidades con soldados de asalto entrenados, vamos a perder Kupyansk’”, recordó el mayor Yuriy Fedorenko, comandante de la 429.ª Brigada de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o Brigada Aquiles, haber dicho a altos oficiales el verano pasado, incluyendo al general Oleksandr Syrsky, comandante en jefe.

“Estábamos a punto de perderla”, dijo Fedorenko. “Gracias a Dios, nos oyeron”.

El mayor Yuriy Fedorenko, comandante de la Brigada Aquiles, se encuentra en una base subterránea en la región de Járkov. Su regimiento se amplió a una brigada este mes. Han estado al frente de la lucha por Kupyansk. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

El coronel Serhii Sidorin, comandante del grupo de búsqueda y destrucción de la Brigada Khartia de Ucrania, ha supervisado los esfuerzos para asegurar Kupyansk. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

Ucrania desvió urgentemente su atención a la ciudad, enviando unidades especializadas de drones e infantería y recuperando la iniciativa. Los comandantes de brigada y batallón ucranianos que luchan por Kupyansk afirmaron estar participando en misiones de búsqueda y destrucción para desalojar a los menos de 100 soldados rusos de infantería que aún se encuentran dispersos por el centro de la ciudad y detener el flujo de llegadas procedentes de la orilla oriental del río Oskil, que divide la ciudad, y algunas aldeas cercanas.

Rusia nunca logró “mantener posiciones defensivas en Kupyansk. No tomaron la ciudad, se infiltraron”, declaró el coronel Serhii Sidorin, comandante del grupo de búsqueda y destrucción de la Brigada Khartia.

Diariamente, los soldados rusos intentan aumentar su presencia en la ciudad, enviando hombres a través del río en balsas inflables o a través del gasoducto vacío que discurre por debajo. Imágenes de drones revisadas por The Post muestran soldados rusos muertos dispersos en las salidas del oleoducto y alrededor del propio río.

“Es como golpear a un topo”, dijo Golubok. “Estamos agarrando un martillo y esos topos siguen apareciendo”.

-

El coronel Maksym Golubok, jefe de Estado Mayor del 2.º Cuerpo de la Guardia Nacional, dibuja un mapa de Kupyansk para demostrar las tácticas rusas. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

El mes pasado, días después de que Putin anunciara falsamente que las fuerzas rusas se habían apoderado de la ciudad, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, transmitió un video desde la entrada de Kupyansk para refutar su afirmación. El 10 de enero, soldados de Jartia reafirmaron su postura izando una bandera ucraniana sobre el edificio de la administración de la ciudad, donde anteriormente los soldados rusos ocupaban posiciones.

Ucrania lleva tiempo advirtiendo que Putin, quien ya afirma haberse anexionado varias regiones ucranianas que no controla por completo, no estaría satisfecho incluso si Ucrania aceptara ceder más territorio en la zona del Donbás a cambio de un alto el fuego. Kiev también insiste en que no participará en negociaciones sobre intercambios territoriales, a pesar de los informes de que el Kremlin consideraría retirarse de partes de las regiones de Sumy y Járkov a cambio del control total de las regiones de Donetsk y Luhansk, que conforman el Donbás.

La falsa afirmación de Rusia sobre la ciudad fue un intento de justificar las pérdidas de personal, calmar el cansancio de la guerra y prolongar las conversaciones de paz mediante la reivindicación de ganancias territoriales, declaró Fedorenko, el comandante de Achilles.

“¿Cuánto gastó Putin en la guerra? ¿A cuántos de sus propios soldados mató?”, preguntó. “Esas pérdidas solo se pueden justificar con una mentira. Kupyansk es un elemento de su propaganda”.

A pesar del significativo progreso de Ucrania en la retirada de las tropas rusas de la ciudad, continúan los combates callejeros entre pequeños grupos de soldados en el centro, donde ambos bandos, incapaces de trasladar equipo de forma segura, reciben reabastecimiento y asistencia mediante drones.

Las batallas han sido encarnizadas, y Ucrania también ha sufrido importantes bajas y se enfrenta a un empeoramiento de las condiciones de combate con temperaturas gélidas y nieve.

Serhii Zhuravel, comandante de la unidad de la Brigada Aquiles, afirmó que la intensidad de la lucha por Kupyansk le hizo sentir agradecimiento por la supervivencia de todas sus tropas. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

Cada día, unidades de drones ucranianos atacan a los soldados rusos que emergen del oleoducto para infiltrarse en la ciudad. Las tropas rusas se desplazan hasta nueve millas bajo tierra, a veces agachadas en patinetes eléctricos para acelerar sus desplazamientos, según informaron los comandantes ucranianos. Algunos soldados emergen con signos de intoxicación química del oleoducto.

Rusia ya ha utilizado oleoductos para infiltrarse anteriormente, incluyendo la ciudad de Avdiivka, al este de Ucrania, y la región rusa de Kursk, donde Ucrania se apoderó de territorio en 2024.

Prisioneros de guerra capturados informaron a Ucrania sobre la ruta del oleoducto durante los interrogatorios del verano pasado, lo que ayudó a reorientar los esfuerzos ucranianos hacia la identificación y el ataque de los puntos de salida. Ucrania también estudió los planos de construcción del oleoducto para determinar dónde podría impactar secciones submarinas.

Anton Shmyhal, de 25 años, comandante del 1.er Batallón de Achilles, afirmó que su equipo estudió los planos y se centró en destruir no solo las salidas del oleoducto, sino también cualquier escondite natural cercano.

“Iban a pie, salían del oleoducto y corrían a buscar refugio en alguno de los bosques cercanos”, explicó. Algunos se vestían de civil y escondían armas en mochilas para intentar infiltrarse en la ciudad, donde aún quedaban algunos civiles.

En noviembre, Shmyhal organizó el ataque a secciones submarinas del oleoducto, lanzando bombas de 15 kilos desde drones. Durante las dos semanas siguientes, no vieron movimiento alguno fuera del oleoducto, y los rusos tuvieron que cruzar el río de nuevo en balsas. Pero Rusia construyó rápidamente nuevas entradas y comenzó a enviar tropas de nuevo a través del oleoducto, afirmó.

Abat, teniente coronel ucraniano, se encuentra en una base subterránea en la región de Járkov. Sus tropas han participado activamente en los esfuerzos para eliminar a los soldados rusos en Kupyansk y sus alrededores. CRÉDITO: Siobhan O'Grady/The Washington Post

“Si algo tienen, son recursos humanos. Igual que yo uso drones, ellos usan humanos”, dijo Abat, teniente coronel en Khartia, quien habló bajo condición de ser identificado solo por su indicativo de llamada por motivos de seguridad. “...Los están sacando del oleoducto, solo para intentar ponernos a prueba. Si introducen a 10, saben que tal vez dos llegarán a una posición”.

Al ritmo actual, despejar completamente la ciudad podría llevar seis meses más, explicó Abat, debido a la complejidad de buscar soldados escondidos mientras hasta 100 drones rusos sobrevuelan. Los soldados pueden esconderse debajo de las escaleras o en otras pequeñas grietas y luego abrir fuego contra las tropas ucranianas, desestabilizando una zona que creían limpia.

“Kupyansk es una ciudad grande. Incluso 100 personas en sótanos pueden buscarse durante meses”, dijo Vitalii, comandante de la unidad de drones de la Brigada Aquiles.

Aun así, considera que impedir que Rusia introduzca equipo pesado en la ciudad y restringir las tropas existentes a aproximadamente un kilómetro cuadrado dentro de ella es “una victoria considerable y notable”.

“Desafortunadamente”, añadió, “no hay más”.

© 2026, The Washington Post.