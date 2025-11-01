Cinco veces en que la familia real británica ha sido despiadada con los suyos

Harry y Meghan pidieron un nuevo acuerdo laboral con la corona en 2020 (Foto AP/Frank Augstein, archivo)

El rey Carlos III actuó con rapidez, tan rápido como suele hacerlo un Windsor, y con bastante crueldad al tratar con su hermano, que se encontraba en medio de una disputa. El rey declaró que le retiraba a Andrés su título de príncipe y que pronto abandonaría su residencia en Windsor.

La letra pequeña, que Andrew supuestamente tenía un contrato de arrendamiento blindado sobre Royal Lodge o que, como hijo de la reina Isabel II, había nacido príncipe, resultó ser un detalle insignificante.

Andrés perdió su título real tras la decisión de Carlos III (EFE)

Tras días de titulares escandalosos, el hermano del rey sería conocido en adelante simplemente como Andrew Mountbatten Windsor y pronto abandonaría la mansión de Royal Lodge. Casi se podía oír el ruido de los camiones de mudanza en el comunicado de prensa.

“Carlos está actuando con diligencia para preservar la monarquía y mantener su reputación sacrificando a su hermano”, dijo el historiador real Ed Owens, quien agregó que la monarquía podría haberse “ahorrado muchos problemas” si estas acciones se hubieran tomado después de la desafortunada entrevista de Andrés con la BBC en 2019.

Carlos III ordenó retirar el título de príncipe a Andrés y exigió su salida de la residencia de Windsor (Reuters)

Puede que no haya sido rápido, pero fue un gesto típicamente regio: Carlos antepuso la corona a todo lo demás. La monarquía británica ha perdurado durante más de mil años precisamente porque ha demostrado un pragmatismo frío, incluso quirúrgico. Reyes y reinas a lo largo de la historia han demostrado que cuando el deber se enfrenta a la sangre, la institución triunfa, incluso si eso significa sacrificar a uno de los suyos.

A continuación, cinco momentos en los que los miembros de la realeza británica han demostrado que sus instintos de supervivencia triunfan sobre los lazos familiares.

Harry y Meghan, 2020

El libro “Spare” de Harry detalla el impacto familiar de la decisión (Foto AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

Cuando el príncipe Harry y Meghan, quejándose del acoso de la prensa sensacionalista, propusieron un nuevo acuerdo laboral, la reina Isabel II apenas lo consideró. Dejó claro que no podían tener un papel a medias, viviendo en el extranjero parte del tiempo mientras continuaban con sus deberes oficiales y mantenían su equipo de seguridad.

En sus memorias “Spare”, Harry relata la “Cumbre de Sandringham” de enero de 2020, en la que su abuela, su padre, su hermano y sus principales asesores determinaron los términos de su partida.

Harry escribió que se discutieron cinco opciones, desde mantener el statu quo hasta la separación total. Tras una hora de debate, según contó, le entregaron un comunicado que el Palacio de Buckingham publicaría anunciando la opción 5. Harry describió sentirse completamente sorprendido. “¿Todo estaba amañado desde el principio? ¿La cumbre fue solo un espectáculo?”, recordó haber preguntado. No hubo respuesta, escribió.

Harry describió sentirse sorprendido al recibir el comunicado del Palacio (Reuters)

Owens, el historiador, señaló que, en este caso, la propia Isabel podría haber estado más dispuesta a llegar a un acuerdo, pero los cortesanos no. “La institución está dirigida por individuos fríos e implacables”, afirmó, que no se dejan llevar por disputas emocionales.

La princesa y el capitán, 1955

El romance entre la princesa Margarita y Peter Townsend sacudió los años cincuenta británicos

El romance entre la princesa Margarita y el capitán Peter Townsend cautivó a la Gran Bretaña de los años cincuenta. Townsend, un apuesto héroe de guerra que había trabajado para la casa real, se enamoró de la glamurosa y vivaz hermana menor de la reina Isabel.

Pero Townsend era divorciado, lo cual constituía un grave problema según las normas de la Iglesia de Inglaterra, de la que Isabel era la cabeza. La reina le pidió a su hermana que esperara un año; Townsend fue enviado a Bruselas.

Owens, el historiador, dijo que si bien no se sabe con exactitud qué sucedió entre las hermanas, se cree que la reina dejó claro que si Margaret se casaba con Townsend, tendría que renunciar a sus deberes reales y a los privilegios que conllevan.

Para Margaret, de 25 años, los privilegios prevalecieron. “Sabía que, renunciando a mis derechos sucesorios, podría haber contraído matrimonio civil. Pero, teniendo presente la enseñanza de la Iglesia de que el matrimonio cristiano es indisoluble, y consciente de mi deber para con la nación, he decidido anteponer estas consideraciones a cualquier otra”, declaró.

Ganó la corona, perdió el amor.

Abdicación, 1936

El romance entre la princesa Margarita y Peter Townsend sacudió los años cincuenta británicos (Europa Press)

No había sido así una generación antes. La abdicación del rey Eduardo VIII sigue siendo el máximo sacrificio real.

A menos de un año de ascender al trono, Eduardo VIII antepuso el amor a la monarquía, o quizás fue la monarquía la que priorizó el trono sobre él. Su deseo de casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, fue bloqueado por el gobierno y la Iglesia de Inglaterra, cuyas enseñanzas en aquel entonces se oponían al nuevo matrimonio tras el divorcio.

“Me ha resultado imposible”, dijo a la nación en un discurso, “sobrellevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con los deberes de rey, como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo”.

Eduardo era enormemente popular entre el público, pero la clase dirigente desconfiaba de él. Owens observó que los cortesanos que rodeaban a su sucesor, Jorge VI, actuaron con rapidez para contener el riesgo.

Eduardo VIII abdicó al trono británico para poder casarse con Wallis Simpson, una ciudadana estadounidense divorciada (Wikipedia)

“Había fuerzas muy astutas a su alrededor”, dijo, “que vieron que Eduardo era tóxico, que tenía el potencial de socavar el reinado de Jorge. Para manejarlo eficazmente, mantuvieron a Eduardo y a Wallis lo más lejos posible del Reino Unido”.

No fue mala idea, como se demostró, ya que las simpatías de Eduardo VIII se acercaban demasiado al Tercer Reich, como era de esperar, y la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina.

Monarca en tiempos de guerra, 1917

Jorge V cambió el apellido real de Sajonia-Coburgo y Gotha a Windsor en la Primera Guerra Mundial

No era la primera vez que las relaciones de la familia real con Alemania eran objeto de escrutinio. El rey Jorge V reinó durante la Primera Guerra Mundial, el conflicto continental anterior con Berlín, y su papel como monarca en tiempos de guerra exigía patriotismo y pragmatismo. En 1917, con el sentimiento antialemán en auge, cambió el nombre de la familia real de Sajonia-Coburgo y Gotha al decididamente británico Windsor, y despojó a sus parientes alemanes de sus títulos británicos.

También le negó el asilo a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, un aliado durante la guerra, por temor a que dar refugio a un autócrata depuesto pudiera exacerbar el malestar social en el país.

Príncipes en la torre, 1483

Ricardo III asumió el trono tras declarar ilegítimos a sus sobrinos y confinar a Eduardo V en la Torre de Londres

Los monarcas medievales se jugaban el todo por el todo, pero no había cortesanos redactando comunicados ni fuentes reales anónimas informando a la prensa. Solo había reyes, sobrinos y una fortaleza cercana. Uno de los casos más notorios de derramamiento de sangre real es la historia de los príncipes de la Torre.

Tras la muerte de Eduardo IV, su hijo de doce años ascendió al trono como Eduardo V, mientras que su tío, Ricardo, duque de Gloucester, se convirtió en Lord Protector, un rey interino. Sin embargo, pocas semanas después, Ricardo declaró ilegítimos a sus sobrinos y los confinó en la Torre de Londres.

Eduardo V fue declarado ilegítimo por su tío Ricardo, duque de Gloucester

Se coronó a sí mismo Ricardo III y los príncipes desaparecieron poco después. Nunca se pudo probar que Ricardo hubiera asesinado a los niños.

¿Por qué habría mandado matar a los niños? Quizá pensaba que un niño de doce años no podría mantener la unidad del país en medio de una guerra civil, la Guerra de las Rosas, o quizá simplemente ambicionaba el poder. Sin embargo, dos años después, fue depuesto por Enrique Tudor en la batalla de Bosworth y una nueva y despiadada familia ascendió al trono.

