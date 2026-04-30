Ucrania extendió sus sanciones a la ‘flota fantasma’ rusa y a los responsables del secuestro de niños

El buque petrolero "Eventin" se encuentra frente a la costa de la isla Rügen, Alemania, el viernes 10 de enero de 2025. (Stefan Sauer/dpa via AP)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció este miércoles un nuevo paquete de medidas restrictivas que abarca tres frentes: la red de buques con la que Moscú elude las sanciones a su petróleo, los individuos involucrados en la deportación de menores desde los territorios ocupados y las empresas bielorrusas que sostienen el esfuerzo bélico ruso.

El primero de los bloques apunta a quienes participan en el traslado forzoso de niños ucranianos desde las zonas ocupadas del este y sureste del país. Los afectados incluyen, según Zelensky, funcionarios del aparato estatal ruso, colaboracionistas en los territorios bajo control de Moscú y propagandistas. Las medidas prevén el congelamiento de activos y la prohibición de entrada al territorio ucraniano para las personas designadas.

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La deportación de menores es uno de los capítulos más documentados de la guerra. Una resolución del Parlamento Europeo aprobada en 2025 estimó en alrededor de 20.000 el número de niños ucranianos trasladados por la fuerza a Rusia o Bielorrusia desde febrero de 2022, con solo 1.293 devueltos hasta esa fecha. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisaria para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en esos traslados ilegales.

FOTO DE ARCHIVO: Los alumnos asisten al primer día de clase en la escuela subterránea recién inaugurada que permite a los niños volver con seguridad a las clases presenciales, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una zona remota del distrito de Osnovyansky, en Járkov (Ucrania), el 21 de abril de 2025 REUTERS/Marko Djurica/Foto de archivo

El segundo paquete alcanza a 23 embarcaciones de la denominada ‘flota fantasma’, los buques con los que Rusia exporta petróleo sorteando las restricciones internacionales. Operan bajo banderas de conveniencia, con propietarios opacos y seguros irregulares. La Unión Europea adoptó a fines de abril su vigésimo paquete de sanciones contra Moscú, que también incorporó medidas contra esta red. El anuncio ucraniano se enmarca en esa coordinación con los socios occidentales.

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El tercer componente apunta a Bielorrusia. Zelensky anunció sanciones contra once empresas acusadas de fabricar proyectiles de artillería y suministrar equipos de reparación de vehículos blindados para el ejército ruso. También fueron sancionadas 16 personas de nacionalidad bielorrusa, entre ellas Viktor Shejman, asesor del presidente Alexander Lukashenko, y los hijos del mandatario, Viktor y Dmitri Lukashenko, acusados de eludir restricciones internacionales y reexportar productos a través del territorio bielorruso.

Zelensky abordó además otros dos flancos que trascienden el frente. Denunció que el Kremlin está bloqueando activamente los acuerdos de defensa que Kiev ha alcanzado con países de Medio Oriente y el Golfo, en especial en el desarrollo de drones. Moscú ha convertido en prioridad diplomática la interrupción de esas asociaciones, al identificar la capacidad ucraniana de captar inversión exterior en tecnología militar como uno de sus principales desafíos estratégicos.

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El presidente también hizo referencia a la presencia militar rusa en África, en alusión a los combates del 25 de abril en Malí. Ese día, una ofensiva coordinada del grupo yihadista Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin y el Frente de Liberación de Azawad atacó cuatro ciudades, incluida Bamako. El Cuerpo Africano, unidad paramilitar controlada por el Ministerio de Defensa ruso y sucesor del grupo Wagner, participó en la defensa de la junta militar que rige el país desde 2021. “La expansión de esa actividad puede conducir inevitablemente a la modernización de las organizaciones terroristas, la delincuencia transfronteriza y la inestabilidad en regiones migratorias de importancia crítica”, advirtió Zelensky según su oficina, instando a sus aliados a actuar de forma conjunta.