Reykon se presentará en Medellín junto a Coca-Cola en un evento con entrada libre: fecha, lugar y cómo asistir

La presentación de Reykon incluye el estreno en vivo de su más reciente sencillo ‘La Culpa’ y canciones icónicas de su carrera. - crédito reykon / Instagram

Medellín continúa consolidándose como uno de los principales epicentros culturales y musicales de Colombia. La ciudad, cuna de numerosos artistas que han llevado el nombre del país a escenarios internacionales, vuelve a ser protagonista con una nueva experiencia musical gratuita en uno de sus lugares más emblemáticos.

Este 1 de mayo, Medellín vivirá una nueva edición de las Coke Sessions, una iniciativa de Coca-Cola que busca acercar la música en vivo a los públicos en espacios urbanos emblemáticos. El evento se realizará en la Cancha La Independencia 1, en el barrio San Javier de la Comuna 13, y contará con aforo limitado. La jornada está programada para iniciar a las 5:00 p. m.

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Reykon regresa a Medellín con concierto gratuito en la Comuna 13

El artista urbano Reykon será el protagonista de esta novena edición, en un regreso a su ciudad natal que promete conectar con el público en un formato íntimo y al aire libre.

El evento organizado por Coca-Cola se realizará al aire libre en la Cancha La Independencia 1, en el sector San Javier. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante interpretará algunos de sus temas más reconocidos, así como su más reciente sencillo ‘La Culpa’, canción que marca el inicio de una nueva etapa musical y sirve como antesala de su próximo álbum.

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La entrada al evento será gratuita, pero estará sujeta a aforo limitado. El ingreso se realizará por orden de llegada, hasta completar las 500 personas disponibles. Al evento solo podrán ingresar mayores de edad que cuenten con cédula de ciudadanía o cédula de extranjería vigente, de acuerdo con lo informado.

La Comuna 13, un escenario cultural en transformación

La elección de la Comuna 13 no es casual. Este sector de Medellín se ha convertido en un referente de transformación social, arte urbano y cultura, siendo hoy uno de los puntos más visitados por turistas y locales.

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El acceso al concierto es gratuito y limitado a 500 personas mayores de edad, con ingreso por orden de llegada y cédula vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, las Coke Sessions hacen parte de una serie de presentaciones musicales impulsadas por la plataforma global Coke Studio by Coca-Cola, que busca crear experiencias inmersivas en escenarios no convencionales, conectando a artistas emergentes y consolidados con nuevas audiencias.

Coke Studio también estará presente en La Solar 2026

Además de la jornada en San Javier, Coca-Cola anunció su participación en el festival La Solar 2026, también en Medellín. Allí, la marca dispondrá de un escenario propio, ‘Coke Studio by Coca-Cola’, en el que se presentarán artistas de distintos géneros y generaciones, como Pau Vergara, El Zar, Rich Mafia, Nanpa Básico, Orishas, DFZM, Gabito Ballesteros y Ana del Castillo.

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El espacio incluirá activaciones de marca y zonas de interacción, con dinámicas para que el público pueda ganar merchandising oficial y vivir experiencias cercanas con los artistas.