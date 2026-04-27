The Washington Post

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

El mapa electoral aún favorece a los republicanos, pero la menguante popularidad de Trump, particularmente en materia económica, hace que el intento de los demócratas, que antes parecía improbable, de recuperar el Senado sea más factible que nunca

Guardar
Protagonistas de las elecciones clave al Senado 2026
De izquierda a derecha: Susan Collins, Roy Cooper, Dan Sullivan y Jon Ossoff, candidatos en las elecciones al Senado de 2026. (Getty Images; AP; The Washington Post)

Los demócratas siempre se han mostrado optimistas respecto a recuperar la Cámara de Representantes, pero un panorama político cambiante también ha hecho que sus esperanzas, antes improbables, de obtener el control del Senado de los Estados Unidos sean más factibles.

Los altos precios de la gasolina y la creciente desconfianza de los votantes en la gestión económica del presidente Donald Trump han aumentado la preocupación republicana de que los demócratas puedan superar su ventaja de 53-47.

PUBLICIDAD

El Partido Republicano sigue siendo el favorito para mantener el control, dado que los demócratas necesitarían ganar en estados que suelen votar por los republicanos. Sin embargo, esas probabilidades han ido cambiando a favor de los demócratas a medida que la popularidad de Trump disminuye en las encuestas.

“En su primer mandato, la economía era su punto fuerte”, afirmó Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, un centro de estudios progresista especializado en temas económicos. “Ese fenómeno fue crucial para su reelección. La gente lo recordaba como un defensor de la economía”.

PUBLICIDAD

Donald Trump enfrenta una caída histórica de aprobación en la gestión económica según sondeos recientes, impactando el panorama electoral del Senado. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump enfrenta una caída histórica de aprobación en la gestión económica según sondeos recientes, impactando el panorama electoral del Senado. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Pero esos índices de aprobación están cayendo en picado. Una encuesta de Associated Press-NORC publicada esta semana mostró que el 70% de los encuestados en abril desaprobaba la gestión económica de Trump, frente al 61% de marzo. Una encuesta de Fox News publicada esta semana muestra un panorama aún más desalentador para los republicanos: por primera vez desde mayo de 2010, los votantes confiaron más en los demócratas que en los republicanos en materia económica, y esta sigue siendo una de sus principales preocupaciones.

Para obtener el control del Senado, los demócratas deben defender todos sus escaños actuales en las elecciones y arrebatar al menos cuatro escaños a los republicanos.

“Ahí es donde, en última instancia, se ganará o se perderá la mayoría”, declaró Kyle Kondik, analista de Sabato’s Crystal Ball, un sitio web y boletín informativo electoral no partidista.

Los republicanos planean luchar con fuerza por sus senadores titulares y buscar arrebatar escaños a los demócratas, incluso mientras estos últimos registran impresionantes recaudaciones de fondos.

Estos son los 11 estados que, según Cook Political Report, determinarán el control del Senado.

Las mejores oportunidades para que los demócratas ganen escaños: Carolina del Norte, Maine y Ohio. Cada uno de estos estados cuenta con un electorado que, según los estrategas demócratas, tiene muchas probabilidades de inclinarse a su favor en 2026.

En Maine, la senadora Susan Collins, que lleva cinco mandatos en el cargo, tiene la particularidad de ser la única senadora republicana que representa a un estado que votó por Kamala Harris en 2024. Los estrategas de ambos partidos consideran que Maine es un estado indeciso.

Un hombre con camisa roja se inclina para votar dentro de una cabina electoral blanca que exhibe una pequeña bandera de Estados Unidos
El control del Senado en 2026 depende de los resultados en estados clave como Maine, Ohio y Carolina del Norte. (Reuters)

En junio, los demócratas de Maine se enfrentarán a una disyuntiva ideológica y generacional entre la gobernadora Janet Mills, de 78 años y la primera mujer gobernadora del estado, y su rival más antisistema, Graham Platner, un agricultor de ostras de 41 años y veterano militar. Platner ha sido objeto de escrutinio por antiguas publicaciones en línea y un tatuaje en el pecho que modificó tras la controversia pública sobre su posible carácter antisemita.

Los demócratas han reclutado a conocidos ex políticos de Ohio y Carolina del Norte que han ganado repetidamente elecciones estatales. El ex senador Sherrod Brown (D) se postula en Ohio para desbancar al senador Jon Husted (R), quien fue nombrado cuando JD Vance asumió la vicepresidencia.

En Carolina del Norte, el ex gobernador Roy Cooper (D) se enfrentará a Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano respaldado por Trump, en la que se prevé sea una de las contiendas senatoriales más costosas del país. No hay ningún senador en ejercicio en la contienda, ya que el senador Thom Tillis (R) se retira.

La mejor oportunidad para los republicanos: Michigan.

Michigan tiene su segunda contienda senatorial abierta en dos años, y los republicanos ven su ajustada derrota en las elecciones senatoriales de 2024 como una guía para la victoria en este estado clave.

El senador Gary Peters (demócrata) se retira. Es uno de los dos escaños del Senado en manos demócratas que se disputarán este otoño en estados donde Trump ganó en 2024. (El otro es Georgia).

El republicano Mike D. Rogers, excongresista que perdió ante la senadora Elissa Slotkin (demócrata) por 19.000 votos hace dos años, se presenta por segunda vez y cuenta con el respaldo de Trump de cara a las primarias republicanas de agosto. Los demócratas se enfrentan en una reñida contienda a tres bandas con candidatos que abarcan todo el espectro ideológico del partido.

Candidatura de Mike D. Rogers al Senado por Michigan
Mike D. Rogers, con apoyo presidencial, compite en las primarias republicanas al Senado en Michigan. (Nic Antaya for The Washington Post)

Las oportunidades más difíciles para los demócratas: Alaska, Iowa, Texas y Nebraska.

Trump ganó en estos cuatro estados por amplios márgenes, lo que los convierte en objetivos mucho más difíciles para los demócratas.

Sin embargo, ambos partidos consideran que algunos de ellos serán clave este año.

En Alaska, la excongresista Mary Peltola (demócrata) desafía al senador Dan Sullivan (republicano), quien busca su segundo mandato. Ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado por Alaska en casi dos décadas, pero Peltola ganó el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes en 2022 en una elección especial. Perdió la reelección por un estrecho margen en 2024.

Los demócratas la ven como una candidata fuerte en un año en el que los republicanos suelen ser desfavorables para los titulares, pero confían en poder conservar el escaño.

En Iowa, la senadora Joni Ernst (republicana) se retira, dejando un escaño vacante en este estado que alguna vez fue clave y que los republicanos han dominado durante años. Sin embargo, las encuestas sugieren un cambio en el panorama político, y su mercado mediático comparativamente más económico lo convierte en una opción atractiva.

(c) 2026, The Washington Post

Temas Relacionados

Estados UnidosSenado Estados UnidosElecciones Legislativas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Drones que hacen llover: la apuesta tecnológica para combatir la sequía en el oeste de Estados Unidos

La startup Rainmaker sostiene ser la primera firma comercial del país en demostrar, mediante drones, la generación de agua a través de siembra de nubes para enfrentar la escasez en Utah e Idaho

Drones que hacen llover: la apuesta tecnológica para combatir la sequía en el oeste de Estados Unidos

Cómo el sospechoso del ataque en la cena de corresponsales en Washington logró avanzar 18 metros antes de ser detenido

Un análisis realizado por The Washington Post reconstruye cómo el atacante atravesó controles de seguridad y llegó hasta una zona crítica del hotel donde se encontraba el presidente Trump

Cómo el sospechoso del ataque en la cena de corresponsales en Washington logró avanzar 18 metros antes de ser detenido

Dentro de la caótica cena de corresponsales de la Casa Blanca: “¡Agáchense, agáchense!”

Por tercera vez en tres años, el presidente Donald Trump se encontró bajo amenaza de disparos. En esta ocasión, la prensa de Washington se encontraba en la sala

Dentro de la caótica cena de corresponsales de la Casa Blanca: “¡Agáchense, agáchense!”

Los cinco cambios clave en la reorganización del Gobierno de Donald Trump

Al menos cinco funcionarios han abandonado el gabinete de Trump y la cúpula militar estadounidense desde el inicio de la guerra con Irán. A continuación, un análisis de quiénes se marcharon y por qué

Los cinco cambios clave en la reorganización del Gobierno de Donald Trump

El Pentágono advirtió que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses

El plazo es la señal de que los precios de la gasolina y el petróleo podrían mantenerse elevados mucho después de que se alcance un acuerdo de paz

El Pentágono advirtió que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses
DEPORTES
El desgarrador relato de una figura del fútbol tras perder un embarazo: “Pasé cuatro días de infierno”

El desgarrador relato de una figura del fútbol tras perder un embarazo: “Pasé cuatro días de infierno”

Los Dogos, el equipo de fútbol que lucha contra la homofobia: “Seguimos peleando por la inclusión”

El divertido encuentro entre Neymar y un niño argentino que se llama igual que él: la reacción del astro al ver el DNI

Ojo morado y hielo: las imágenes de las secuelas que sufrió el futbolista español agredido por Esteban Andrada

Las confesiones de Ramón Díaz: la inédita historia con Maradona, por qué no fue al Mundial 90 y el reclamo a Gallardo

TELESHOW
Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su amor en Buenos Aires: café, mimos y caminatas al sol

Juana Viale contó el momento en que Yago Lange le propuso ser novios: “Al otro día quise rever lo que habíamos hablado”

INFOBAE AMÉRICA

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Honduras: Salario mínimo entra en fase decisiva entre presiones por alto costo de vida

Informe revela disparidades preocupantes entre los indicadores de empleo en Nicaragua y la experiencia de su población

El presidente Arévalo iniciará entrevistas privadas a candidatos a fiscal general de Guatemala

Honduras en 2026: dependencia de remesas y empleo informal marcan el pulso económico frente al aumento sostenido de precios