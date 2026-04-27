Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

De izquierda a derecha: Susan Collins, Roy Cooper, Dan Sullivan y Jon Ossoff, candidatos en las elecciones al Senado de 2026. (Getty Images; AP; The Washington Post)

Los demócratas siempre se han mostrado optimistas respecto a recuperar la Cámara de Representantes, pero un panorama político cambiante también ha hecho que sus esperanzas, antes improbables, de obtener el control del Senado de los Estados Unidos sean más factibles.

Los altos precios de la gasolina y la creciente desconfianza de los votantes en la gestión económica del presidente Donald Trump han aumentado la preocupación republicana de que los demócratas puedan superar su ventaja de 53-47.

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El Partido Republicano sigue siendo el favorito para mantener el control, dado que los demócratas necesitarían ganar en estados que suelen votar por los republicanos. Sin embargo, esas probabilidades han ido cambiando a favor de los demócratas a medida que la popularidad de Trump disminuye en las encuestas.

“En su primer mandato, la economía era su punto fuerte”, afirmó Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, un centro de estudios progresista especializado en temas económicos. “Ese fenómeno fue crucial para su reelección. La gente lo recordaba como un defensor de la economía”.

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Donald Trump enfrenta una caída histórica de aprobación en la gestión económica según sondeos recientes, impactando el panorama electoral del Senado. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Pero esos índices de aprobación están cayendo en picado. Una encuesta de Associated Press-NORC publicada esta semana mostró que el 70% de los encuestados en abril desaprobaba la gestión económica de Trump, frente al 61% de marzo. Una encuesta de Fox News publicada esta semana muestra un panorama aún más desalentador para los republicanos: por primera vez desde mayo de 2010, los votantes confiaron más en los demócratas que en los republicanos en materia económica, y esta sigue siendo una de sus principales preocupaciones.

Para obtener el control del Senado, los demócratas deben defender todos sus escaños actuales en las elecciones y arrebatar al menos cuatro escaños a los republicanos.

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“Ahí es donde, en última instancia, se ganará o se perderá la mayoría”, declaró Kyle Kondik, analista de Sabato’s Crystal Ball, un sitio web y boletín informativo electoral no partidista.

Los republicanos planean luchar con fuerza por sus senadores titulares y buscar arrebatar escaños a los demócratas, incluso mientras estos últimos registran impresionantes recaudaciones de fondos.

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Estos son los 11 estados que, según Cook Political Report, determinarán el control del Senado.

Las mejores oportunidades para que los demócratas ganen escaños: Carolina del Norte, Maine y Ohio. Cada uno de estos estados cuenta con un electorado que, según los estrategas demócratas, tiene muchas probabilidades de inclinarse a su favor en 2026.

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En Maine, la senadora Susan Collins, que lleva cinco mandatos en el cargo, tiene la particularidad de ser la única senadora republicana que representa a un estado que votó por Kamala Harris en 2024. Los estrategas de ambos partidos consideran que Maine es un estado indeciso.

El control del Senado en 2026 depende de los resultados en estados clave como Maine, Ohio y Carolina del Norte. (Reuters)

En junio, los demócratas de Maine se enfrentarán a una disyuntiva ideológica y generacional entre la gobernadora Janet Mills, de 78 años y la primera mujer gobernadora del estado, y su rival más antisistema, Graham Platner, un agricultor de ostras de 41 años y veterano militar. Platner ha sido objeto de escrutinio por antiguas publicaciones en línea y un tatuaje en el pecho que modificó tras la controversia pública sobre su posible carácter antisemita.

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Los demócratas han reclutado a conocidos ex políticos de Ohio y Carolina del Norte que han ganado repetidamente elecciones estatales. El ex senador Sherrod Brown (D) se postula en Ohio para desbancar al senador Jon Husted (R), quien fue nombrado cuando JD Vance asumió la vicepresidencia.

En Carolina del Norte, el ex gobernador Roy Cooper (D) se enfrentará a Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano respaldado por Trump, en la que se prevé sea una de las contiendas senatoriales más costosas del país. No hay ningún senador en ejercicio en la contienda, ya que el senador Thom Tillis (R) se retira.

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La mejor oportunidad para los republicanos: Michigan.

Michigan tiene su segunda contienda senatorial abierta en dos años, y los republicanos ven su ajustada derrota en las elecciones senatoriales de 2024 como una guía para la victoria en este estado clave.

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El senador Gary Peters (demócrata) se retira. Es uno de los dos escaños del Senado en manos demócratas que se disputarán este otoño en estados donde Trump ganó en 2024. (El otro es Georgia).

El republicano Mike D. Rogers, excongresista que perdió ante la senadora Elissa Slotkin (demócrata) por 19.000 votos hace dos años, se presenta por segunda vez y cuenta con el respaldo de Trump de cara a las primarias republicanas de agosto. Los demócratas se enfrentan en una reñida contienda a tres bandas con candidatos que abarcan todo el espectro ideológico del partido.

Mike D. Rogers, con apoyo presidencial, compite en las primarias republicanas al Senado en Michigan. (Nic Antaya for The Washington Post)

Las oportunidades más difíciles para los demócratas: Alaska, Iowa, Texas y Nebraska.

Trump ganó en estos cuatro estados por amplios márgenes, lo que los convierte en objetivos mucho más difíciles para los demócratas.

Sin embargo, ambos partidos consideran que algunos de ellos serán clave este año.

En Alaska, la excongresista Mary Peltola (demócrata) desafía al senador Dan Sullivan (republicano), quien busca su segundo mandato. Ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado por Alaska en casi dos décadas, pero Peltola ganó el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes en 2022 en una elección especial. Perdió la reelección por un estrecho margen en 2024.

Los demócratas la ven como una candidata fuerte en un año en el que los republicanos suelen ser desfavorables para los titulares, pero confían en poder conservar el escaño.

En Iowa, la senadora Joni Ernst (republicana) se retira, dejando un escaño vacante en este estado que alguna vez fue clave y que los republicanos han dominado durante años. Sin embargo, las encuestas sugieren un cambio en el panorama político, y su mercado mediático comparativamente más económico lo convierte en una opción atractiva.

(c) 2026, The Washington Post