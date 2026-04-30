Agustín Rossi: “La defensa de Adorni generó más dudas que certezas”

Agustín Rossi cuestiona la defensa de Adorni en Diputados por aumentar la desconfianza pública hacia la gestión del jefe de Gabinete

En una entrevista exclusiva, Agustín Rossi afirmó que la exposición del jefe de Gabinete Adorni en Diputados profundizó las dudas sobre su gestión, durante la emisión de Infobae al Regreso, al analizar el impacto institucional y político del respaldo oficialista al funcionario.

En una charla con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Gustavo Lazzari, el diputado nacional del bloque Unión por la Patria desmenuzó el desarrollo y las consecuencias de la sesión especial que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete Adorni.

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Rossi planteó que, lejos de despejar sospechas, la defensa pública del funcionario incrementó la desconfianza sobre su figura: “La sensación que tengo es que están mirando un canal que no es el canal que mira la mayoría de los argentinos”.

El rol de Adorni y la reacción del oficialismo en la Cámara

Rossi diferenció los planos del discurso del jefe de Gabinete: de un lado, la defensa de la gestión; del otro, las respuestas sobre las denuncias personales. “Toda la defensa del jefe de Gabinete fue refugiarse detrás de que estas son causas judiciales. Como es una causa judicial, claramente no voy a hacer ningún tipo de declaración porque está la justicia actuando”, señaló.

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Según el diputado, “si alguien tenía dudas, generó más dudas. Porque la defensa fue esconderse detrás de la causa judicial”.

Rossi destaca la excepcionalidad de la sesión, ya que es la primera vez desde 1994 que un presidente apoya públicamente al jefe de Gabinete (Infobae en Vivo)

El legislador recalcó la excepcionalidad política de la jornada: “Es la primera vez en la historia desde 1994 que un presidente de la Nación, en este caso el presidente, todo el gobierno, fue a apoyar al jefe de Gabinete”. Rossi recordó su propia experiencia en el cargo: “Yo fui jefe de Gabinete y sabía que entre las múltiples funciones estaba la de defender la gestión, comunicar la gestión y defender al jefe de Gabinete”.

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Consultado sobre el clima inusual de la sesión, Rossi reveló: “Nosotros tomamos una decisión como bloque, la charlamos con el resto de los bloques opositores, de estar muy tranquilos. Sabíamos que iba a haber momentos en donde se nos iba a agredir, se nos iba a descalificar”.

Sin embargo, remarcó que la estrategia opositora no fue producto del temor a eventuales acusaciones del oficialismo: “No es que tomamos una actitud de estar tranquilos por lo que nos podían decir, porque la verdad es que nos lo dicen todo el tiempo. Lo que sí creíamos era que no podíamos caer en que esto se convirtiese en un escándalo”.

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Sobre el momento más incómodo para el oficialismo, Rossi sostuvo: “El momento que más incómodo lo vi a Adorni fue cuando los compañeros nuestros, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, hablaron y especificaron las cuestiones que él no daba respuesta y el cierre de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que fue un muy buen cierre”.

La transparencia en el gobierno se ve comprometida tras la exposición de Adorni, según denunció el diputado nacional Agustín Rossi

Moralidad, corrupción y confianza ciudadana

La entrevista puso en primer plano la cuestión de la moralidad como política de Estado, a partir del discurso presidencial del 1 de marzo. Rossi fue contundente: “No parece que este gobierno sea el gobierno que vaya por el camino de la rectitud de los estoicos. Yo no digo que sea un gobierno de corrupción generalizada, pero es un gobierno que tiene corrupción extendida. El presidente con Libra, la hermana del presidente con las coimas en ANDIS, el caso de Adorni, lo que estamos viendo ahora”.

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Enumeró casos recientes que comprometen la credibilidad oficialista: “Esta semana, el domingo creo que renunció un funcionario del Ministerio de Economía porque se había olvidado de declarar siete departamentos. El titular del Arca, que teóricamente debe auditar a todos los argentinos para que no haya evasión impositiva y lavado de dinero, está imputado en una causa por lavado de dinero”. Para Rossi, “eso repercute en la totalidad de la política y genera un escenario donde la sociedad termina descreyendo”.

El diputado reconoció la dificultad de restaurar la confianza pública, incluso entre votantes desencantados del oficialismo: “Me encuentro con gente que ha votado a Milei que hoy están desencantada y que te dicen: ‘Son todos iguales’. Es un desafío que la política tiene que registrar, resolver los problemas de la vida diaria y cotidiana de la gente y resolver los abusos de la política en el uso del poder”.

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Futuro electoral, unidad y desafíos de gestión

Rossi remarcó la necesidad de un frente opositor amplio y con programa. “Axel Kicillof tiene el derecho ganado a ser candidato a presidente de la Nación. Ganó dos veces la reelección en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente conocido en todo el país”, argumentó. Sin embargo, advirtió: “El peronismo debería resolver su candidatura a través de una PASO, en donde podrá haber uno, dos o tres candidatos a presidente y que sean los argentinos los que terminen decidiendo”.

Rossi respalda una PASO amplia del peronismo y destaca el derecho de Axel Kicillof a competir por la presidencia en 2027 (Infobae en Vivo)

Sobre la amplitud del armado opositor, Rossi consideró: “Yo creo que nosotros tenemos que construir un frente lo más amplio posible. Un frente que vaya desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda”. Y justificó: “Lo peor que le puede suceder a la Argentina son cuatro años más de Milei”.

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El diputado aportó datos duros sobre el presente: “No quiero 52% de pobres, 67% de pobreza infanto-juvenil, 211,4% de inflación y 19% de inversión privada con respecto al producto. Muchos de los que cuestionan a Milei, además de cómo lo cuestionamos los periodistas todos los días, son responsables de la Argentina que hizo que Milei hoy sea presidente”.

En relación a la problemática habitacional, Rossi explicó: “Para resolver el problema del déficit habitacional en la Argentina se necesitan construir 100 mil viviendas por año durante diez años”. Debatió también sobre el componente impositivo en la construcción y el efecto sobre el acceso al crédito: “La vivienda es la actividad de la construcción que mayor cantidad de mano de obra genera, entre tres y cuatro en forma directa por cada vivienda que se realiza”.

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La conversación cerró con una reflexión sobre la experiencia en política: “Claramente hay pasado. Si yo soy un dirigente que tiene 66 años, obviamente que tengo pasado. El que no tiene pasado es el que recién empieza”.

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