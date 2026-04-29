Sociedad

Un hombre en el parque industrial de Paraná tras ser aplastado por la cabina de un camión

El hecho ocurrió cuando se estaban realizando las tareas de descarga de material. Además, una mujer resultó con heridas leves

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Murió un camionero por un accidente laboral dentro del Parque Industrial de Paraná
Gerardo Hilario Taborda, de 48 años y oriundo de Curuzú Cuatiá, murió siendo aplastado por la cabina de un camión Ford 1722 durante tareas de descarga de piedra mora

Un accidente laboral ocurrido este miércoles en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo un trabajador muerto y una mujer con heridas leves. La víctima fatal fue identificada como Gerardo Hilario Taborda, de 48 años, oriundo de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, quien perdió la vida al quedar aplastado por la cabina de un camión volcador que se desestabilizó durante una tarea de descarga de material.

El hecho se produjo alrededor de las 7:50 sobre calle Izaguirre, dentro del predio de la empresa De Martin Hormigonera. Según precisó el comisario Hernán Góngora, jefe de la Policía Departamental de Paraná, en declaraciones a Elonce, Taborda “estaba descargando un camión con piedra mora, fina" cuando se desencadenó la tragedia.

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En el momento del accidente, la batea del vehículo se encontraba levantada; fue entonces cuando el rodado —un volcador marca Ford, modelo 1722— “se vuelca hacia la izquierda y la persona que conducía el camión también cae y es aplastada por la cabina”, describió Góngora ante el medio entrerriano.

Dentro del vehículo viajaba la pareja de la víctima, D.Á.B., de 28 años, también oriunda de Curuzú Cuatiá. La mujer sufrió un traumatismo de cráneo leve con un corte en el cuero cabelludo y fue trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica. Personal de la Comisaría 15 fue el primero en llegar al lugar y solicitó la asistencia de dos ambulancias ante la gravedad del cuadro.

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Góngora precisó a Elonce que Taborda “trabajaba para la empresa que efectúa el traslado de este tipo de material”, dato que distingue al fallecido de los empleados directos de De Martin Hormigonera. La investigación quedó a cargo de la fiscal Dra. Paola Farinó, mientras que personal de la División Criminalística lleva adelante las pericias para determinar las causas que provocaron la pérdida de equilibrio del camión. Las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio ya fueron secuestradas para su análisis.

Un pintor cayó desde cinco metros mientras trabajaba y murió

Murió un pintor tras caer desde un primer piso mientras trabajaba en Rosario
Un accidente laboral en Rosario provocó la muerte de Adrián Andrés Lizarraga, de 53 años, al caer de cinco metros durante trabajos de impermeabilización de techos

Adrián Andrés Lizarraga, pintor de 53 años, perdió la vida el último martes tras precipitarse desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba tareas de impermeabilización de techos en una vivienda de calle Rodríguez al 800, en el barrio Lourdes de Rosario.

El accidente se produjo cerca de las 9:30 de la mañana. Lizarraga trabajaba junto a su hijo en la fachada de una casa de dos plantas cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el sector superior de la construcción.

Las primeras pericias en el lugar aportaron un indicio sobre el origen del siniestro: un tramo de una escalera de aluminio quedó suspendido sobre una de las ventanas del piso superior, mientras que el segundo tramo del mismo elemento apareció en el suelo, sobre el acceso con declive a la cochera. Ese detalle llevó a los investigadores a contemplar la posibilidad de que la escalera se hubiera partido o desprendido en el momento en que el trabajador estaba sobre ella para acceder al techo.

Personal médico lo atendió en el lugar antes de que el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladara en ambulancia, con politraumatismos graves, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Cerca de las 11 de la mañana, el centro de salud confirmó su muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Edery, de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, quien deberá establecer las causas exactas de la caída. Efectivos policiales practicaron las pericias correspondientes en el sitio para nutrir el expediente con los elementos técnicos necesarios.

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