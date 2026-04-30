Gobierno de Guatemala intensifica monitoreo en gasolineras tras inicio de subsidio a combustibles

Las autoridades de Guatemala verifican el cumplimiento del subsidio a combustibles en 94 estaciones de servicio durante el primer día de vigencia. (fotografía: Diario de Centroamérica)

Durante el primer día de vigencia del subsidio temporal a los combustibles, las autoridades de Guatemala realizaron 94 verificaciones en estaciones de servicio para asegurar que el descuento aprobado llegue efectivamente al consumidor final, una medida que se extenderá por tres meses. Según la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) Leslie Yvonne Tzicap, hasta el momento no se han reportado irregularidades, mientras se mantiene una vigilancia intensiva con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas.

El monitoreo nacional coincide con el inicio del período de aplicación del apoyo temporal, autorizado mediante el Decreto 11-2026, y responde a la asignación de 2 mil millones de quetzales designados para subsidiar los precios de diésel y gasolinas. Tzicap detalló a medios locales que este mecanismo contempla reducciones de Q8 por galón de diésel y Q5 para gasolina regular y superior, con el objetivo de proteger la economía de los consumidores en un contexto de fluctuaciones significativas en el mercado de combustibles.

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Las autoridades de Guatemala verifican el cumplimiento del subsidio a combustibles en 94 estaciones de servicio durante el primer día de vigencia. (fotografía: Diario de Centroamérica)

El martes 28 de abril, fecha en que entró en vigor el subsidio, la Diaco recibió 84 denuncias por posibles anomalías en el despacho de combustibles, la mayoría reportadas de forma anónima. Tzicap pidió: “Necesitamos a la población de la mano para que pueda contribuir y darnos la información respectiva”. Además, recalcó que estos reportes sirven para orientar y optimizar las rutas de verificación de los operativos desplegados.

La ley exige descuentos obligatorios y controles estrictos en las estaciones de gasolina

El marco legal dispone que entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2026, cada estación de servicio debe aplicar automáticamente un descuento de Q8 por galón de diésel y Q5 por cada galón de gasolina regular o superior. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, fijó para la semana del 28 de abril al 4 de mayo precios de referencia en Q33.99 para gasolina superior, Q32.99 gasolina regular y Q31.55 el diésel. La autoridad determinó que estos valores deben exhibirse de manera visible y transparente en todas las gasolineras del país.

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Las autoridades de Guatemala verifican el cumplimiento del subsidio a combustibles en 94 estaciones de servicio durante el primer día de vigencia. (fotografía: Diario de Centroamérica)

Como parte de los controles, la Diaco exige que en cada factura emitida se incluya la leyenda: “Esta factura incluye apoyo social temporal decreto número 11-2026…”, certificando así la correcta aplicación del beneficio legal en cada compra. Gerson de León, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, explicó tras los primeros operativos: “Tenemos por ley darle seguimiento, verificar y fiscalizar el servicio de combustibles. El reglamento nos otorga supervisiones donde se conozca que los precios colocados en las vallas se vean reflejados en el pago del consumidor final”.

Para responder a las complejidades logísticas, las autoridades han considerado en el precio final factores como la distancia entre las terminales de almacenamiento y las estaciones de servicio, que impactan el costo del flete terrestre hacia los municipios de cada departamento.

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Multas equivalentes a 30 salarios mínimos para infractores

Si una gasolinera se niega a transferir el subsidio al usuario final, la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas prevé una sanción de 30 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), equivalente a 30 salarios mínimos no agrícolas. Tzicap precisó que esta multa se aplica tras un proceso administrativo, y corresponde tanto a personas individuales como jurídicas.

Hasta la fecha, los equipos de verificación desplegados —conforme a reportes de la Diaco incluidos en medios locales— no han constatado incumplimientos en los 94 monitoreos realizados. El mecanismo de supervisión establece que el personal documenta si cada estación cumple o no con la normativa, y solo se inicia un procedimiento por irregularidades cuando existen pruebas en las actas de inspección.

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El operativo nacional continuará al menos hasta finales de julio, o hasta agotar los 2 mil millones de quetzales contemplados por el subsidio.

Leslie Yvonne Tzicap destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y sancionar cualquier práctica indebida, recordando que los consumidores pueden realizar denuncias ante la Diaco por medio del nuevo canal digital creado para tal fin.

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