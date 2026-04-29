Maxi López contó con lujo de detalles cómo conquistó a Daniela Christiansson: "No me daba bola"

Maxi López relató cómo conquistó a Daniela Christiansson

La historia de amor entre Maxi López y Daniela Christiansson comenzó hace más de una década en Milán, marcada por la tenacidad, el humor y los altibajos de dos vidas públicas. El exfutbolista relató cómo la modelo sueca inicialmente mantuvo la distancia durante varios meses antes de dejarse conquistar por su persistencia en una relación que, con el tiempo, logró consolidarlos como una familia ensamblada.

El inicio de la relación entre Maxi López y Daniela Christiansson en 2014 estuvo marcado por la insistencia de él y el distanciamiento inicial de ella. Según contó el exfutbolista en TDT, ambos se conocieron tras rupturas recientes (la de él con Wanda Nara muy mediática) en una cena entre amigos en un restaurante de sushi en Milán. A partir de esa noche casual, López intentó durante meses acercarse a Christiansson hasta lograr vencer sus reservas y formar una pareja estable.

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El inicio del vínculo no fue inmediato. Maxi López, en una entrevista en TDT, detalló: “Dani, mi chica ahora, hice desayuno, cena, almuerzo. Esto, lo otro. Y no me daba bola. Me tuvo cinco o seis meses”. Para acercarse, López ideó encuentros y se apoyó en el encargado de relaciones públicas para organizar eventos donde coincidieran. “Después de seguirlas a diez o quince eventos diferentes. Un montón de plata invertida, tiempo invertido. Ni un beso”, relató en esa charla.

A pesar de los esfuerzos fallidos, López persistió. “Arreglaba cenas para veinte personas, que estuviera ella, que estuviera yo ahí cerquita. Nada”, compartió. Reconoció la frustración: “Dios mío, qué boludo. Toda la guita invertida”.

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Maxi López y Daniela Christiansson en los comienzos de su relación

París y el momento de inflexión en la relación

El cambio se produjo en París, durante la Fashion Week, donde Christiansson trabajaba. “Viajo a la Fashion Week, a París, y era el mundo de ella. Yo me tenía que poner la carita en todos lados para que dijeran: ‘Este está en todos lados’”, narró López en TDT. En una noche de fiesta, la situación cambió: “Hice como veinte botellas de champagne. Después arrancamos con la vodka y terminamos con la tequila, que a ella le encanta el tequila. A mí el tequila me parte. Me partió al medio”.

El final de la noche fue inesperado para López. “Abro la puerta frente a la Torre Eiffel. Ella estaba sentada arriba mío, éramos como ocho en el auto. Cuando me levanto, habían como ocho policías ahí, todos mirándome y se cagaban de risa”, recordó. Al terminar el encuentro, fue acompañado al hotel por Daniella, el encargado de relaciones públicas y amigos, que lo depositaron en la cama. Al día siguiente, y ante el momento de vulnerabilidad que había mostrado López la noche anterior, la dinámica cambió: “Me llama mi amigo el relaciones públicas. Vamos a tomar un café. Llegan ella y cuatro amigas, todos riéndose. ¿Y vos sabés que en ese momento se dio vuelta la tortilla? Ella cambió y me dijo: ahora sí”.

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La pareja lleva 14 años de amor

La mirada de Daniela Christiansson sobre la historia de amor

Con los años, la relación se fortaleció y la propia Daniela Christiansson decidió rendirle homenaje en público. Por el cumpleaños de López, el 3 de abril de 2026, compartió en Instagram un álbum de fotos emotivo. “Feliz cumple al amor de mi vida”, escribió, según recopiló Infobae. En su dedicatoria, en español e inglés, incluyó: “Al papá de mis hijos, mi compañero de aventuras, mi hombre, mi amor, mi ancla, mi lugar seguro”.

Las imágenes publicadas recorrieron diferentes etapas de la relación: “besos frente a ventanales, selfies abrazados, momentos familiares y viajes”, ilustró Infobae. No faltaron escenas junto a los hijos de López ni con los hijos que tienen juntos, marcando la identidad de familia ensamblada.

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Familia, presente y proyectos compartidos

La relación entre López y Christiansson se ha presentado como un ejemplo de estabilidad y crecimiento sin sobresaltos mediáticos. La dedicatoria de la modelo sintetizó esa transformación al definir al exfutbolista como “ancla” y “lugar seguro”. Las fotografías también mostraron el presente: celebraciones, “baby showers” y escenas cotidianas en las que los hijos, Elle y Lando, comparten el hogar.

La familia ocupa un lugar central en los proyectos de ambos. Alternan viajes y eventos, pero privilegian la intimidad y el rol de “compañeros de aventuras”. Esta estabilidad se refleja tanto en las palabras públicas como en la interacción diaria mostrada en redes. 2026 significó más de doce años de una historia marcada por la distancia inicial y la perseverancia, que transcurre hoy entre proyectos compartidos y momentos de serenidad.

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La pareja sigue avanzando sostenida por los recuerdos, pero también por el deseo de descubrir juntos nuevas etapas familiares y personales, manteniendo el mismo afecto desde aquel primer encuentro casual que cambió sus vidas.