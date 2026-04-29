Mató a una mujer por una deuda en un cotillón de La Plata y lo atraparon a pocas cuadras

El presunto autor fue capturado a pocas cuadras del comercio de calle 37 entre 9 y 10 con un revólver

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo este miércoles por la tarde dentro de un local de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. La víctima, Paula Lastiris, fue trasladada al Hospital San Martín en estado crítico tras el ataque y murió horas después a causa de la herida recibida. El presunto autor del disparo fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Del procedimiento participaron motos del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

PUBLICIDAD

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del comercio donde ocurrió el crimen. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. El acusado fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial.

La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

PUBLICIDAD

En el lugar se presentó Walter, quien se identificó como el esposo de la fallecida y aportó un dato a los investigadores: según su testimonio, L.O.A. sería el propietario del local de cotillón y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio, lo que habría desencadenado el violento episodio.

La causa quedó caratulada como “homicidio” y la Justicia avanza en la determinación de las circunstancias exactas del crimen.

PUBLICIDAD

Hace tres días, en la ciudad de San Pedro, de la provincia de Misiones, se registró un hecho similar. Un prestamista de la zona, identificado como Andrés Winck (46), discutió por una deuda con Daniel Kaiser (50), alias “Negro”, y lo asesinó a tiros en su propio taller de autos. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del domicilio de la víctima, cuyas imágenes fueron clave para individualizar y detener al asesino.

El video se abre con una placa de advertencia de contenido delicado. Luego, una cámara de seguridad capta un patio exterior con un perro. En segundo plano, dos figuras humanas aparecen resaltadas por un círculo rojo. Este material audiovisual corresponde a la difusión de un homicidio ocurrido en Misiones, donde un prestamista disparó a un mecánico por una deuda. La secuencia fue publicada por el medio Infobae.

El episodio transcurrió en el barrio 29 de Junio y cerca de las 16. Minutos después, según precisaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona herida con arma de fuego. Al arribar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con múltiples lesiones.

PUBLICIDAD

El video muestra que Winck —quien aparece en pantalla al lado de una moto, vestido con una musculosa blanca, bermudas grises y zapatillas oscuras— y Kaiser mantenían una discusión sobre la vía pública.

El motivo, de acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, era una deuda que la víctima, es decir Kaiser, tenía con el asesino.

PUBLICIDAD

Pero en medio del debate, Winck perdió los estribos: extrajo un arma de fuego del morral negro que llevaba colgado en uno de sus hombros y efectuó cinco disparos contra Kaiser, cuyos gritos de dolor llegan a escucharse en la filmación.

No conforme con el violento ataque, Winck sacó otro cargador de su bolso y volvió a disparar en tres oportunidades contra el mecánico.

PUBLICIDAD

La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones y salió desesperada para ver qué había ocurrido. Al encontrar a su marido tendido en el suelo, y al agresor todavía enfrente de él empuñando un arma, corrió a pedir ayuda a los gritos.

Finalmente, Kaiser fue trasladado por personal policial y Bomberos Voluntarios al hospital local, donde el médico de turno constató su fallecimiento.

PUBLICIDAD