Borra tus datos y elimina tus muestras de ADN de 23andMe ahora mismo

El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una alerta para que la ciudadanía elimine cualquier dato y prueba genética que tenga actualmente en manos de 23andMe. (REUTERS/George Frey)

Si eres una de las 15 millones de personas que compartió su ADN con 23andMe, es momento de eliminar tus datos.

La empresa de información genética, conocida principalmente por sus kits de pruebas de saliva, anunció el domingo que se dirige al tribunal de quiebras para vender sus activos. La crisis financiera de 23andMe llevó al fiscal general de California, Rob Bonta, a emitir el viernes una inusual “alerta de privacidad para consumidores” al respecto.

“Les recuerdo a los californianos que consideren ejercer sus derechos y pedir a 23andMe que elimine sus datos y destruya cualquier muestra de material genético en poder de la empresa”, dijo en un comunicado.

La empresa afirmó que no habrá “cambios” en la manera en que protege los datos de los clientes mientras esté en el tribunal de quiebras. Sin embargo, a menos que tomes medidas, existe el riesgo de que tu información genética termine en manos de otra persona y sea utilizada de formas que nunca habías considerado. Me tomó solo un minuto borrar mis datos del sitio web de 23andMe y a continuación te explico cómo hacerlo.

No me tomó mucho tiempo borrar mis datos. El sitio web de la compañía no estaba funcionando para algunos usuarios el lunes por la mañana, tal vez debido a la cantidad de personas intentando eliminar su información. Sin embargo, pareció mejorar por la tarde.

Conocida por sus pruebas de saliva, 23andMe, ofrece a sus clientes información acerca de su árbol genealógico y características hereditarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una pesadilla de privacidad, pero también un ejemplo de cómo las leyes estatales de privacidad impulsadas en California pueden ayudar a proteger a los estadounidenses, al menos aquellos que actúan de forma proactiva.

Fundada en 2006, 23andMe fue pionera en la búsqueda de conocimientos a partir del genoma humano. Ofrece a sus clientes información sobre su árbol genealógico y características hereditarias, al tiempo que investiga nuevos tipos de tratamientos.

Pero en los últimos años, 23andMe ha enfrentado simultáneamente desafíos comerciales y de seguridad. Salió a bolsa en 2021, pero se quedó sin efectivo y vio cómo su valor caía de aproximadamente 6.000 millones de dólares a unos 50 millones de dólares en la actualidad.

En 2023, sufrió una violación de datos que afectó a aproximadamente 7 millones de clientes. Los hackers usaron contraseñas antiguas de los clientes para acceder a información que en algunos casos incluía árboles genealógicos, años de nacimiento y ubicaciones geográficas.

En septiembre, el consejo de administración de 23andMe renunció tras rechazar las propuestas de la directora ejecutiva Anne Wojcicki para convertir la empresa en privada.

El domingo, Wojcicki renunció a su puesto como director ejecutivo, pero aún es miembro de la junta directiva de la compañía. Renunciar a buscar otra oferta para comprar el negocio, según indicó en una publicación en X.

23andMe no respondió de inmediato a mis preguntas. Pero en la presentación del domingo anunciando su quiebra, informó que tiene la intención de “seguir operando su negocio en el curso normal durante el proceso de venta”.

Para eliminar los datos de tu cuenta de 23andMe, tendrás que seguir una serie de pasos importantes, después de haber iniciado sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar datos genéticos de 23andMe

-- Inicia sesión en tu cuenta de 23andMe.

-- Ve a tu perfil y selecciona Configuración.

-- Desplázate a la sección “Datos de 23andMe” al final de la página y haz clic en Ver.

-- Si deseas descargar tus datos, selecciona lo que quieras.

-- Desplázate a la sección “Eliminar datos” y haz clic en Eliminar permanentemente los datos.

-- Confirma tu solicitud: recibirás un correo electrónico de 23andMe. Haz clic en el enlace del correo para confirmarla.

Los riesgos para la privacidad

Bonta, el fiscal general de California, no especificó los riesgos de dejar tu “tesoro de información sensible sobre consumidores” en 23andMe. Pero los defensores de la privacidad con los que he hablado han estado observando con preocupación los problemas de la empresa en varios frentes.

Primero, dependes de 23andMe para mantener tu ADN a salvo de los hackers. Pero eso podría ser difícil para cualquier empresa bajo procedimientos de quiebra y 23andMe ya ha tenido bastantes problemas de seguridad en el pasado. (En su sitio web, 23andMe afirma haber obtenido tres certificaciones que demuestran la solidez de su programa de seguridad).

También existe el riesgo de que tus datos sean vendidos o transferidos a una nueva empresa, que podría querer usarlos para nuevos propósitos. La declaración de privacidad de 23andMe parece tratar tus datos como un activo empresarial que está en juego como cualquier otra cosa. Dice: “Si estamos involucrados en una quiebra, fusión, adquisición, reorganización o venta de activos, tu Información Personal puede ser accedida, vendida o transferida como parte de esa transacción”.

La Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 te respalda de eliminar completamente tus datos de cualquier empresa en que estén registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la página de su sitio web para eliminar datos, 23andMe dice: “Si la empresa cambia de propietario en el futuro, tus datos seguirán protegidos bajo la Política de Privacidad actual de 23andMe, a menos y hasta que se te presenten términos materialmente nuevos, con un aviso previo apropiado para revisar esos cambios materiales según lo requiera la ley”.

Un nuevo propietario también podría intentar cambiar las prácticas y la política de privacidad de la empresa, y dependerá de ti mantenerte al tanto de dichos cambios.

“Los datos del ADN podrían usarse para discernir a tus parientes y ascendencia, descubrir secretos familiares y revelar pistas sobre enfermedades que tienes o a las que podrías estar predispuesto. Si los datos llegan a ciertas aseguradoras, podrían negarte cobertura o cobrarte más por seguros de vida, discapacidad o cuidado a largo plazo debido a tu genética”, afirmó Ginny Fahs, directora de I+D de producto en el Laboratorio de Innovación de Consumer Reports.

“Estos son algunos de los datos más valiosos que existen sobre ti, porque tienes razón en preocuparte de que puedan estar en juego,” añadió.

El Fiscal General de Connecticut, William Tong, me dijo que comparte las mismas preocupaciones. “Dada la sensibilidad de estos datos, la vulneración previa y las precarias finanzas de la compañía, los consumidores podrían considerar que la mejor acción a seguir sería simplemente borrar sus datos para que la empresa ya no los tenga”, dijo.

Afortunadamente, tienes derechos legales para hacerlo. La Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 te otorga el derecho de eliminar los datos de las empresas que los recopilan. Aunque la ley se aplica específicamente a los residentes de California, muchos otros estados, incluido Connecticut, han aprobado leyes similares. La mayoría de las empresas ahora implementan las políticas requeridas en esos lugares a nivel nacional.

California también tiene una ley separada que se refiere a los datos de ADN, llamada Ley de Privacidad de Información Genética. Esta te otorga el derecho de eliminar tu cuenta, destruir tu muestra biológica y revocar el consentimiento que hayas dado previamente para usar o divulgar tus datos genéticos.

Cuando solicitas eliminar tus datos, un correo electrónico de confirmación de 23andMe indica que también elimina automáticamente tu muestra y te da de baja de los programas de investigación.

Antes de eliminar tus datos, podrías elegir descargarlos total o parcialmente. Si decides hacerlo, asegúrate solo de tener una buena forma de almacenarlos y mantenerlos seguros. A diferencia de una contraseña o un número de teléfono, estos son datos que te acompañarán por el resto de tu vida.

(c) 2025, The Washington Post