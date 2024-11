Silicon Valley abandona su postura crítica hacia Donald Trump y busca trabajar con su administración

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, y su esposa Melania tras su primer mitin (Jabin Botsford/The Washington Post)

A medida que llegaban los votos para Donald Trump, la inquietud se apoderó de los líderes de Silicon Valley. “Esta noche lloramos, nos desesperamos y tenemos miedo. Mañana volvemos a trabajar para intentar construir el mundo que queremos”, escribió en Twitter Sam Altman, cofundador de OpenAI.

“Tenemos que admitir que estamos enormemente desconectados de nuestra nación”, tuiteó Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Expedia. “No me gusta, pero tengo que reconocer este problema”.

Eso sucedió en 2016, la primera vez que Trump ganó la presidencia. Esta semana, muchos de esos mismos ejecutivos de tecnología celebraron su elección con entusiasmo.

Khosrowshahi, quien asumió como CEO de Uber en 2017, elogió la “contundente victoria” de Trump en una publicación de X.

“Estamos listos para trabajar con usted y su administración”, expresó.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de The Washington Post, también escribió: “Felicitaciones al 45º y ahora 47º Presidente por un extraordinario regreso político y una victoria decisiva”.

Altman también cambió su postura: “Felicidades al presidente Trump. Le deseo un enorme éxito en su trabajo”, escribió en X. OpenAI declinó hacer comentarios, y Uber no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este cambio de tono refleja el pragmatismo adoptado por muchas empresas tecnológicas ante la inminencia de otra administración de Trump. En los últimos años, muchos de los líderes tecnológicos han dejado de lado el idealismo que alguna vez definió la imagen de Silicon Valley, optando por un enfoque más corporativo y transaccional hacia la política.

“Ya había indicios de un cambio en la postura política de nuestra industria. Si Harris hubiera ganado, sus propuestas fiscales habrían roto el apoyo de la comunidad tecnológica”, señaló Matt Calkins, CEO de Appian, que desarrolla software para empresas y el gobierno. Calkins, quien se identifica como independiente, considera que el sector será esta vez más flexible y menos confrontacional.

Este cambio de actitud ocurre mientras la industria tecnológica busca mantener el impresionante crecimiento de sus primeros años. Empresas como Google se unieron a las filas de las mayores compañías del mundo al conectar a la gente a internet y poner un teléfono inteligente en cada bolsillo. Ahora, los líderes tecnológicos y los inversores de capital de riesgo deben enfrentarse a los escrutinios antimonopolio que implican dirigir algunas de las empresas más poderosas del mundo. La industria busca crecimiento en sectores más regulados o dependientes del gobierno, como finanzas, defensa, energía y vehículos eléctricos.

Un número creciente de figuras tecnológicas de derecha considera que Trump puede inaugurar una nueva era de dominación estadounidense al reducir la burocracia. Los cofundadores de la destacada firma de inversión Andreessen Horowitz respaldaron a Trump en julio, poco después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, lo hiciera. Llamaron a implementar reglas claras para su portafolio de criptomonedas, valorado en miles de millones de dólares, y a impulsar las inversiones en inteligencia artificial y empresas emergentes de defensa para reforzar la competencia estadounidense frente a China.

Augustus Doricko, CEO de la empresa emergente de “siembra de nubes” Rainmaker, quien apoya a una comunidad de jóvenes fundadores de empresas en El Segundo, California, expresó en un mensaje tras la victoria de Trump que los “extranjeros en política” como el presidente electo y su aliado cercano Musk podrían “acelerar a Estados Unidos por mil años” al invertir en y desregular la “tecnología futurista”.

“Esta elección fue un milagro porque los ganadores creen en un glorioso futuro de ciencia ficción, con colonización de Marte y control del clima”, dijo. “Los estadounidenses lo encarnaron en el pasado y ahora lo están recuperando”.

Los principales ejecutivos tecnológicos han comenzado a acercarse a los ideales del líder republicano, adoptando un enfoque más pragmático que les permita navegar los cambios regulatorios y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado

Una franja más amplia de líderes de Silicon Valley no respaldó a Trump, pero se ha mostrado descontenta con el enfoque de la administración de Biden en cuanto a la regulación tecnológica, en particular con el nombramiento de Lina Khan como presidenta de la FTC. Su enfoque más riguroso para controlar las megafusiones incomoda a líderes de empresas emergentes e inversores que esperan algún día vender sus compañías a gigantes tecnológicos por sumas multimillonarias.

Aaron Levie, CEO de la empresa de almacenamiento en la nube Box, quien hizo campaña por la vicepresidenta Kamala Harris y discutió en redes sociales con líderes tecnológicos que apoyaban a Trump en los meses previos a la elección, mantuvo un tono optimista en una entrevista. Aunque le preocupan las promesas de Trump de deportar a inmigrantes indocumentados y su historial de ralentizar la inmigración de trabajadores calificados, Levie considera que las empresas tecnológicas y la economía podrían beneficiarse de impuestos corporativos más bajos.

Confía en que la influencia de Musk sobre Trump suavizaría sus políticas, a pesar de haber respaldado a otro candidato. “Admito plenamente que parte de mi optimismo se debe a la cercanía que Elon ha tenido con Trump”, comentó Levie.

Musk ha apoyado muchas de las políticas distintivas de Trump y sus afirmaciones políticas sin fundamento, advirtiendo a sus seguidores en X que, si no votaban por el ex presidente, el Partido Demócrata “legalizaría a tantos inmigrantes en los estados clave que esta sería la última elección real en Estados Unidos”.

Veena Dubal, profesora de la Universidad de California en Irvine y estudiosa de las desigualdades de la economía de plataformas, indicó que el surgimiento de figuras conservadoras en el ámbito tecnológico, como Musk y el inversor David Sacks, facilita que los líderes tecnológicos que votaron en contra de Trump ahora lo apoyen.

En respuesta a las políticas antiinmigrantes de Trump en 2017, empresas como el servicio de transporte Lyft donaron un millón de dólares a la ACLU y Airbnb lanzó un anuncio en el Super Bowl sobre la aceptación de personas sin importar su raza, religión o país de origen. La elección que se hace ahora, dijo Dubal, es que oponerse públicamente a Trump “no resulta económicamente o políticamente ventajoso”.

Muchos de los líderes tecnológicos que ahora respaldan a Trump viven y trabajan en algunas de las comunidades más progresistas del país.

Cerca del 80% de los votantes en San Francisco, y alrededor del 70% en los condados del Silicon Valley, Santa Clara y San Mateo, votaron por Harris. Muchos trabajadores tecnológicos son inmigrantes, entre ellos los CEOs de Google, Microsoft y Uber, y miles viven en Estados Unidos con visas de trabajo para profesionales.

Trump ha expresado su intención de deportar en masa a inmigrantes indocumentados y, durante su administración, ralentizó significativamente los tiempos de procesamiento de visas.

En entrevistas con The Washington Post, algunos empleados de Silicon Valley manifestaron su decepción ante la reacción de los líderes tecnológicos.

Un empleado de Google, que habló bajo condición de anonimato, expresó su frustración por el enfoque de la empresa en la IA en lugar de los problemas sociales. “Es frustrante que me digan que me concentre en la IA cuando los cimientos de la sociedad y la democracia están en riesgo. Mientras se planifica la mayor deportación en la historia de EEUU, me dicen que me enfoque en Gemini”, comentó, en referencia al chatbot de IA de Google. “Entiendo que ese es el trabajo, pero parece absurdo”.

En 2017, el CEO de Google Sundar Pichai y el cofundador Sergey Brin participaron en una protesta contra las restricciones migratorias de Trump. Sin embargo, en abril de este año, Pichai dijo a los empleados que evitaran debatir sobre política en el trabajo, tras el despido de 28 trabajadores que organizaron una sentada contra el trabajo de Google con el gobierno israelí. Esta semana, Pichai felicitó a Trump en X y expresó: “Estamos en una época dorada de innovación estadounidense y estamos comprometidos a trabajar con su administración para llevar los beneficios a todos”.

Semanas antes de las elecciones, Trump sugirió que Google debería ser procesado por interferencia electoral debido a presuntos resultados de búsqueda sesgados.

Varios trabajadores tecnológicos afirmaron que apenas hubo discusión sobre las elecciones en los foros internos, a diferencia de 2016, cuando los empleados presionaron a la dirección para responder a la elección de Trump.

La industria, que antes se distinguía del resto del sector corporativo en su disposición para que los empleados se expresaran, ahora muestra menos tolerancia hacia el activismo político. El temor a los despidos y la menor tolerancia de los líderes hacia las protestas políticas internas han silenciado estos debates.

Dentro de Amazon, la dirección no hizo “absolutamente ningún comentario sobre las elecciones”, según un empleado que habló bajo condición de anonimato. Otro trabajador de Amazon comentó que el miércoles fue un “día normal”. Andy Jassy, CEO de Amazon, expresó en X que esperaba con interés trabajar con Trump. La empresa declinó hacer comentarios.

En Meta, donde desde hace más de un año existen normas contra el uso de retórica divisiva en el trabajo, los ejecutivos no mencionaron las elecciones en una reunión interna la semana pasada, según una grabación obtenida por The Post.

Pocas horas después de la victoria de Trump, los trabajadores hablaron con mayor libertad en Blind, una aplicación que permite discusiones anónimas. “No lloren mañana en Workplace por las elecciones”, escribió un usuario, refiriéndose a la plataforma de comunicación interna de Meta. “A nadie le interesan sus opiniones liberales en el trabajo, tanto como ustedes no quieren oír las opiniones de los conservadores. Eso es todo”.

Esta actitud parece coincidir con el intento de Mark Zuckerberg de distanciarse de la activismo político demócrata. Este año, Zuckerberg dijo que había sido un error que Facebook censurara publicaciones sobre el covid y la laptop de Hunter Biden, mientras buscaba limar asperezas con políticos conservadores que lo habían criticado durante años.

En la plataforma Threads de Meta, Zuckerberg escribió: “Felicidades al presidente Trump por una victoria decisiva. Tenemos grandes oportunidades por delante como país. Esperamos trabajar con usted y su administración”.

