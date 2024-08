La “diosa de la glucosa”: cómo una influencer francesa tomó el control de la dieta de los estadounidenses

Jessie Inchauspé ha acumulado millones de seguidores en Instagram (@Masha Maltsava)

Jessie Inchauspé viene de la tierra que nos bendijo con el pain au chocolat, así que cuando dice que puedes tener tu gâteau -y comerlo de vez en cuando, también- tal vez tú, un miembro del público consciente de la dieta, te animes.

Como la “Diosa de la Glucosa”, la influencer francesa Inchauspé se ha hecho un hueco, entre otras cosas, promoviendo la concienciación sobre el azúcar en sangre. Puede que el azúcar sea el azote de los que hacen dieta, pero son los consiguientes picos de azúcar en sangre (y la liberación de insulina para metabolizarla) los que pueden desencadenar graves problemas de salud.

Pero, ¡voilà! Esos picos pueden mitigarse, dice Inchauspé, que insiste en que no se trata sólo de lo que se come, sino de lo que se come, cuándo se come y con quién se come. Y si hay algo que a los estadounidenses les guste más que la comida, son las lagunas jurídicas. Inchauspé no le reprenderá por comer pain au chocolat. En cambio, te dirá amablemente que lo evites en el desayuno.

Su Instagram -que ha atraído a 4,6 millones de seguidores- está lleno de gráficos coloridos y fáciles de leer que comparan los picos de glucosa causados por diversas permutaciones de alimentos (por ejemplo, una tostada con mermelada producirá una pendiente ascendente; una tostada con mantequilla de almendras sin azúcar, no tanto). “Intenta comer los carbohidratos en último lugar”, te dirá. O al menos “ponles algo de ropa”, combinándolos con fibra o proteínas.

El hecho de que esta mujer de 32 años haya llevado el tema del control de los niveles de glucosa más allá de las conversaciones sobre resistencia a la insulina, diabetes y síndrome de ovario poliquístico (SOP) es tanto un testimonio de su atractivo en el lucrativo espacio de la salud y el bienestar como una fuente de consternación entre sus críticos.

Sus libros "El método de la diosa de la glucosa" y "La revolución de la glucosa" son superventas (Archivo)

Esta semana, The Washington Post informaba de que los monitores continuos de glucosa (MCG), dispositivos utilizados por los diabéticos y defendidos en su día por Inchauspé para controlar los picos de azúcar en sangre, pronto estarán disponibles sin receta y se comercializarán a millones de personas sin diabetes.

“Mi filosofía es explicar la ciencia para que la gente pueda recuperar su agencia”, explica Inchauspé al Post por teléfono desde Londres. Inchauspé cree que todo el mundo puede beneficiarse de la gestión de sus niveles de glucosa, que puede mejorar la energía y la funcionalidad del organismo.

Algunos de sus trucos más populares: nunca comas azúcar con el estómago vacío (“Un cruasán de chocolate a primera hora de la mañana con el estómago vacío es un gran subidón, un gran bajón y más antojos durante todo el día”); empieza la comida con verduras (“La fibra al principio de la comida va a recubrir los intestinos y hacer una malla protectora que reducirá la absorción de glucosa”); e intenta tomar un desayuno salado centrado en proteínas (“Puede ser una proteína en polvo y un batido, pueden ser huevos”).

Y luego está la propia Inchauspé, elegante y con un cuerpo de bebé. ¿Sabías que además de francesa es bioquímica? ¿Y no te has fijado en lo ágil y estupenda que iba vestida con ese traje tan extravagante de Gucci? ¿Miu Miu? ¿Loewe? Al igual que Gwyneth Paltrow (una de las seguidoras de Inchauspé), sabe sacar partido de su excentricidad, lo que a su vez ha contribuido a cultivar una marca más aspiracional.

Su estilista, Salomé Rouquet, dice que a su clienta “le encantan las formas grandes” y las piezas “juguetonas”, y no teme dar un paso atrás a la hora de elegir looks. “No acepta cualquier cosa que le sugiera la marca”, dice Rouquet.

Entre los consejos más populares de Jessie Inchauspé, están evitar el azúcar en ayunas (Archivo)

“Su mensaje es claro. La forma en que comparte las cosas está en su punto”, dice Camille Campbell, diseñadora principal y fundadora de Nutrition.DesignLab, que se especializa en marcas de bienestar, señalando la voz accesible de Inchauspé y sus imágenes coherentes. “Hace un uso muy inteligente de todos los aspectos de la marca y el marketing de su negocio”.

Esa marca ha crecido hasta incluir un par de libros superventas - “El método de la diosa de la glucosa” y “La revolución de la glucosa”- que consiguieron crestear el zeitgeist de la era Ozempic. De repente, fármacos diseñados originalmente para tratar la diabetes se utilizaban como terapia para controlar el peso, y también para reducir los niveles de azúcar en sangre al indicar al páncreas que liberara insulina. ¿Existían formas de obtener resultados similares sin recurrir a medicamentos caros?

Esa es la esencia del trabajo de Inchauspé, aunque cuando era pequeña en París anhelaba ser Britney Spears. “Era sólo un sueño, dice riendo. “No se me ocurrió decir: ‘Mamá, papá, quiero ser cantante’”. (Su madre es ama de casa y su padre trabaja en finanzas).

Sigue siendo una aficionada a la cultura pop: una obsesiva de las Kardashians (“Es una familia tan salvaje”) que adoró las memorias de Julia Fox, “Down the Drain” (“Me parece alguien tan inteligente y asombrosa”). ¿Una de sus metas en la vida? Conocer a Miley Cyrus.

Su pasión por la glucosa, en cambio, fue más casual.

A los 19 años, Inchauspé viajó con unos amigos a Hawái, donde una excursión por la selva y un salto desde una cascada se convirtieron en una lesión traumática: Se había roto la espalda. Estuvo dos semanas postrada en cama esperando una operación de columna. A pesar de que la operación fue un éxito, quedó con una letanía de problemas de salud mental.

Inchauspé ha desviado las conversaciones convencionales sobre la salud hacia una perspectiva popular y accesible (@Masha Maltsava)

“Disociación, despersonalización, ataques de pánico cuando me miraba al espejo... Cosas que no le desearía ni a mi peor enemigo”, recuerda Inchauspé. “Me sentía fatal todo el tiempo y me cuestionaba el sentido de estar viva”. Creía que la única manera de avanzar era intentar comprender el funcionamiento interno de su cuerpo y su cerebro para sentirse mejor.

Tras licenciarse en Matemáticas por el King’s College de Londres, Inchauspé se orientó hacia la salud. “Necesitaba sobrevivir y encontrar respuestas para poder llevar una vida normal”, afirma.

Estudió un posgrado en la Universidad de Georgetown, donde obtuvo un máster en bioquímica, y trabajó como jefa de producto en 23andMe durante cinco años en Silicon Valley. “Allí aprendí mucho sobre cómo hacer accesible la ciencia complicada”, afirma.

En 2018, se ofreció voluntaria para formar parte de un estudio interno de la empresa en el que personas que no tenían diabetes debían llevar monitores continuos de glucosa (MCG). “Algo dentro de mí me decía: ‘Jessie, esto te va a enseñar algo’”, recuerda.

Los resultados, dice, fueron “alucinantes”. Al crear picos de glucosa en su cuerpo, desencadenó episodios de despersonalización. Por primera vez, veía una conexión tangible entre su dieta y su salud mental. Tras casi una década de frustración, el descubrimiento fue un “regalo del cielo”.

A partir de ahí, empezó a explorar artículos científicos sobre la glucosa y ajustar sus hábitos alimentarios. Como es francesa y ya comía lo que consideraba saludable, pensó que no necesitaría hacer grandes cambios. Pero, a pesar de consumir alimentos integrales, tenía un gran déficit de proteínas. La cena después del trabajo solía ser “un gran plato de pasta, al que no añadía verduras ni proteínas “, dice Inchauspé .

Inchauspé ajustó su dieta con resultados positivos y decidió compartir su conocimiento con el público a través de su cuenta educativa de Instagram (@Masha Maltsava)

Los resultados positivos del equilibrio de la glucosa , dice, le dieron “la fuerza y la motivación para ir a terapia”, incluida la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR) utilizada para tratar los traumas. “Para mí, fue la puerta de entrada para sentirme mejor”.

Después de haber visto progresos con su propia salud, se encontró con que quería compartir lo que había aprendido con los demás. “Estas cosas sencillas que podemos hacer son muy poderosas, y está claro que la glucosa afecta a todos los aspectos de nuestra salud, tengamos o no diabetes”, recuerda que pensó en 2019, cuando abrió una “cuenta educativa de Instagram” mientras descansaba en el salón de su casa con su gato Taco .

No tenía una cuenta personal y optó por un apodo ingenioso en lugar de su nombre de pila. Cada noche, después de su trabajo a tiempo completo en Silicon Valley, hacía y publicaba gráficos, leyendo comentarios e intentando que la ciencia fuera “divertida y compartible”.

Estos gráficos procedían de las pruebas de glucometría que se hacía a sí misma y mostraban los resultados que obtenía, por ejemplo, comiendo un carbohidrato solo o combinándolo con una proteína o fibra o una combinación de ambas. (Por ejemplo, comer arroz con alubias negras le daba mejores resultados que el arroz solo).

Al cabo de seis meses, tenía unos 10.000 seguidores. Con algo de dinero ahorrado, decidió dejar su trabajo y centrarse en la cuenta, su “pasión”. Aun así, no sabía exactamente cómo monetizarla. El universo tenía otros planos. Una mujer -ahora su agente literario- se puso en contacto con ella y le pidió que escribiera un libro.

Inchauspé planea invertir en investigaciones más grandes, incluyendo un estudio clínico doble ciego controlado con placebo para respaldar sus afirmaciones (@Masha Maltsava)

“Había encontrado un hilo, así que seguí tirando de él intentando hacer cosas buenas cada día, y aquí estamos” , dice Inchauspé, que ahora vive entre Nueva York y París .

En el camino, se ha encontrado con críticas por promocionar trucos que no son necesariamente innovadores o beneficiosos (las pruebas de los beneficios del vinagre para equilibrar el azúcar en la sangre, por ejemplo, se han basado en pequeños ensayos); por hacer generalizaciones simplistas basadas en su experiencia personal; y por alentar al público a obsesionarse innecesariamente con los niveles de azúcar en la sangre, en detrimento de los diagnosticados con diabetes tipo 1.

Nicola Guess, dietista de la Universidad de Oxford, afirma que “gente como la Diosa de la Glucosa mira a la glucosa como si fuera la causa principal, y si arreglas la glucosa, arreglas cualquier problema que tengas”.

Inchauspé también ha recibido algunas críticas por su uso de los MCG, que utiliza regularmente para educar a sus seguidores. “Necesitamos esto para sobrevivir, y tú lo estás convirtiendo en una declaración de moda”, le dijeron críticos con diabetes de tipo 1, lo que la llevó a retirar el dispositivo de sus imágenes.

“Tienen algunos efectos secundarios negativos“, dice Inchauspé, que señala que son caros y que la gente puede volverse “obsesiva” con ellos. Ahora, está firmemente “post-MCG”.

En su lugar, se está adentrando en otro campo potencialmente problemático: los suplementos. En enero, Inchauspé lanzó una fórmula llamada Anti-Spike (58,50 dólares), cuyo “ingrediente estrella”, según ella, es el DNJ, una molécula de las hojas de morera. Abby Langer, dietista y propietaria de Abby Langer Nutrition en Toronto, se muestra escéptica al respecto, afirmando que los ingredientes son “poco llamativos”.

La marca “Diosa de la Glucosa” ha crecido más allá de las redes sociales, publicando libros de gran popularidad (@Masha Maltsava)

“El suplemento en sí no ha sido estudiado, y esa es una laguna que veo (con) mucha gente que vende suplementos”, dice Langer. (Inchauspé sostiene que su suplemento se basa en “estudios muy sólidos de los ingredientes existentes”, y añade que tiene previsto invertir en dos grandes estudios de la fórmula, incluido “un estudio clínico doble ciego controlado con placebo”).

La Diosa de la Glucosa no es la primera marca, innovadora o influyente que se enfrenta al escepticismo cuando se trata de enfoques innovadores del bienestar. Goop, de Paltrow , ha sido acusada de promover la pseudociencia, y en 2018 resolvió una demanda por hacer afirmaciones de salud sobre los huevos de jade vaginales que se venden en el sitio.

Pero Inchauspé afirma que su formación científica y sus intenciones la diferencian.

“No es que mire a Goop y diga: ‘Oh, quiero ser la próxima Goop’”, dice.

Más bien quiere “influir en la salud pública a escala mundial” con trucos alimentarios fáciles y gratuitos que, según ella, “pueden salvar vidas, literalmente”. Y quiere que la Diosa de la Glucosa sea “una marca increíble de ciencia y cultura pop que elabora productos y contenidos de altísima calidad”.

En el horizonte: aperitivos de la Diosa de la Glucosa, merchandising y restaurantes pop-up que sirven comida en línea con sus prácticas. Eso sí, no esperes una vela al estilo Goop que huela a regiones íntimas.

“¿Para qué?”, dice riendo.

Por lo demás, “el cielo es el límite”, dice.

(c) 2024, The Washington Post