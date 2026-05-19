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Un automovilista golpeó a un reconocido ciclista y lo acusó de ocupar toda la ruta: “No sabés quién soy yo”

El hecho ocurrió en San Juan, en una zona conocida como El Jardín de los Poetas. La víctima de la agresión fue Leonardo Cobarrubia, excampeón argentino de ruta y figura del ciclismo en la provincia

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El hecho ocurrió en San Juan, en una zona conocida como El Jardín de los Poetas. La víctima de la agresión fue Leonardo Cobarrubia, excampeón argentino de ruta y figura del ciclismo en la provincia

Un violento episodio se registró en la provincia de San Juan cuando un automovilista bajó de su vehículo, se dirigió contra un grupo de ciclistas y golpeó en la cara a un hombre que resultó ser una de las figuras del ciclismo en el país. La víctima de la agresión fue Leonardo Cobarrubia, excampeón argentino de ruta y uno de los nombres más reconocidos de la actividad.

El incidente ocurrió a plena luz del día en una zona conocida como Jardín de los Poetas, al oeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Rivadavia. Allí, un hombre se cruzó con el grupo de ciclistas y le pegó en la cara a Cobarrubia en medio de una discusión de tránsito.

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Todo surgió producto de que los ciclistas circulaban en doble fila por una avenida de la zona y complicaban las maniobras para el tránsito que venía detrás. Según el portal “Los Cazadores de Noticias”, el automovilista se molestó por la forma en que transitaban las bicicletas, detuvo su vehículo y descendió para confrontarlos.

La discusión fue filmada y se difundió con rapidez en redes sociales y grupos de WhatsApp. En las imágenes, registradas por Los Cazadores de Noticias, se escucha al conductor reclamar: “¿Yo me tengo que frenar por ustedes? Vos no seas atrevido”, para luego dirigirse directamente a Cobarrubia: “Desde allá te vengo tocando bocina, hacete a la orilla”.

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Un automovilista golpeó a un reconocido ciclista y lo acusó de ocupar toda la ruta: “No sabés quién soy yo”
El momento de la agresión al ciclista

El grupo de ciclistas intentó defender su forma de circular y respondió: “Venimos bien nosotros. ¿Por qué no podés respetar?”. En el punto más tenso del intercambio, el conductor propinó un golpe en el rostro al deportista.

Cobarrubia reaccionó con evidente enojo y lanzó una frase que quedó registrada en el material audiovisual: “Uy, vos no sabés quién p... soy”, mientras intentaba comunicarse por teléfono. El automovilista había reclamado, además, que los ciclistas “ocupaban toda la calle” e impedían el paso normal del resto de los vehículos que circulaban por el sector.

Minutos después de la agresión, personal policial llegó al lugar para intervenir en el conflicto. No obstante, el conductor involucrado huyó antes de ser identificado por los efectivos.

El propio deportista tomó la palabra en un video que publicó tras la viralización de las imágenes. Según su relato, ese día salió a entrenar solo y fue sumando compañeros en el camino hasta conformar un grupo de entre cinco y seis ciclistas que circulaban de a dos. “Este auto nos pasa y nos escupe y directamente se nos tira, nos tira el auto encima. A mí casi me engancha, no sé cómo hice para no caerme”, describió.

El reconocido ciclista se refirió a la agresión

Cobarrubia precisó que, al detenerse el vehículo, descendieron siete personas, no solo el conductor. “Directamente a ver si la reacción de nosotros para ya saben qué hacer”, señaló. Ante esa situación de superioridad numérica y con tres adolescentes de 15 y 16 años entre los ciclistas, el excampeón optó por no responder con violencia.

“Tuve que hacerme como que hablaba por teléfono y demás”, explicó, y aclaró que su objetivo era lograr que el agresor se retirara sin que la situación escalara. Indicó también que una mujer policía que circulaba detrás del grupo en un automóvil particular presenció toda la secuencia y le recomendó realizar la denuncia correspondiente.

En su video, Cobarrubia enmarcó el episodio en una problemática más amplia que, según afirmó, afecta a los ciclistas de manera cotidiana. “Un montón de veces se han bajado a agredirte, a patotearte o hasta tirar el auto encima”, sostuvo, y agregó que si el vehículo lo hubiera alcanzado, las consecuencias podrían haber sido graves.

Un automovilista golpeó a un reconocido ciclista y lo acusó de ocupar toda la ruta: “No sabés quién soy yo”
Leonardo Cobarrubia, excampeón argentino de ruta y figura del ciclismo en la provincia

El deportista subrayó que el ciclismo es su medio de vida y que entrenar en la vía pública no es una opción sino una necesidad. “Es mi trabajo, yo vivo del ciclismo”, afirmó, y trazó un paralelo con cualquier trabajador que sale a cumplir su jornada. Reconoció que los grupos numerosos pueden generar inconvenientes en el tránsito, pero planteó que la solución pasa por el respeto mutuo: “A veces perdés más tiempo con el celular en la puerta de tu casa mirando algo que treinta segundos que podés parar y mirar que no venga nadie y pasar bien a un grupo de ciclistas”.

Cobarrubia mencionó también el caso de un colega al que le arrojaron agua hirviendo y que fue víctima de otras agresiones, para ilustrar lo que describió como una conducta reiterada hacia los deportistas de ruta. Cerró su descargo con un pedido de convivencia: “Tienen que respetar el metro y medio”, en referencia a la distancia mínima que la normativa vial exige mantener al adelantar a un ciclista.

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