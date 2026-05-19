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El recital de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea que hundió al Tottenham: golazo, asistencia y un festejo misterioso

El mediocampista argentino fue clave para vencer 2-1 a los Spurs por la penúltima fecha de la Premier League

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Enzo Fernández volvió a ser determinante para Chelsea. En la penúltima fecha de la Premier League, el mediocampista de la selección argentina marcó un golazo desde afuera del área ante Tottenham para abrir el marcador en Stamford Bridge y realizó un gesto durante el festejo que no pasó inadvertido.

Transcurrían 17 minutos de juego en Londres cuando ocurrió la apertura del marcador. Luego de trasladar el balón, Pedro Neto tocó hacia el centro para la posición de Enzo Fernández, quien al no tener ningún defensor cerca acomodó su cuerpo y sacó un disparo con su pie derecho a unos 30 metros del arco defendido por Antonín Kinský. La pelota ingresó pegada al palo derecho.

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Inmediatamente, el ex futbolista de River Plate, Defensa y Justicia y Benfica festejó el tanto corriendo hacia uno de los lados del campo de juego llevando su mano derecha a su oído y luego hizo un gesto que puede ser interpretado como si estuviera hablando por teléfono. Esta misteriosa reacción generó diversos tipos de comentarios en las redes sociales y los usuarios no pudieron evitar sospechar de un posible mensaje al Real Madrid, club lo tiene en la mira como posible refuerzo.

“Golazo de Enzo Fernández. Atención al festejo con el teléfono”, publicó la cuenta de X @Sudanalytics_. Sus seguidores no dudaron en comentar: “¿Teléfono para Mourinho?", ”Lo llama al Real Madrid" y “Se quiere ir, hazlo Florentino (Pérez)”. Estas teorías tienen relación con el futuro inmediato del capitán del Chelsea, quien estuvo en el foco de la tormenta por haber declarado en una entrevista que le gustaba la ciudad de Madrid para vivir, en un guiño explícito al club merengue. Esa frase derivó en una sanción de dos partidos por para de la institución inglesa, que poco tiempo después anunció el despido de Liam Rosenior. Esta crisis en el cuadro de Londres disparó los rumores de una eventual salida de Enzo, que tiene contrato vigente con los Blues hasta el 30 de junio de 2032. Además del Merengue, el futuro de Fernández podría estar en otros gigantes del continente como PSG y Manchester City, que podría tener como nuevo DT al italiano Enzo Maresca.

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*La asistencia de Enzo Fernández para el segundo gol del Chelsea ante Tottenham

El oriundo de San Martín, Buenos Aires, siguió cumpliendo una tarea fantástica en su equipo. Tuvo la chance de marcar un tanto más, pero su tiro libre rebotó en el travesaño. En el complemento, le dio la asistencia al brasileño Andrey Santos para que estampara el segundo tanto que prácticamente sentenció el juego. Luego, los Spurs pudieron descontar por intermedio de Richarlison, pero no fue suficiente para evitar una derrota que lo deja muy comprometido con la permanencia en la Premier League. Tottenham deberá empatar o vencer como local a Everton para no depender del resultado del West Ham ante Leeds United. Los Blues, en tanto, sueñan con clasificar a la Europa League. Para ello, deberán vencer como visitante al Sunderland y esperar que el Brighton no le gane al Manchester United en la última jornada. Cabe recordar que la liga inglesa tiene como nuevo campeón al Arsenal.

Enzo Fernández está completando su mejor temporada en cuanto a estadísticas personales como goleador. El argentino lleva 15 goles y 6 asistencias en 54 partidos, de los cuales 49 jugó como titular. De esta manera, el jugador que es una pieza clave en la Selección llegará afilado a la Copa del Mundo de 2026.

*El resumen del partido entre Chelsea y Tottenham

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

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