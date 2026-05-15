La amenaza meteorológica emergente que enfrenta el sur de Estados Unidos

La sequía extrema y los vientos intensos impulsaron los incendios forestales en Georgia y Florida

Thomas Barrett ya ha visto más incendios forestales en Georgia esta primavera de los que quisiera recordar.

Dos enormes incendios en el sur del estado finalmente fueron controlados varias semanas después de su inicio, pero no sin antes haber arrasado más de 50.000 acres (más de 20.200 hectáreas) y destruido más de 100 viviendas. A esto se suman los miles de otros incendios que los bomberos del estado han tenido que afrontar esta temporada: 4813 hasta el jueves, aunque Barrett no llevaba la cuenta.

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“Eso supone casi 2.000 incendios forestales por encima de nuestro promedio anual”, declaró Barrett, jefe de protección forestal de la Comisión Forestal de Georgia. “Y aún queda un mes y medio de temporada de incendios”.

Georgia no es un caso aislado. Carolina del Sur ya ha superado su promedio anual reciente de incendios. Varios estados impusieron prohibiciones de quema en todo el territorio estatal durante parte de esta primavera. Mientras Barrett hablaba, más de una docena de incendios arrasaban el sur de Florida, incluyendo uno que había calcinado más de 11.000 acres (más de 4400 hectáreas )a lo largo de los Everglades y que llevó a las autoridades locales a emitir alertas por la mala calidad del aire.

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Un incendio en el condado Broward, Florida, el 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Daniel Kozin)

Los recientes incendios forestales, casi constantes, han puesto de manifiesto que, si bien los incendios masivos y destructivos en el oeste suelen acaparar la atención, el sureste se encuentra entre los focos de incendios forestales más activos del país. Esta realidad probablemente se intensificará a medida que el cambio climático provoque un calor más extremo y sequías más prolongadas, condiciones que han avivado la actual temporada de incendios y han dificultado las medidas preventivas destinadas a gestionar los bosques y reducir la probabilidad de incendios intensos.

Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés), la región que se extiende desde Texas hasta Virginia concentró casi la mitad de los incendios forestales que se produjeron en Estados Unidos el año pasado.

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Gran parte del sur sigue azotada por una sequía severa que, a pesar de las lluvias recientes, dista mucho de remitir. En algunas zonas, las precipitaciones han sido más de 30 centímetros inferiores a la media durante los últimos seis meses.

Georgia y Florida registran cifras récord de hectáreas y viviendas afectadas por incendios en la primavera de 2026 (Associated Press)

Georgia y Florida han sido particularmente afectadas, con una sequía más extrema y excepcional —los niveles más intensos según la clasificación del Monitor de Sequía de EE. UU. — que en cualquier otro lugar del país, con una cobertura superior al 80 %. Esto significa que existe un mayor potencial de incendios, una mayor cantidad de vegetación seca susceptible a la combustión y una mayor probabilidad de incendios más intensos y de rápida propagación.

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La prolongada sequía en gran parte del sureste comenzó a crear las condiciones para una temporada de incendios desalentadora hace meses. Para empezar, impidió que los bomberos en algunos lugares realizaran la cantidad de quemas controladas que de otro modo habrían llevado a cabo para reducir la cantidad de combustible.

“Durante la mitad de abril tuvimos una prohibición de quemas”, dijo Darryl Jones, jefe de protección forestal de la Comisión Forestal de Carolina del Sur. “E incluso antes de la prohibición, muchos administradores de tierras decidieron que era demasiado arriesgado quemar”.

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Funcionarios de varios estados afirman que los millones de árboles derribados por el huracán Helene en 2024 siguen representando una amenaza, debido a que gran parte de esos escombros se han secado y a que la maraña de madera caída puede dificultar el acceso a las zonas a las que necesitan llegar los bomberos.

Los restos del huracán Helene contribuyen a la acumulación de material seco y dificultan el trabajo de los bomberos (AP Foto/George Walker IV, archivo)

“Mientras esos escombros sigan ahí, en el paisaje, formarán parte de nuestro proceso de toma de decisiones”, dijo Jones.

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La franja de escombros del huracán Helene, que se extiende cientos de kilómetros al norte de algunas zonas de Florida, no fue un factor determinante en los recientes incendios que asolaron el sur de Georgia. Sin embargo, Barrett afirmó que ha desempeñado un papel innegable en muchos de los incendios menores que se han producido en el estado esta temporada.

“Todavía hay mucho combustible en el suelo”, dijo. “Cuando se producen incendios forestales, se tarda más en extinguirlos. Se necesitan más recursos y, por lo general, son más grandes [de lo normal]”.

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El inicio de otra temporada de incendios intensa en el sur del país nos recuerda los crecientes riesgos que representan los incendios forestales en la región. Esta zona registra habitualmente más incendios forestales que cualquier otra parte del país.

El sureste también tiene un alto porcentaje de personas que viven en zonas propensas a incendios, y una población en crecimiento que significa que cada vez hay más personas, viviendas y otras estructuras en la trayectoria de posibles incendios.

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Según Victoria Donovan, profesora de gestión forestal en la Universidad de Florida, esa extensa interfaz entre zonas urbanas y silvestres plantea mayores desafíos para los bomberos y aumenta la posibilidad de incendios costosos y devastadores. “Tenemos un mayor potencial de incendios porque hay más personas en estas zonas propensas a quemarse”, afirmó.

A medida que avanza la primavera, hay esperanza de que lo peor de esta temporada pronto pase y de que llegue el alivio.

En Florida, la temporada de lluvias comienza el 15 de mayo, seguida poco después por el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico. Pero no se prevén lluvias intensas en el Estado del Sol, ni en ningún otro lugar del sureste del país.

Los expertos advierten que la recuperación del paisaje requerirá lluvias significativas y un cambio en los patrones meteorológicos (Archivo/Sgt. 1st Class Roberto Di Giovine/U.S. Army National Guard via AP)

“Parece que no podemos librarnos de esto”, dijo Zachary Handlos, director de ciencias atmosféricas y oceánicas del Instituto Tecnológico de Georgia. Mientras no cambien los patrones actuales, añadió, “el riesgo seguirá siendo alto”.

La alta presión que se está formando cerca de la costa sureste traerá consigo periodos de calor veraniego hasta finales de mayo, condiciones que se verán amplificadas por la sequía, ya que los suelos secos se calientan con mayor eficacia.

El climatólogo estatal de Florida, David Zierden, estableció paralelismos con la sequía de 1998, cuando las escasas precipitaciones y las temperaturas récord entre abril y junio contribuyeron a los incendios forestales que arrasaron más de 500.000 acres (más de 202.300 hectáreas).

Florida suele recibir entre el 20 y el 30 por ciento de sus precipitaciones de finales de verano y otoño de sistemas meteorológicos tropicales, lo que los convierte en un componente fundamental de su clima. Sin embargo, este año, los fuertes vientos de un incipiente fenómeno de El Niño podrían obstaculizar la temporada de huracanes del Atlántico, provocando menos tormentas y reduciendo —aunque no eliminando— la amenaza que representan estos importantes sistemas portadores de lluvia.

Aun así, las cálidas aguas oceánicas del Golfo de México y del Atlántico occidental podrían actuar como fuerzas que promuevan la baja presión y la actividad de tormentas eléctricas en todo el sureste este verano, mitigando gradualmente la intensa sequía.

Pero esas mejoras llevarán tiempo.

“Se necesitará algo significativo para erradicar o mitigar la sequía que estamos sufriendo”, dijo Jones, el funcionario de bomberos de Carolina del Sur. “Esta sequía tardó mucho en desarrollarse, y se necesitará mucho tiempo, y mucha lluvia, para que volvamos a la normalidad”.

A principios de mayo, la sequía afectaba a cerca del 60% del territorio continental de Estados Unidos. La sequía más intensa se registraba en la región intermontañosa del oeste, las Grandes Llanuras y el sur del país. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: US Drought Monitor)

El último pronóstico de sequía de la NOAA sugiere que la sequía continuará en amplias zonas del sureste al menos hasta julio.

A medida que el fenómeno meteorológico de El Niño se intensifique a finales de este año, podría potenciar la corriente en chorro subtropical, lo que podría revertir la sequía y provocar una sucesión de tormentas en la región. De ocurrir esto, la preocupación podría pasar de las sequías a las inundaciones y las tormentas eléctricas severas.

Jones está deseando que llegue la lluvia y que se produzcan los tan esperados cambios en el paisaje que le seguirán.

“Esperamos a que la vegetación reverdezca”, dijo. “Los incendios no se propagan tan bien en los brotes nuevos”.

© 2026, The Washington Post