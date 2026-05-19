Casi la mitad de los adolescentes pierden horas cruciales de sueño por el uso del celular en la madrugada

Casi la mitad de los adolescentes utiliza el celular entre la medianoche y las 4 a. m., según un estudio de la Universidad de California en San Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una queja cada vez más común que la terapeuta infantil y familiar de Connecticut, Kerri Anderson, escucha de padres preocupados de preadolescentes y adolescentes: “Están con el teléfono por la noche” , le dicen los padres. “No queremos discutir por eso, pero esto no funciona”.

Los padres dicen que a los niños les cuesta levantarse temprano por la mañana. Sus calificaciones están bajando. Están irritables y de mal humor.

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Durante sus 15 años como terapeuta, Anderson ha observado de forma anecdótica que la preocupación va en aumento. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de California en San Francisco muestra hasta qué punto el uso del teléfono móvil durante las noches de entre semana podría estar interrumpiendo el sueño vital de los adolescentes.

Los investigadores descubrieron que los adolescentes usaban sus teléfonos inteligentes un promedio de más de 50 minutos entre las 10 p. m. y las 6 a. m. durante las noches de escuela, y casi la mitad los usaba entre la medianoche y las 4 a. m. El estudio reveló que la mayor parte de ese tiempo se dedicaba a aplicaciones de redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok. Otros usaban aplicaciones de streaming o jugaban videojuegos como Roblox o Clash Royale.

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El estudio publicado en JAMA Pediatrics analizó los patrones de uso de pantallas de 657 adolescentes de diversos orígenes sociales y raciales en EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado el lunes en la revista JAMA Pediatrics, analizó el uso de pantallas de 657 adolescentes, una cohorte con una edad promedio de 15 años. Todos participan en el Estudio Nacional de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, que incluye una muestra de niños racial y económicamente diversa y es el estudio a largo plazo más grande sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en los Estados Unidos.

Los investigadores obtuvieron datos de una aplicación instalada en los teléfonos de los adolescentes que registraba de forma pasiva sus patrones de uso de pantallas, explicó Jason Nagata, autor principal y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California en San Francisco. Esto es significativo porque, según Nagata, “muchos estudios anteriores se basaban en la información proporcionada por los propios participantes sobre el uso de pantallas”, lo cual no es tan exhaustivo ni preciso.

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Nagata era consciente de que muchas personas, tanto adolescentes como adultos, usan sus teléfonos justo antes de acostarse, “pero me sorprendió que casi la mitad de los adolescentes los usen entre la medianoche y las 4 de la mañana”, declaró a The Washington Post. “Es un periodo crítico en el que los niños deberían estar durmiendo, sobre todo en las noches de entre semana”.

La solución más sencilla sería sacar las pantallas de los dormitorios, dijo Nagata. Pero la investigación del equipo también ha descubierto que eso no está sucediendo.

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Según explicó, el uso del teléfono en plena noche puede indicar que las notificaciones despiertan a los niños, que sufren de insomnio o que, por reflejo, cogen el teléfono cuando se despiertan de forma natural durante la noche.

El uso excesivo del celular por la noche se relaciona con insomnio, irritabilidad y dificultades para despertarse temprano en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y el impacto total en el sueño probablemente va más allá de los minutos que se pasan mirando una pantalla brillante, añade Nagata. El uso de las redes sociales en particular "es muy estimulante emocionalmente“, afirma. “Hay mucha estimulación, y eso puede dificultar que los adolescentes, sobre todo, se relajen, incluso después de apagar el teléfono”.

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Estos hallazgos se basan en investigaciones previas que demuestran que el uso de pantallas antes de acostarse puede deteriorar la calidad del sueño, y que incluso breves periodos de sueño adicional pueden tener un impacto significativo en los adolescentes.

“Dormir es fundamental para el desarrollo cerebral de los adolescentes, para el aprendizaje y la salud mental, y ya sabemos que la mayoría de los adolescentes no duermen las horas recomendadas [que oscilan entre 8 y 10]”, afirma Nagata. Ver cómo el uso excesivo de las redes sociales desplaza el sueño, añade Nagata, es especialmente preocupante: “Sabemos que las redes sociales están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y problemas de atención, y pueden afectar al rendimiento académico y cognitivo”.

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La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que las familias elaboren un plan de uso de medios digitales para el hogar, uno que los padres también puedan seguir. “Los padres deben ser un ejemplo a seguir en cuanto a estas normas”, afirmó Nagata. Su investigación previa demostró que el uso de pantallas por parte de los padres es uno de los factores que más influyen en el uso de pantallas por parte de los preadolescentes.

¿La solución ideal? “Eliminar por completo las pantallas del dormitorio”, afirma Nagata, “sobre todo al dormir. Nuestros estudios han demostrado que este simple acto se asocia con la mejor calidad y la mayor duración del sueño”.

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La mayoría de los adolescentes estadounidenses duerme con el celular o dispositivos electrónicos en la habitación, lo que dificulta una buena calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la mayoría de los adolescentes no se desconectan de las pantallas al irse a dormir: dos tercios de los adolescentes que participaron en el estudio sobre el desarrollo cognitivo del cerebro adolescente informaron previamente que duermen con sus teléfonos u otro dispositivo electrónico en su habitación. “Esa es la norma para la mayoría de los adolescentes en Estados Unidos“, afirma Nagata.

Puede ser un círculo vicioso difícil de romper. Pero incluso si el teléfono se queda en el dormitorio, hay medidas que pueden ayudar. “Apagarlo por completo es más efectivo que dejarlo encendido” con el modo silencioso o solo vibración, señala Nagata; incluso las vibraciones sutiles o las luces intermitentes pueden despertar a los niños.

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Cuando trabaja con familias, Anderson enfatiza la importancia de un diálogo abierto entre padres y adolescentes, según explica. Si bien el objetivo puede ser una habitación libre de teléfonos, “la meta es lograrlo con la participación de todos”, afirma.

Los adolescentes a menudo sienten la necesidad de conectar con sus compañeros o de tener la autonomía de una sesión de navegación sin rumbo después de un largo día de escuela, actividades, tareas y otras obligaciones; tratar de escuchar sus sentimientos y necesidades es una parte importante para encontrar una solución realista, afirma.

“Queremos que se sienta como apoyo, no como un castigo: ‘Esto es lo que está pasando, así que ¿cómo podemos ayudarte a hacer esto que todos sabemos que es bueno para ti, sin que sientas que te estamos quitando algo?’”, explica. “Estamos tratando de enseñarles a estos jóvenes —que pronto serán adultos— a manejar estas situaciones por sí mismos, sin simplemente imponer nuestras propias reglas”.

© 2026, The Washington Post