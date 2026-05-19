Honduras descarta cárceles en islas y reforzará presencia militar en las calles, afirma Zambrano

Las reformas penales otorgarán mayores facultades a las Fuerzas Armadas en la administración y seguridad de los centros penitenciarios. (Foto: Policía Militar del Orden Público)

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las recientes reformas penales aprobadas por el Legislativo y aseguró que Honduras implementará una nueva etapa de combate frontal contra la delincuencia organizada, con mayor presencia militar en las calles y una reestructuración del sistema penitenciario.

Durante sus declaraciones, el titular del Poder Legislativo descartó de manera definitiva la construcción de cárceles de máxima seguridad en islas del país, incluyendo las Islas del Cisne, propuesta que había generado debate en años anteriores.

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Según Zambrano, la iniciativa de trasladar centros penales a zonas insulares nunca fue viable desde el punto de vista logístico y financiero.

“Eso era prácticamente imposible. Honduras tiene terrenos adecuados donde pueden construirse nuevos centros penales sin necesidad de llevar proyectos a islas alejadas”, expresó.

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El diputado explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) cuenta con propiedades disponibles para desarrollar futuras cárceles bajo estándares modernos de seguridad.

Honduras ampliará infraestructura penitenciaria

Zambrano reconoció que el actual sistema penitenciario enfrenta serios problemas de capacidad y control, situación que obliga al Estado a ampliar la infraestructura carcelaria.

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Se creará una Agencia Nacional contra el Crimen para fortalecer inteligencia, investigación criminal y la coordinación institucional en la lucha contra el crimen organizado.

También señaló que parte de los problemas históricos en las cárceles hondureñas han estado relacionados con corrupción interna y fallas administrativas dentro de los recintos penitenciarios.

Indicó además que las Fuerzas Armadas tendrán mayores facultades en el manejo y seguridad de los centros penales, conforme a las reformas aprobadas recientemente por el Congreso Nacional.

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Operativos de seguridad

El presidente del Legislativo confirmó que Honduras mantendrá el despliegue conjunto de militares y policías en tareas de seguridad ciudadana.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Estado para enfrentar extorsiones, homicidios, narcotráfico y operaciones de maras y pandillas en diferentes regiones del país.

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“Se exige orden y acciones concretas contra la criminalidad. La población quiere seguridad y respuestas”, afirmó Zambrano.

El funcionario aseguró que la participación militar seguirá siendo clave para reforzar operativos y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

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Agencia Nacional contra el Crimen

Otro de los puntos destacados por Zambrano fue la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva estructura que dependerá del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

La institución tendrá funciones relacionadas con inteligencia, investigación criminal y coordinación entre distintas dependencias encargadas de combatir estructuras delictivas.

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El parlamentario adelantó que las reformas podrían entrar en vigencia en los próximos días una vez sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Posteriormente, se iniciará el proceso de reglamentación de la ANC para que pueda comenzar operaciones en el menor tiempo posible.

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Combatir el crimen organizado

Zambrano reiteró que las reformas penales fueron solicitadas por operadores de justicia y organismos de seguridad que demandaban herramientas legales más fuertes para enfrentar el avance del crimen organizado.

Entre las medidas aprobadas figuran penas más severas contra la extorsión, nuevas disposiciones contra asociaciones terroristas y mayores capacidades operativas para instituciones de seguridad e inteligencia.

Además, la Secretaría de Finanzas deberá identificar mecanismos de financiamiento para proyectos relacionados con infraestructura penitenciaria y fortalecimiento institucional.

El presidente del Congreso pidió evitar la politización del tema y sostuvo que las medidas responden a la necesidad de recuperar la seguridad en Honduras.